Вестерос близко: все, что нужно вспомнить перед вторым сезоном «Дома Дракона»

В эти выходные на HBO выходит второй сезон «Дома Дракона» — приквела «Игры престолов». В продолжении обещают еще больше интриг, смертей и, конечно, драконов. Самое время вспомнить, что было в первом сезоне, ведь с его премьеры прошло уже два года.