«Бриджертоны» по-русски и еще три отечественных сериала, которые мы ждем

Если вам будет мало Марка Эйдельштейна в «Чистых», то вот еще один сериал с ним — «Теория большой лжи», — название которого звучит так, будто его сгенерировала нейросеть сразу из трех тайтлов: «Теории большого взрыва», «Теории лжи» и «Большой маленькой лжи». В этом шоу, спродюсированном Марюсом Вайсбергом («Гитлер капут!», «Бабушка легкого поведения», «Ирония судьбы в Голливуде»), Эйдельштейн снова притворяется 18-летним студентом и соблазняет милфу в исполнении Ксении Разумовской. Правда, большая маленькая ложь первой серии заключается в том, что Марк в ней появляется всего на несколько минут, а сам сериал рассказывает про семью Говоруновых — патологических лжецов, где самый большой лжец — завравшийся отец семейства (Павел Майков). Поскольку режиссером «Теории большой лжи» выступила женщина, Алиса Шитикова, в сериале есть female gaze,«Женский взгляд» с английского. но он по большей части сводится к тому, что мужчины тут встают на колени перед своими любовницами, чтобы сделать им куннилингус. Как и в других проектах Вайсберга, тут много юмора на грани фола. Но если это и кринж, то веселый.