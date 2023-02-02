«Хищники»: жесткий психологический триллер про соседей, что мешают спать

Однако Сорогойен не замыкается только внутри звериной аллегории. Схватка Антуана с ветряными мельницами отдает донкихотством из другой испанской классики, а его противостояние с местными жителями происходит за счет, скажем так, метафизического «шутинга»В переводе с английского «стрельбы».. Если братья-испанцы угрожают французу ружьем, то он им — видеокамерой, на которую обещает заснять все их зверства. Таким образом, видеокамера сначала превращается в оружие цивилизованного человека ( как заметил на съемках «Войны» Алексей Балабанов, по-английски to shoot — это и «снимать», и «стрелять» ), а затем и в хичкоковский макгаффинПредмет, которым все хотят обладать., поисками которого занята супруга Антуана в третьем акте. Так что можно сказать, что «Хищники» не только триллер, но еще и детектив, хоть преступники в нем и заранее известны.