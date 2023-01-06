Сможете отличить японского Чебурашку от советского? Сложный тест на звание чебурашковеда

А этот лохматый, чумазый и носатый Чебурашка тогда откуда?

Японский Чебурашка из прошлого вопроса и правда был слишком чистый и прилизанный. А вот этот — настоящий советский из «Крокодила Гены» (1969)

Это действительно первое появление Чебурашки в советской анимации. Но не в самостоятельном мультфильме, а в 5-минутном сегменте для мультипликационного журнала «Веселая карусель. Выпуск № 1» (1967)