Что вы знаете о заговорах, показанных в кино? Непростой тест

В сериале «Рим» (2005-2007) группа заговорщиков убивает Гая Юлия Цезаря. Какую цель они преследовали?
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В фильме «Операция «Валькирия» (2008) высокопоставленные офицеры Вермахта на исходе Второй мировой войны готовят покушение на немецкого фюрера Адольфа Гитлера. Кто не участвовал в заговоре?
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В сериале «11.22.63» (2016) по Стивену Кингу школьный учитель и путешественник во времени Джейк Эппинг хочет спасти президента США Джона Ф.Кеннеди от выстрелов Ли Харви Освальда. На кого (в сериале!) работал Освальд?
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В фильме «Вся президентская рать» (1976) детально показан Уотергейтский скандал. Так из‑за чего же он все-таки случился?
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В фильме «Дзета» (1968) в неназванной средиземноморской стране накануне выборов происходит борьба за власть между консервативным правительством и левой оппозицией. В результате этого противостояния лидер протестующего большинства оказывается:
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В фильме «Козерог один» (1977) высшие чины из NASA, несмотря на проблемы с системой жизнеобеспечения в звездолете, никак не могут отложить пилотируемую экспедицию в космос, поэтому собираются отправить астронавтов в пустыню на западе США и выдать ее за поверхность:
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В сериале «Темные небеса» (1996-1997) — одном из многочисленных клонов «Секретных материалов» (1993-2018) — секретная организация «Маджестик-12» вступает в колоссальный заговор с целью:
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В главном конспирологическом триллере современности «Под Сильвер-Лэйк» (2018) одним большим заговором предстает:
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В фильме «Заговор в Каире» (2022) после смерти Великого имама, духовного лидера исламского университета аль-Азхара, египетские спецслужбы хотят провести на освободившуюся должность лояльного президенту кандидата. Для этого они:
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