Голливуд переживает худшее лето за 24 года. 5 прогнозов о будущем кинопроката

И все-таки нельзя отделаться от скепсиса чисто киноведческого толка. Когда курицей, несущей золотые яйца, стали экранизации супергеройских комиксов, это было логично: к XXI веку технологии спецэффектов достигли достаточного уровня, чтобы переносить с пыльных страниц комиксов все самые дикие научно-фантастические фантазии, обеспечивая невиданные впечатления для зрителей за счет новой степени детализации, убедительности и объема. С видеоиграми тот же трюк едва ли прокатывает: ведь это такое же экранное искусство, как и кино, только более технически совершенное, с большим количество измерений — за счет интерактивности. Не до конца понятно, что именно приобретает зритель от переноса зрелища с телевизора на киноэкран, если он теряет в процессе джойстик. «Супер Марио» сработал, потому что он в первую очередь ностальгический маскот, «Пять ночей с Фредди» — за счет сильного фанатского культа и нарочитой примитивности оригинального геймплея. Однако чем дальше, тем очевиднее сходство фильмов по играм с бесполезными аниме-адаптациями голливудских блокбастеров на «Нетфликсе». Ведь в них тоже уменьшается количество измерений по сравнению с оригиналом.