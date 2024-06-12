«Звездные войны» или пародия на них? Попробуйте угадать по одному кадру

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На стриминге Disney+ вышел «Аколит» — очередной сериал из киновселенной «Звездных войн». Поскольку за сорок с лишним лет франшиза обросла большим количеством пародий и подражаний, «Афиша Daily» решила проверить, насколько хорошо вы отличаете оригинальные «Star Wars» от их клонов. Да пребудет с вами Сила во время прохождения этого теста!