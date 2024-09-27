Красный — цвет сатаны. Поэтому неудивительно, что в американском городке Дьявольский Котел, где даже школьная футбольная команда называется «Дьяволы», преобладают 50 оттенков этого цвета. Дьявол всегда здесь, в деталях: вещах и интерьере. Скажем, в комнатке местной школьной богини Дженнифер Чек (Меган Фокс) по бокам от кровати стоят красные светильники, благодаря которым подростковая «келья» приобретает зловещий окрас, тем самым как бы намекая на ужасные трансформации, что в будущем произойдут с девушкой. В комнате ее закадычной подруги Ниди Лесники (Аманда Сейфрид) тоже не обходится без кровавого цвета: на ее окнах висят красные занавески, как в Черном Вигваме из «Твин Пикса» Дэвида Линча. Однако в случае Ниди это скорее намек на то, что она скоро (во всех смыслах) лишится невинности.
Неслучайно такую же, как у Ниди, линчевскую портьеру (а еще обитые красным, а не зеленым, как принято, сукном бильярдные столы) можно увидеть в баре Melody Lane, куда подруги собираются вечером на концерт инди-рок-группы Low Shoulder. Щеголяющая в красных (идеальная мишень для слатшейминга!) колготках Дженнифер хочет затусить с симпатичным солистом (Адам Броди). Однако вспыхнувший в баре пожар внесет свои коррективы: и так окрашенное в красный цвет заведение превратится в геенну огненную.
«Ты не представляешь, как пахнут люди, когда они горят!» — скажет после пожара Ниди своему парню Чипу (Джонни Симмонс), а Дженнифер сядет в фургончик к музыкантам, которые отвезут ее к главной местной достопримечательности — водопаду, у подножья которого, кажется, открывается портал в ад. Там инди-рокеры проведут над девушкой сатанинский ритуал: принесение девственницы в жертву дьяволу.
Дело в том, что музыканты хотят прославиться«Ты представляешь, как сейчас трудно инди-рокерам? Нас слишком много — и все неплохие. И если мы не пробьемся на телевидение с парой новых хитов, нам конец!» — говорит солиcт группы Дженнифер. , а Дженнифер — их билет в счастливую жизнь. Однако, поскольку героиня Фокс уже давно не девственница, жертвоприношение будет иметь совсем иные последствия. Девушка восстанет из мертвых (совсем как дедайты из «Зловещих мертвецов», принт с которыми она носит на своей кофточке), а затем буквально начнет жрать мужчин, чтобы сохранить свою красоту, хорошее самочувствие и веселое настроение. Иначе говоря, чирлидерша из команды «Дьяволы» сама превратится в дьявола.
Одного из футболистов Дженнифер, к слову, сожрет прямо в лесу. В этот момент из чащи выйдет лисица, как в «Антихристе» Ларса фон Триера, и разве что не произнесет сакраментальную фразу: «Хаос правит!» Понятно, что лес — это церковь сатаны, а лисица — животное начало Дженнифер. Однако, если фон Триер рифмовал женщину с природой, а значит с сатаной, то сценаристка Дьябло Коди и режиссерка Карин Кусама остроумно обнуляют такой мизогинистский посыл.
Да, у них Дженнифер тоже становится дьявольским сосудом, но только потому, что ее таковым делают тщеславные мужчины. Изначально, героиня ФоксПо интересному стечению обстоятельств фамилия актрисы с английского переводится как «Лиса». — ходячая проекция мужских сексуальных фантазий. Обычно в хоррорах, или, если говорить у́же, в слешерах, такие героини первыми отправляется на убой. Однако Кусама снимает не просто хоррор, а сильно опередивший свое время феминистский хоррор, поэтому у нее красавица из жертвы превращается в чудовище — хищницу наподобие той лисицы, которая начинает мстить всему роду мужскому. А делает она это с таким огоньком, что, Джейсон Вурхиз, съешь свой мачете!
На то, что Дженнифер станет дьяволицей, нам намекают еще в детских флешбэках в песочнице. Она первой пускает кровь — и уже тогда символично носит дьявольскую кофточку. Однако это все же история не про то, как в девочке-подростке просыпается дьявол, а про то, что пубертат — это ад. «Я прошел пубертат и выжил!» — таким должен быть принт на футболках людей, переживших подростковый возраст. Да что там, фильм начинается со слов: «Девочка-подросток — это ужас».
Именно пубертат, необратимый процесс взросления проверяет девичью дружбу Дженнифер и Ниди на прочность. Ниди дольше сохраняет невинность, поэтому натыкается на высокомерное отношение со стороны быстрее повзрослевшей Дженнифер. Однако, когда героиня Сейфрид решает лишиться девственности с Чипом, сцена секса на параллельном монтаже оказывается остроумно зарифмована со сценой убийства. Во время полового акта Ниди видит расползающееся на потолке кровавое пятно, как будто бы оставленное Дженнифер, которая в это время расправляется с очередной жертвой.
«У тебя что менструация?» — спросит обозлившаяся на Ниди Дженнифер в финале. Однако ирония ситуации в том, что Дженнифер после обряда жертвоприношения вырвет на Ниди омерзительной кроваво-черной жижей, а ведь еще со времен «Изгоняющего дьявола» Уилльяма Фридкина известно, что женская рвота в хорроре — метафора менструации.
К слову, про «Экзорциста». В «Теле Дженнифер» главная героиня будет левитировать, так же как девочка Риган в ужастике Фридкина, а концовка фильма окажется парафразом финала «Кэрри» Брайана Де Пальмы (из более свежих экранизаций романа Стивена Кинга вспомним недооцененный «Телекинез» Кимберли Пирс). Только, в отличие от Кэрри Уайт, платье Ниди не окрасится в красный цвет разочарования благодаря свиной крови. Она, как будто предвосхищая грядущие события, сразу наденет красное платье на школьный выпускной. А жестокая развязка произойдет не на балу, а в заброшенном бассейне, на стенах которого угрожающе красными буквами будет выведено слово Hopeless: «Оставь надежду, всяк сюда входящий!».
Сартр говорил: «Ад — это другие». Довлатов: «Ад — это мы сами». Иронично обыграв всевозможные сексистские хоррор-тропы, Кусама и Коди (она тоже на секунду мелькнет в фильме — разумеется, в красной кофточке) сняли кроваво-красный слешер про то, что на самом деле ад — это и другие, и мы сами. Жизнь всегда такое говно или только в детстве? Всегда. Но в подростковом возрасте она особенно невыносима.