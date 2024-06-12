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Тест

«Звездные войны» или пародия на них? Попробуйте угадать по одному кадру

Сегодня в 12:30
Иллюстрация: FOX
На стриминге Disney+ вышел «Аколит» — очередной сериал из киновселенной «Звездных войн». Поскольку за сорок с лишним лет франшиза обросла большим количеством пародий и подражаний, «Афиша Daily» решила проверить, насколько хорошо вы отличаете оригинальные «Star Wars» от их клонов. Да пребудет с вами Сила во время прохождения этого теста!
Начнем с простого. Это «Звездные войны»?
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Так, а это «Звездные войны»?
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Ну уж это «Звездные войны»?
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Ладно, усложняем: а вот это «Звездные войны»?
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Что скажете про это чудовище? Оно из «Звездных войн»?
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Что‑то очень похожее на «Звездные войны» — но они ли это?
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Этот герлз-бенд из «Звездных войн»?
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Какая‑то песчаная дюна со странным червеобразным существом. Что думаете, «Звездные войны»?
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Вау, какой‑то мужик пытается отрубить голову другому мужику световым мечом. «Звездные войны»?
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Тут уже целая толпа со световыми мечами! Ну что, «Звездные войны»?
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Ого, а у этой воительницы сразу два световых меча! По-любому ведь «Звездные войны»?
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Какой‑то повстанец-пилот с имперским крейсером за спиной. «Звездные войны»?
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Кажется, вас теперь уже нечем не удивишь, так что осталось ответить на последний вопрос: это «Звездные войны» или нет?
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