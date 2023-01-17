Коуб-парад: лучшие киномоменты Вахтанга Кикабидзе

Про то, как важно быть вежливым
Про заботу о ближнем
Про то, как важно следить за своим здоровьем
Про здоровье. Часть 2
Про искусство давать обещания
Про раздачу долгов
Про умение общаться с хулиганами
Про тщетность бунта
Про диету
Про сильных мира сего
Про несвободу
Про волшебную силу французского языка
Про подход к детям
Про Бога
Про то, что деньги не важны
Про амбиции
Еще раз про амбиции
Про умение правильно выбирать аудиторию
Про вживание в роль
Про важность наличия четко продуманного плана в шоу-бизнесе
Про умение правильно считать
Про умение общаться с представителями власти
Про умение принимать комплименты
Про хитрости торговли
Про умение вежливо отказать
Про умение четко сформулировать свои желания
Про умение выпустить пар
Про честность на собеседовании
Про то, что безвыходных ситуаций не бывает
Про возможность хэппи-энда
В коубах использованы фрагменты из фильмов «Не горюй!» (1969), «Мелодии Верийского квартала» (1973), «Совсем пропащий» (1973) и «Мимино» (1977).