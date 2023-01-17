Коуб-парад: лучшие киномоменты Вахтанга Кикабидзе

Ушел из жизни Вахтанг Кикабидзе — певец и актер, звезда фильмов Георгия Данелии «Мимино» и «Не горюй!». С помощью коубов вспоминаем лучшие киномоменты в карьере легендарного артиста и вместе с его героями учимся мудрости.