Пикник Афиши 2024
МСК, СК Лужники, 3–4.08=)СПБ, Елагин остров, 10–11.08
Афиша | СБЕР — генеральный партнёр
Сериалы

Кому отрезали голову? Рекап открывающей серии второго сезона «Дома Дракона»

Сегодня в 18:10
Фото: HBO
На HBO начался второй сезон «Дома Дракона» — приквел «Игры престолов» и экранизация романа «Пламя и кровь» Джорджа Р.Р.Мартина. «Афиша Daily» со спойлерами будет разбирать каждую его серию. Кинокритик Евгений Ткачев уже выбрал 10 самых запоминающихся и шокирующих моментов из первого эпизода, который сегодня весь день будут обсуждать в интернете.
1/10

Первое, на что обращаешь внимание при просмотре стартового эпизода, — у «Дома Дракона» сменилась заставка (музыкальная тема Рамина Джавади, впрочем, осталась той же). Теперь на экране вышитый узор, напоминающий панно из «Солнцестояния» Ари Астера. Помнится, Астер в этом панно пересказал весь сюжет фильма — может, авторы сериала поступили так же? Или хотя бы зашифровали в этом узоре ключевые моменты второго сезона? Пожалуй, надо будет присмотреться к вышивке повнимательнее.

© HBO
2/10

Второй сезон «Дома Дракона» начинается там же, где и первый «Игры престолов», — на Стене Ночного дозора. Сын Рейниры Джекейрис приехал на Север заручиться поддержкой Кригана Старка — далекого предка Неда Старка (напомним, что действие «ДД» происходит за 200 лет до событий «ИП»). Криган говорит, что остается верен Таргариенам, однако в подмогу может выделить только седобородых воинов: «Зима близка», а за Стеной не только одичалые дикари, там — сама Смерть.

© HBO
3/10

Вообще поразительно, как мало изменилось на Вестеросе за 200 лет. На Земле только за 80 лет (с 1760 по 1840 год) произошла промышленная революция. Вестерос же как будто застыл в анабиозе. Старки все так же правят на Севере, Ланнистеры остаются богатыми лордами Утеса Кастерли (Бобрового Утеса), а Таргариены воюют за престол, только не с Ланнистерами, а сами с собой, разделившись на две фракции: «Черных» (Рейнира) и «Зеленых» (Алисента). За 200 лет разве что только вымерли драконы, но и то, как мы увидим в «Игре престолов», не все.

© HBO
4/10

Грозная тень древнегреческого Рока зависла над Королевской Гаванью. Пока «Черные» и «Зеленые» готовятся к гражданской войне (Войне драконов), после того как сын Алисенты Эймонд убил сына Рейниры Люцериса, в Красном замке жизнь идет своим чередом, но не совсем. Жена и сестра короля Эйгона II Хелена говорит, что боится. На вопрос Эйгона, кто же ее страшит, девушка отвечает: крысы. Все пропускают ее тревоги мимо ушей, а стоило бы внять предостережениям этой вестеросской Кассандры.

© HBO
5/10

Эйгон берет своего маленького сына и наследника Джейхейриса на Малый совет, где королева Алисента, десница Отто Хайтауэр и придворные обсуждают стратегические дела. Джейхейрису скучно, и он решает поиграть с шаром Тиланда Ланнистера — мастера над монетой. Алисента переживает, что теряет контроль над сыновьями — Эйгоном и Эймондом, которого Эйгон без ее ведома ввел в Совет. Однако ей стоило бы больше опасаться за близких — неслучайно шар похож на отрубленную голову. И явно в этой сцене шар больше нужен авторам сериала, чем сиру Тиланду.

© HBO
6/10

Впрочем, Алисента давно уже потеряла голову — от страсти и не только. Она тайно крутит роман с рыцарем Кристоном Колем (на что не преминул обратить внимание ее отец Отто Хайтауэр, когда королева и рыцарь вместе опоздали на Совет) и опрометчиво надеется, что войны удастся избежать (неужели она всерьез думает, что Рейнира примет ее извинения за смерть Люцериса?). В первой серии есть сцена куннилингуса — недолгая, но напоминающая о временах, когда вестеросская сага еще не превратилась в сериал для всей семьи, а Эрос шел рука об руку с Танатосом.

© HBO
7/10

Тем временем Рейнира находит Люцериса — точнее, то, что от него осталось. Безутешная опальная королева предается скорби, а затем говорит своим подчиненным, что ей нужна голова Эймонда Таргариена. К слову, Рейниры не так много в первом эпизоде, поэтому каждое появление на экране актрисы Эммы Д’Арси производит сильное впечатление. Она так немногословна, так царственно проживает свое горе и так зла, что будь мы на месте Алисенты, то давно забронировали билеты на другой конец континента.

© HBO
8/10

Первым, кто откликается на приказ Рейниры, оказывается ее дядя и супруг Деймон по прозвищу Порочный Принц. Еще в начале эпизода он призывает свою кузину Рейнис, супругу Корлиса Велариона, отправиться с ним на поиски Эймонда и вменяет ей за то, что она не сожгла в пламени дракона Алисенту и ее детей, когда у нее был такой шанс. Затем, когда в лапы Деймона попадает его бывшая любовница Мисария Бледная Пиявка, сбежавшая из Королевской Гавани, он предлагает ей свободу в обмен на информацию о том, кому можно заказать убийство Эймонда.

© HBO
9/10

Деймон нанимает городского стражника и крысолова (не зря Хелена боялась крыс), чтобы они убили Эймонда. В книге их звали Блад и Чиз, то есть Кровь и Сыр. Вдвоем они проникают в Красный замок, где не находят Эймонда, зато натыкаются на Хелену с детьми. Тогда безжалостные наемники (до этого нам уже показали, как Сыр зверски пинает собаку) решают отрезать голову спящему принцу Джейхейрису (зря он все-таки играл с тем шаром). Хелене удается сбежать и оповестить о случившемся Алисенту, занимающуюся в этот момент сексом с Колем (Эрос и Танатос).

© HBO
10/10

Напоследок хотелось бы отметить, что нам пусть и мимолетно, но совершенно не случайно показали Алина из Халла — члена корабля Корлиса «Морского Змея» Велариона, который спас Корлису жизнь во время нападения пиратов. Алин — значимый персонаж, который исполнит немаловажную роль в сюжете. В сериале его играет Абубакар Салим из фантастического сериала «Воспитанные волками».

© HBO
Подробности по теме
Вестерос близко: все, что нужно вспомнить перед вторым сезоном «Дома Дракона»
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами