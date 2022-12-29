«Американские истории ужасов»: хоррор-шоу, которое продлит дух Хеллоуина

В жизни Вирджинии, кажется, есть все: здоровые и уважительные отношения с падчерицей, считающей ее матерью, «бентли» и особняк в Беверли-Хиллз, доставшийся после смерти состоятельного мужа. Однако в последние годы богатая вдова стала в себе не уверена, поэтому больше не может смотреться в зеркало. Бесконечные попытки возвратить утраченную красоту доводят даму до доктора Перл. На приеме та заявляет, что хоть она и использует технику аугментации и омоложения собственной разработки, но не считает себя ни пластическим хирургом, ни скульптором, ни целительницей — и называет себя почитательницей человеческого тела. Звучит убедительно, только вот камера то и дело норовит выцепить крупный план картины в ее кабинете, на которой запечатлена охота на кабана.