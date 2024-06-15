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Вестерос близко: все, что нужно вспомнить перед вторым сезоном «Дома Дракона»
Афиша Daily
Сегодня в 10:00
В эти выходные на HBO выходит второй сезон «Дома Дракона» — приквела «Игры престолов». В продолжении обещают еще больше интриг, смертей и, конечно, драконов. Самое время вспомнить, что было в первом сезоне, ведь с его премьеры прошло уже два года.
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