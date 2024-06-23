«Бриджертоны» по-русски и еще три отечественных сериала, которые мы ждем

«Чистые», реж. Николай Хомерики
Лучший актерский ансамбль
Петербург 1903 года. Вдовствующая дама по прозвищу Матушка (Виктория Исакова), некогда бывшая замужем за князем (Федор Бондарчук, представленный в первых сериях только портретом на стене), организует подпольный бордель. Под ее крылом находится целая компания профурсеток, работающих тайно, ведь запятнавшей репутацию проститутке уже никогда не обелить свое имя. Куртизанок называют «чистыми». Среди них выделяются имеющая медицинские навыки Стеша (Диана Милютина), любимица Матушки Ксения (Софья Синицына) и темнокожая Франя (Тереза Диуро). Когда последняя попытается сбежать из дома терпимости, это запускает цепь трагических событий.
Обычно сериалы Николая Хомерики («Синдром дракона», «Тайны города Эн», «Спасти единственного сына») не могут похвастаться никаким интересным художественным оформлением, в отличие от его же полнометражных картин. Однако «Чистые» в этом плане приятное исключение. Красные костюмы секс-работниц, придуманные художником-постановщиком Владимиром Никифоровым, не уступают красным комбинезонам злых двойников из «Мы» Джордана Пила, а играющий за кадром трэп-бит здорово долбит по мозгам. Сценарий, изобилующий литературными диалогами, выглядит так, словно драматург «Театра.doс» Александр Родионов решил переписать куприновскую «Яму» в духе «Куртизанок» от Hulu, а калейдоскопический монтаж с уходом в затемнение в конце каждой сцены несколько сбивает с толку. Как и весь сериал, впрочем. «Чистые» отчаянно притворяются «престижным телевидением», костюмированной эротической бомбой в духе «Бриджертонов» — и это действительно качественно сделанная работа. Однако начало XX века более шокирующе было показано у Стивена Содерберга в «Больнице Никербокер», а появляющийся в «Чистых» Марк Эйдельштейн в роли 18-летнего студентика, крутящего роман с секс-работницей, говорят, поинтереснее выглядит в «Аноре».
«Убойный отпуск», реж. Сергей Дьячковский
Лучший пилот сериала. Выбор зрителей
Пока одни российские стриминги снимают ремейки турецких сериалов («Постучись в мою дверь в Москве»), другие выезжают в Турцию, чтобы там снять курортную детективную комедию. В «Убойном отпуске» Анна Михалкова и Александр Робак снова (после «Шторма» и «Ангелов района») играют семейную пару. По сюжету Любовь и Роман, прожившие в не самом простом браке 30 лет, отправляется на турецкий курорт, но в самолете героиню Михалковой начинает эмоционально штормить от постоянного пьянства супруга, поэтому она ему говорит: «Давай разведемся!» По прибытии в отель Роман понимает, что намерения Любови серьезны, а сама Любовь начинает встречаться с ухоженным турком, который учился в Минске, поэтому хорошо знает русский.
МакгаффинВ западной нарратологии предмет, вокруг обладания которым строится фабула произведения. первой серии — драгоценности, которые героине Михалковой подарила беременная дочка Надя (Любовь Аксенова с коротким блондом, как во втором сезоне «Почки»). Любовь так боится их потерять, что буквально не выпускает из рук. Поэтому кажется, что сценарий может пойти по двум направлениям: либо обходительный турок, напоив Любовь, украдет у нее колье и сережки, либо женщину похитят, и герой Робака бросится на ее поиски, так же, как он в Мексике отправлялся на поиски похищенной дочки в «Горящем туре», пилот которого в прошлом году показывали на фестивале. Однако сериал выбирает третий (неожиданный) путь, превращаясь в социальную сатиру с убийством, наподобие «Белого лотоса». Изначально сериал делали Борис Хлебников и Наталия Мещанинова, но в итоге режиссером стал соавтор сценария и актер Сергей Дьячковский (у него, кстати, есть смешное камео в сериале). Другой соавтор сценария Степан Девонин играет предельно мутного типа, который навязывается к Роману в друзья. Не удивимся, если он в итоге окажется как‑то замешан в заварухе, которая начинается в конце первой захватывающей серии.
«Эль Русо», реж. Сергей Мокрицкий
Лучшая актриса сериала (Светлана Иванова)
Женщина из общины и ее маленький сын отправляются в большой город, где мальчик становится свидетелем убийства в общественном туалете. Убийцами оказываются грязные копы, а защитником ребенка становится честный полицейский. Что‑то напоминает? Ну конечно же, это сюжет триллера «Свидетель» Питера Уира с Харрисоном Фордом, которым вдохновлялись авторы «Эль Русо», о чем честно признаются на финальных титрах. Только в сериале вместо общины амишей мы видим русских староверов, вместо США — Аргентину, а вместо Харрисона Форда — копа в исполнении Семена Серзина. Если бы шоу так не злоупотребляло туристическими видами, а экспозиция первых двух эпизодов была подинамичнее, то можно было бы сказать, что «Эль Русо» с его оглушительными перестрелками и цифровыми шумами не сильно уступает «Свидетелю».
«Теория большой лжи», реж. Алиса Шитикова
Если вам будет мало Марка Эйдельштейна в «Чистых», то вот еще один сериал с ним — «Теория большой лжи», — название которого звучит так, будто его сгенерировала нейросеть сразу из трех тайтлов: «Теории большого взрыва», «Теории лжи» и «Большой маленькой лжи». В этом шоу, спродюсированном Марюсом Вайсбергом («Гитлер капут!», «Бабушка легкого поведения», «Ирония судьбы в Голливуде»), Эйдельштейн снова притворяется 18-летним студентом и соблазняет милфу в исполнении Ксении Разумовской. Правда, большая маленькая ложь первой серии заключается в том, что Марк в ней появляется всего на несколько минут, а сам сериал рассказывает про семью Говоруновых — патологических лжецов, где самый большой лжец — завравшийся отец семейства (Павел Майков). Поскольку режиссером «Теории большой лжи» выступила женщина, Алиса Шитикова, в сериале есть female gaze,«Женский взгляд» с английского. но он по большей части сводится к тому, что мужчины тут встают на колени перед своими любовницами, чтобы сделать им куннилингус. Как и в других проектах Вайсберга, тут много юмора на грани фола. Но если это и кринж, то веселый.
Другие сериалы, которые показали на «Пилоте-2024»
«Взрослые», реж. Екатерина Тодоровская (Okko)
Спецприз жюри за лучший режиссерский дебют
Драмеди про трех подруг (Мария Мацель, Анастасия Талызина и Стася Милославская). Это скорее похоже на «Девочек», чем на «Секс в большом городе», хотя в первом эпизоде все разговоры крутятся исключительно вокруг секса. Вторично и как‑то неубедительно, хотя Мацель в роли девушки, неловко пытающейся потерять невинность, смешная.
«Дайте шоу!», реж. Дмитрий Литвиненко (Ivi)
Очень злая сатира на российское телевидение и поп-музыкальную индустрию с Игорем Верником, Милошем Биковичем, Викторией Толстогановой, Анастасией Красовской и Олегом Савостюком из «Снегиря». Смотреть только, если вы себя не жалеете и считаете, что главное зло на свете — это журналисты и поп-звезды.
«Демис и Марина», реж. Александр Абдуллаев (ТНТ)
Скетчком с популярными комиками Демисом Карибидисом и Мариной Кравец. Мизантропический юмор, хардкорный сексизм, тяжелый люкс, рэп от Сталина; осторожно, постмодерн! Смотреть невозможно.
«жЫЫЫзнь», реж. Эмиль Никогосян (ТНТ)
Лучший сценарий сериала (Эмиль Никогосян)
Комедия с Михаилом Галустяном в роли вождя первобытного племени. Доисторические шутки и сатира на «двуполярный мир», оформленные в духе французской пародии «Миллион лет до нашей эры». Аллегории слишком твердокаменные, язык Эзопов, а юмор не всегда смешной (плюс совершенно непонятно, в какую сторону двинется сериал), но как альтернатива вездесущим киносказкам — любопытно.
«Ландыши», реж. Александр Карпиловский (Wink)
Такая же дикая, как песня «Ту-лу-ла» Чичериной, романтическая драма про дочку миллиардера (Ника Здорик), которая бежит из‑под венца и случайно оказывается в Вологде, где в караоке-баре «Кролик Роджер» (ну вы поняли) в нее влюбляется местный парень (Сергей Городничий), даром что главная героиня такая же роковая красотка в красном, как и Джессика Рэббит.
«Любопытная Варвара», реж. Юрий Коробейников (Wink)
Лучший пилот сериала. Выбор жюри
Детские детективы аля «Черный котенок» встречают «Королевство полной луны» Уэса Андерсона в режиссерском дебюте оператора «Аванпоста», «Игры на выживания» и «Слова пацана» Юрия Коробейникова. Любопытненько, но не «Домой засветло» и уж точно не «Нэнси Дрю».
«Она такая классная» (Kion)
Лучший актер сериала (Лев Зулькарнаев)
Драмеди, с титров которого режиссер Александр Домогаров-мл. снял свое имя. По сюжету великовозрастный балбес (Денис Прытков) берется посидеть с парнем с расстройством аутического спектра (Лев Зулькарнаев), однако его подопечный рвется к вебкам-модели в Питер, поэтому героев ждет путешествие через всю страну. Маргариновый гуманизм вперемешку с набившим оскомину роуд-муви. «Доброе кино» со злым вайбом.
«Противостояние», реж. Тимур Алпатов (Первый канал)
Лучший режиссер пилота сериала (Тимур Алпатов)
Новая и совершенно необязательная экранизация детективного романа Юлиана Семенова. Трудно понять, кто ей может заинтересоваться в 2024 году, особенно учитывая то, что уже существует блестящая и куда более мрачная постановка Семена Арановича.
«Трудная», реж. Оксана Барковская (Start)
Спин-офф сериала «Новенькие» про бывшую заключенную. Квазидокументальная съемка и любительский продакшн. Сериал сам отлично отрецензировал себя фразой, звучащей в первой серии: «Я так больше не могу. Это просто страшно!»
«Хрущевский синдром: Пора взрослеть», реж. Ника Яковлева (Okko)
Бумеры про зумеров: юный мажор по настоянию родителей селится в хрущовке и пытается установить контакт с соседями. Невероятный кринж про «традиционные семейные ценности» и коммунальную Россию.
«Черная бухгалтерия», реж. Руслан Данилевич (ТНТ)
Три бухгалтерши (Кристина Кучеренко, Марина Фендункив и Лариса Баранова) крадут у бандитов сумку с деньгами и пускаются в бега. Снова роуд-муви (женщин ждет путешествие из Владивостока в Москву), но смешнее, чем «Она такая классная».