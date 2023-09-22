На анкету «Афиши Daily» отвечает звезда фильма «Я богиня» Александра Бортич

«Я богиня» — лирическая комедия и полнометражный режиссерский дебют актрисы Ольги Дибцевой, спродюсированный Борисом Хлебниковым (до этого Хлебников снял Дибцеву в своем хитовом сериале «Озабоченные, или Любовь зла»). Александра Бортич играет школьную преподавательницу Лену, которой изменяет муж (Антон Филипенко), и тогда она вместе со своей подругой (Дибцева) — тоже учительницей, но очень нескромной — отправляется на тренинг личностного роста . Его ведет абьюзивный тренер (Илья Соболев), который всячески унижает девушек, чтобы они потом почувствовали себя богинями. В итоге преобразившаяся Лена съезжает от супруга, снимает жилье в центре Питера и знакомится с двумя мужчинами — сначала с айтишком и адептом пластического театра Андреем (Сергей Ильин), а затем с очень странным врачом Борей (Антон Васильев).

Постер «Богини» не зря смахивает на афишу «Барби». Как и комедия Греты Гервиг, фильм Дибцевой посвящен обретению женского самосознания, но в очень российском ключе . Протагонистка учится принимать себя и, подобно героине Марго Робби, оказывается в «пустыне реальности», где не всегда комфортно и бродят странные личности, но это лучше, чем сидеть в пресловутой зоне комфорта, которую и комфортной-то не назовешь. Другое достоинство фильма — в деконструкции тропов романтической комедии. Когда героиня встречает принца на черном джипе, кажется, что вот, она обрела свое счастье, но это оказывается заблуждением. Таким образом, эта история оказывается не сказкой, а чуть более сложноустроенной, чем обычно, мелодрамой.