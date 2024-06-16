Смешной секс, завистливые женихи и герл пауэр: чем удивляет третий сезон «Бриджертонов»

Третий сезон «Бриджертонов» фокусируется на истории Пенелопы Фезерингтон (Никола Кохлан), ведущей двойную жизнь серой мышки — напомним, что именно она оказалась скандальной сплетницей леди Уислдаун, чьи острые на язык фельетоны ждет весь двор. Отчаявшаяся, уставшая от гнета властной матери и глупых сестер, потерявшая надежду на ответные чувства Колина Бриджертона (Люк Ньютон) Пенелопа решает покончить с одиночеством и найти мужа. Тем временем скучный и приторный романтик Колин вернулся из долгого путешествия, загорел, неожиданно возмужал и теперь строит из себя плейбоя. Переживая за судьбу дорогой подруги, он вызывается ей помочь подтянуть навыки флирта и светской беседы — и не замечает, как сам влюбляется в Пенелопу. Но не все так радужно: на пути героев к счастью встает леди Уислдаун, на которую теперь охотится королева Шарлотта.
У третьего сезона с самого начала все пошло не туда. Сначала у «Бриджертонов» сменился шоураннер — место Криса Ван Дюсена занял Джесс Броунелл. Фанаты перемену не оценили и посчитали, что она сильно ударила по аутентике шоу. Сериал никогда не отличался исторической достоверностью, но фантазировал на тему костюмов и выдерживал свой стиль. Платья девушек украшали вышивки, кружева и дорогие ткани, а образ героини индийского происхождения Кейт Шарма (Симон Эшли) из второго сезона подчеркивали традиционными цветами и силуэтами. Блогерка Каролина Зебровска, изучающая исторический костюм, подметила, что третий сезон в этом смысле заметно подешевел: теперь героини расхаживают в примитивных платьях и туфлях со стразами, полупрозрачных перчатках и с ярким макияжем.
Рекаст Франчески Бриджертон (Ханна Додд), третьей сестры в семье, тоже сомнительное решение. Теперь она выглядит не как юная леди на выданье, а как инстаграм*-инфлюенсер, знающий, что такое камера айфона. «Смартфон-фейс» — частая проблема исторических шоу: актеры могут излишне соответствовать современным стандартам красоты и поэтому не вписываться в другой сеттинг.
Что получилось
«Бриджертоны» изначально был не во всем идеальным, но прорывным «женским взглядом» в массовом кино. Но третий сезон сильнее, чем предыдущие, концентрируется на женской силе и сестринстве: тут вам и слезовыжимательная драма подруг Элоиз Бриджертон и Пенелопы, а также трогательные диалоги матерей и дочерей — даже тех, от кого это ждешь меньше всего. В строгом иерархичном обществе брак по любви могут позволить себе только богатейшие Бриджертоны, но не нувориши Фезэрингтоны.
Мать Пенелопы Порша то и дело насмехается над дочерью, которая рассчитывает хотя бы на симпатию к супругу: «Знаешь, что действительно романтично? Надежность» или «У леди нет мечт. У них есть мужья». Неожиданный успех Пенелопы в светском обществе вызывает настоящий переполох в семье. Младшая сестра оказалась самой талантливой из всех — это заставляет Поршу впервые в жизни по-настоящему присмотреться к своей дочери.
Таланты Пенелопы действительно безграничны. Пока это самый динамично развивающийся и интересный женский персонаж. Бесконечные унижения умной и наблюдательной Пенелопы в свете и в собственной семье прекрасно отражают общественный уклад, в котором такие женщины лишены интереса кавалеров, успеха и голоса. Но со временем костюмы Пенелопы становятся утонченнее, интонации — смелее, а голос все громче.
Сезон — абсолютный триумф Николы Кохлан. До «Бриджертонов» она отметилась в подростковой комедии «Девочки из Дерри» — и еще тогда сталкивалась с насмешками по поводу веса. Готовясь к роли Пенелопы, актриса изучала книжные форумы по «Бриджертонам» — и заметила, что у многих это самый любимый персонаж.
Плюс-сайз женщины редко становятся героинями романтических историй — только если это не комедия вроде «Бриджит Джонс» или фильмов с Мелиссой Маккарти и Ребел Уилсон. В роли объекта мужского вожделения привычнее видеть кого‑то более конвенционального вроде Дафни из первого сезона. Пенелопа же — отголосок сценарного тропа fat friend: незаметная тихоня-неудачница, обделенная вниманием кавалеров и много лет безответно влюбленная в друга детства.
Удачную попытку нормализации плюс-сайз женщин сделал сериал «Мой безумный дневник», целиком посвященный стигме и расстроенным отношениям с собственным телом. Но в отличие от него в «Бриджертонах» плюс-сайз героини игнорируется и мужскими персонажами, и самими сценаристами. Никола Кохлан вмешивалась в сценарий, просила добавить некоторые реплики и сделать постельные сцены более откровенными — в эпизоде у зеркала она предстала практически обнаженной.
Кроме того, Никола стала первой героиней, чью наготу показали так неприкрыто, а сама секс-сцена стала самой длинной за весь сериал. «Женщины с телосложением как у меня — женщины с идеальной грудью. Мы редко видим себя на экране. Я рада быть частью комьюнити идеальной груди», — шутила Кохлан после премьеры.
Что не получилось
Актриса в целом наводила много шума: до выхода сезона она говорила, что фанаты увидят тот самый эпизод, во время съемок которого актеры даже сломали мебель. Имелась в виду сцена из оригинальной книги: в ней Колин томным голосом предлагает Пенелопе заняться сексом перед зеркалом. Очевидно, он должен был стать центральным как и по замыслу, так и художественно — зеркал в этом сезоне стало в разы больше. Камера ловит то отражение Пенелопы за письмом, то ее мать, задумавшуюся за туалетом о своей тяжелой жизни. Но, кажется, игра совсем не стоила свеч, потому что в самой секс-сцене зеркало практически не фигурирует.
Первый сезон ворвался с ноги на экраны с неприличным количеством секса. Второй был посдержаннее, но уверенно держался на скандалах и химии центральной пары, как и спин-офф «Королева Шарлотта». Третья же часть зачем‑то тратит драгоценное время не на раскрытие тропа «от дружбы до любви», на котором строится история Колина и Пенелопы, а на незначительные второстепенные сюжетные линии.
Главные герои получили всего две секс-сцены (причем вторая — пугающе неловкая) и парочку пылких признаний. В остальном герои заняты бытовыми разборками и сражаются с тревогой. Честно говоря, то, как Пенелопа пытается вернуть дружбу с Элоиз и обрести нежные отношения с матерью, трогает гораздо сильнее.
Вероятно, авторы рассчитывали, что преданные фанаты и так вспомнят, как (не) развивались отношения Пенелопы и Колина предыдущие два сезона, после чего побегут собирать эдиты в тиктоке. Фанаты действительно побежали — всех особенно покорила работа Люка Ньютона, отлично сыгравшего томительное вожделение.
Возможно, в этой приземленности есть свое очарование: в жизни вероятнее встретить не глянцевого герцога Саймона Бассета из первого сезона, а нелепого мальчишку Колина Бриджертона, смешно завидующего успеху собственной невесты. Тем веселее наблюдать, как создатели шоу превратили решения его внутреннего конфликта в мануал: «Что делать, если ваша женщина — феминистка». Советы, в общем-то, простые: не спасать и не переделывать ее, а нежно любить и быть рядом. Тем и сыты в ожидании четвертого сезона еще два года.
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