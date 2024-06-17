Кому отрезали голову? Рекап открывающей серии второго сезона «Дома Дракона»

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Вообще поразительно, как мало изменилось на Вестеросе за 200 лет. На Земле только за 80 лет (с 1760 по 1840 год) произошла промышленная революция. Вестерос же как будто застыл в анабиозе. Старки все так же правят на Севере, Ланнистеры остаются богатыми лордами Утеса Кастерли (Бобрового Утеса), а Таргариены воюют за престол, только не с Ланнистерами, а сами с собой, разделившись на две фракции: «Черных» (Рейнира) и «Зеленых» (Алисента). За 200 лет разве что только вымерли драконы, но и то, как мы увидим в «Игре престолов», не все.