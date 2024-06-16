Смешной секс, завистливые женихи и герл пауэр: чем удивляет третий сезон «Бриджертонов»

Актриса в целом наводила много шума: до выхода сезона она говорила, что фанаты увидят тот самый эпизод, во время съемок которого актеры даже сломали мебель. Имелась в виду сцена из оригинальной книги: в ней Колин томным голосом предлагает Пенелопе заняться сексом перед зеркалом. Очевидно, он должен был стать центральным как и по замыслу, так и художественно — зеркал в этом сезоне стало в разы больше. Камера ловит то отражение Пенелопы за письмом, то ее мать, задумавшуюся за туалетом о своей тяжелой жизни. Но, кажется, игра совсем не стоила свеч, потому что в самой секс-сцене зеркало практически не фигурирует .