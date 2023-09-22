На анкету «Афиши Daily» отвечает звезда фильма «Я богиня» Александра Бортич

«Я богиня» — лирическая комедия и полнометражный режиссерский дебют актрисы Ольги Дибцевой, спродюсированный Борисом Хлебниковым (до этого Хлебников снял Дибцеву в своем хитовом сериале «Озабоченные, или Любовь зла»). Александра Бортич играет школьную преподавательницу Лену, которой изменяет муж (Антон Филипенко), и тогда она вместе со своей подругой (Дибцева) — тоже учительницей, но очень нескромной — отправляется на тренинг личностного роста. Его ведет абьюзивный тренер (Илья Соболев), который всячески унижает девушек, чтобы они потом почувствовали себя богинями. В итоге преобразившаяся Лена съезжает от супруга, снимает жилье в центре Питера и знакомится с двумя мужчинами — сначала с айтишком и адептом пластического театра Андреем (Сергей Ильин), а затем с очень странным врачом Борей (Антон Васильев).
Постер «Богини» не зря смахивает на афишу «Барби». Как и комедия Греты Гервиг, фильм Дибцевой посвящен обретению женского самосознания, но в очень российском ключе. Протагонистка учится принимать себя и, подобно героине Марго Робби, оказывается в «пустыне реальности», где не всегда комфортно и бродят странные личности, но это лучше, чем сидеть в пресловутой зоне комфорта, которую и комфортной-то не назовешь. Другое достоинство фильма — в деконструкции тропов романтической комедии. Когда героиня встречает принца на черном джипе, кажется, что вот, она обрела свое счастье, но это оказывается заблуждением. Таким образом, эта история оказывается не сказкой, а чуть более сложноустроенной, чем обычно, мелодрамой.
— Главное отличие вас от вашей героини Лены из фильма «Я богиня»?
— По характеру она сдержанная преподаватель английского языка. Но в этом и суть интереса к роли — чем дальше вы друг от друга, тем больше интереса эту дистанцию сократить.
— В фильме ваша героиня идет на тренинг личностного роста. А на какой тренинг вы бы сами сходили?
— Я к таким тренингам отношусь скептически. Возможно, это своего рода замена психотерапии. Человеку свойственно желать большего результата за короткий период времени, не погружаясь в свое вытесненное бессознательное. Но я также понимаю, что не у всех есть возможность долго и интенсивно работать с психотерапевтом. Нет, увы, волшебной таблетки или трехчасовой лекции, от которой твоя жизнь изменилась бы кардинальным образом.
— Насколько важно профильное образование для молодых актеров?
— Все очень индивидуально. Образование — важная часть профессии. Мне иногда жаль, что у я не училась в вузе. Но также я понимаю, что у всех свой путь. Я рада, что жизненные обстоятельства сложились так, что, не поступив в театральный, я смогла сниматься в кино и работать в театре.
— Как вас поменяло материнство?
— Думаю, я не потеряла себя. Осталась той, кем была до появления ребенка. Но, безусловно, материнство меняет. Это такая нежная часть моей жизни, которую подробно обсуждать я не хочу.
— Главный лайфхак, чтобы не выгорать на работе?
— Не выгорать на работе — это вопрос личных установок и выносливости. Не у всех артистов есть возможность отказываться от проектов. Я начала выстраивать более щадящий график, как только у меня появилась подобная опция. Важно с умом подходить, не уничтожать себя работой.
— «Я богиня», как и предыдущий фильм с вашим участием «Я худею», — про преображение. Если не секрет, как вы после съемок за месяц похудели на 15 кг?
— Секрета нет: сбалансированное питание, физнагрузки и, если есть возможность, различные процедуры: массаж, аппараты.
— Ваша роль мечты?
— У меня нет роли мечты, ведь каждый день появляется что‑то новое.