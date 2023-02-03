Почему провалившийся «Вавилон» Дэмиена Шазелла лучше, чем о нем говорят?

Любое кино с приставкой «мета…» (а «Вавилон», конечно же, метакино, кино о кино) не находит отклика у широкого зрителя. Ну правда, кому в 2023 году нужна трехчасовая драма про старый Голливуд? Выясняется, что только Шазеллу и еще горстке синефилов. К тому же, как назло, «Вавилон» при поверхностном взгляде кажется страшно вторичным произведением. Брэд Питт уже снимался в фильме под названием «Вавилон», а с Марго Робби он вместе играл у Квентина Тарантино в «Однажды… в Голливуде». Даже Робби в «Вавилоне» как будто бы повторяет свою роль у Тарантино: она снова играет юную старлетку, восходящую звезду Нелли Ларой, которая, как и Шэрон Тейт, с трепетом идет в кинотеатр на фильм со своим участием. И главное: основная коллизия «Вавилона» строится, по сути, на том же конфликте, что и в оскароносном «Артисте» Мишеля Хазанавичуса. Звезды немого кино оказываются никому не нужны с приходом звука.