Мел Гибсон, Расселл Кроу, Антон Лапенко и каннские хиты: что стоит увидеть в кино в ноябре

Главнейшие инди-дебютанты жанрового кино 2010-х Бенсон и Мурхед в последнее время стали постоянными работниками фантастической студии «Марвел» — приложили руку к «Лунному рыцарю» и «Локи». При этом и про свои DIY-корни не забыли: их новая картина «Сверхъестественное. Знаки» была снята не выходя из дома во время пандемии. И по всем признакам это кино в тысячу раз страннее и оригинальнее, чем не только его скроенное из чужих тайтлов русское прокатное название, но и вышеупомянутые антисупергеройские сериалы.