Цензура и продюсеры мешают снимать? Вот 11 советов от топовых режиссеров, как спасти фильм

Стоп, что? Разве это лайфхак? Да! Причем давно зарекомендовавший себя. Звезда Золотого века Голливуда Мей Уэст играючи ходила по острию бритвы «кодекса Хейса»Этический кодекс, принятый в 1930 году в Голливуде Ассоциацией производителей и прокатчиков фильмов и ставший неофициальным национальным стандартом нравственной цензуры кинематографа в США. Снимать фильмы, не соблюдая «кодекс Хейса», было можно, но такие фильмы не имели шанса быть выпущенными в кинотеатрах, принадлежавших членам ассоциации. В 1960-е годы киностудии отказались от соблюдения устаревшего кодекса, а в 1968 году он и вовсе был отменен., применяя одну и ту же тактику: придумывала шутки, которые так возмутят цензоров, что все остальное они пропустят. К похожему приему пришел и Леонид Гайдай, без зазрения совести манипулировавший советскими цензорами. Самая известная (и подтвержденная источниками) история связана с ядерным взрывом в финале «Бриллиантовой руки». Гайдай так упирался, что в итоге ему сошел с рук даже провокационный для отечественного кинематографа того времени стриптиз Светланы Светличной.