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Сериалы

Вестерос близко: все, что нужно вспомнить перед вторым сезоном «Дома Дракона»

Сегодня в 10:00
В эти выходные на HBO выходит второй сезон «Дома Дракона» — приквела «Игры престолов». В продолжении обещают еще больше интриг, смертей и, конечно, драконов. Самое время вспомнить, что было в первом сезоне, ведь с его премьеры прошло уже два года.

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