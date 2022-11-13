Что вы знаете о заговорах, показанных в кино? Непростой тест

В фильме «Козерог один» (1977) высшие чины из NASA, несмотря на проблемы с системой жизнеобеспечения в звездолете, никак не могут отложить пилотируемую экспедицию в космос, поэтому собираются отправить астронавтов в пустыню на западе США и выдать ее за поверхность:

Луны. Венеры. Марса.