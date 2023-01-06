Сможете отличить японского Чебурашку от советского? Сложный тест на звание чебурашковеда

Чебурашка — это не только визуальный образ, но и характерный высокий голос. Все знают песню Чебурашки: «Я был когда‑то странной игрушкой безымянной…». Но где именно звучали эти строчки?
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За более чем полувековую историю персонажа публика увидела множество версий Чебурашки. Самая классическая из них — пожалуй, кукольная. Откуда точно этот кадр?
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А этот лохматый, чумазый и носатый Чебурашка тогда откуда?
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Разумеется, Чебурашка появлялся не только в мультфильмах. Вот этот печатный, непривычно короткоухий зверек — откуда он?
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Эти Чебурашка и Гена — куклы-бибабо, которые актеры надевают на руку. Но в эфире какого телевидения их показывали?
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Какие криповые Гена и Чебурашка! Неужели их правда такими изображали в советских мультфильмах?
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Снова кукольный Чебурашка. А он откуда?
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Чебурашка в мультфильмах был кукольным, был пластилиновым, но рисованным стал только в 2009 году. В какой стране?
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Постер с Чебурашкой-Йодой, Геной-джедаем и принцессой Шапоклял в нулевые, кажется, видели все. Но какой контекст у этого изображения?
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Страшно, вырубай! Пожалуй, найден самый криповый Чебурашка. Что это за ужасная версия персонажа?
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Это кадр из самого нового японского мультфильма про Чебурашку 2020 года. В чем была его особенность?
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А этот компьютерный Чебурашка тогда откуда?
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Вот мы и подобрались к игровой адаптации «Чебурашки». Откуда этот кадр?
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Тот же кадр, только Чебурашка другой. Получается, это переделанная версия?
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И последний вопрос на засыпку. На фото актер Тимофей Трибунцев в образе Чебурашки. Откуда оно?
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