Кому отрезали голову? Рекап открывающей серии второго сезона «Дома Дракона»

Первое, на что обращаешь внимание при просмотре стартового эпизода, — у «Дома Дракона» сменилась заставка (музыкальная тема Рамина Джавади, впрочем, осталась той же). Теперь на экране вышитый узор, напоминающий панно из «Солнцестояния» Ари Астера. Помнится, Астер в этом панно пересказал весь сюжет фильма — может, авторы сериала поступили так же? Или хотя бы зашифровали в этом узоре ключевые моменты второго сезона? Пожалуй, надо будет присмотреться к вышивке повнимательнее.
Второй сезон «Дома Дракона» начинается там же, где и первый «Игры престолов», — на Стене Ночного дозора. Сын Рейниры Джекейрис приехал на Север заручиться поддержкой Кригана Старка — далекого предка Неда Старка (напомним, что действие «ДД» происходит за 200 лет до событий «ИП»). Криган говорит, что остается верен Таргариенам, однако в подмогу может выделить только седобородых воинов: «Зима близка», а за Стеной не только одичалые дикари, там — сама Смерть.
Вообще поразительно, как мало изменилось на Вестеросе за 200 лет. На Земле только за 80 лет (с 1760 по 1840 год) произошла промышленная революция. Вестерос же как будто застыл в анабиозе. Старки все так же правят на Севере, Ланнистеры остаются богатыми лордами Утеса Кастерли (Бобрового Утеса), а Таргариены воюют за престол, только не с Ланнистерами, а сами с собой, разделившись на две фракции: «Черных» (Рейнира) и «Зеленых» (Алисента). За 200 лет разве что только вымерли драконы, но и то, как мы увидим в «Игре престолов», не все.
Грозная тень древнегреческого Рока зависла над Королевской Гаванью. Пока «Черные» и «Зеленые» готовятся к гражданской войне (Войне драконов), после того как сын Алисенты Эймонд убил сына Рейниры Люцериса, в Красном замке жизнь идет своим чередом, но не совсем. Жена и сестра короля Эйгона II Хелена говорит, что боится. На вопрос Эйгона, кто же ее страшит, девушка отвечает: крысы. Все пропускают ее тревоги мимо ушей, а стоило бы внять предостережениям этой вестеросской Кассандры.
Эйгон берет своего маленького сына и наследника Джейхейриса на Малый совет, где королева Алисента, десница Отто Хайтауэр и придворные обсуждают стратегические дела. Джейхейрису скучно, и он решает поиграть с шаром Тиланда Ланнистера — мастера над монетой. Алисента переживает, что теряет контроль над сыновьями — Эйгоном и Эймондом, которого Эйгон без ее ведома ввел в Совет. Однако ей стоило бы больше опасаться за близких — неслучайно шар похож на отрубленную голову. И явно в этой сцене шар больше нужен авторам сериала, чем сиру Тиланду.
Впрочем, Алисента давно уже потеряла голову — от страсти и не только. Она тайно крутит роман с рыцарем Кристоном Колем (на что не преминул обратить внимание ее отец Отто Хайтауэр, когда королева и рыцарь вместе опоздали на Совет) и опрометчиво надеется, что войны удастся избежать (неужели она всерьез думает, что Рейнира примет ее извинения за смерть Люцериса?). В первой серии есть сцена куннилингуса — недолгая, но напоминающая о временах, когда вестеросская сага еще не превратилась в сериал для всей семьи, а Эрос шел рука об руку с Танатосом.
Тем временем Рейнира находит Люцериса — точнее, то, что от него осталось. Безутешная опальная королева предается скорби, а затем говорит своим подчиненным, что ей нужна голова Эймонда Таргариена. К слову, Рейниры не так много в первом эпизоде, поэтому каждое появление на экране актрисы Эммы Д’Арси производит сильное впечатление. Она так немногословна, так царственно проживает свое горе и так зла, что будь мы на месте Алисенты, то давно забронировали билеты на другой конец континента.
Первым, кто откликается на приказ Рейниры, оказывается ее дядя и супруг Деймон по прозвищу Порочный Принц. Еще в начале эпизода он призывает свою кузину Рейнис, супругу Корлиса Велариона, отправиться с ним на поиски Эймонда и вменяет ей за то, что она не сожгла в пламени дракона Алисенту и ее детей, когда у нее был такой шанс. Затем, когда в лапы Деймона попадает его бывшая любовница Мисария Бледная Пиявка, сбежавшая из Королевской Гавани, он предлагает ей свободу в обмен на информацию о том, кому можно заказать убийство Эймонда.
Деймон нанимает городского стражника и крысолова (не зря Хелена боялась крыс), чтобы они убили Эймонда. В книге их звали Блад и Чиз, то есть Кровь и Сыр. Вдвоем они проникают в Красный замок, где не находят Эймонда, зато натыкаются на Хелену с детьми. Тогда безжалостные наемники (до этого нам уже показали, как Сыр зверски пинает собаку) решают отрезать голову спящему принцу Джейхейрису (зря он все-таки играл с тем шаром). Хелене удается сбежать и оповестить о случившемся Алисенту, занимающуюся в этот момент сексом с Колем (Эрос и Танатос).
Напоследок хотелось бы отметить, что нам пусть и мимолетно, но совершенно не случайно показали Алина из Халла — члена корабля Корлиса «Морского Змея» Велариона, который спас Корлису жизнь во время нападения пиратов. Алин — значимый персонаж, который исполнит немаловажную роль в сюжете. В сериале его играет Абубакар Салим из фантастического сериала «Воспитанные волками».