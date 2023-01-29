«Оскар-2023» в идеальном мире: за кого мы рады и кого надо было номинировать на самом деле

Лидером по числу номинаций в этом году стал инди-блокбастер «Всё везде и сразу» — и мы с таким раскладом полностью солидарны. Этот тот случай, когда даже киноакадемики не смогли пройти мимо очевидного голливудского шедевра. Пускай этот гиперактивный фильм про мультивселенные и ориентирован на эстетический компас взращенных интернетом миллениалов и их психологические проблемы, он говорит об универсальных проблемах отцов и детей, об опыте иммиграции и экзистенциального одиночества с такой убедительностью, что мало кого оставляет равнодушным. Весь секрет — в переложении серьезных проблем на язык кунг-фу-потасовок и клипового монтажа. Сможет ли этот свежий и юный фильм в конце концов вырвать победу у фракции бумеров во главе со Спилбергом («Фабельманы» — милые, но чрезвычайно банальные) — вопрос открытый. Но мы готовы сделать ставку, что все-таки сможет.