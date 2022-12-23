«Атомный комар» у вас на носу: тайные смыслы политической сатиры в советском кино

Фильм «Город мастеров» (1965) — еще один пример политической сатиры в жанровой оболочке сказки по сценарию Эрдмана. Прикрытием для фильма стала историческая основа: сюжет повествует о средневековом городе-коммуне, на который нападают захватчики под предводительством герцога-злодея. Они убивают местных жителей и устанавливают в вольном городе полицейское государство. Эрдман опять обращается к теме доносительства и репрессий: «Больше двух не собираться! — Это почему же? — Так сам герцог приказал. Вы не слыхали, что ли? А кто соберется — в тюрьму! — Значит, теперь собираться можно только в тюрьме?!»