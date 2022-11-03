Мел Гибсон, Расселл Кроу, Антон Лапенко и каннские хиты: что стоит увидеть в кино в ноябре

«Под облаками»
С 3 ноября
Меланхолия и романтика в жизни обыкновенной бортпроводницы, работающей на лоукостер и мечтающей о большем.
Каннская картина от французских режиссеров-дебютантов может хвастаться одним большим козырем — живой, неловкой и бесконечно очаровательной Адель Экзаркопулос в главной роли. Если вы ждали настоящего бенефиса этой замечательной французской звезды нашего века, то вот он. Впрочем, и фильм вокруг нее выглядит прекрасно: оператор снимает то в режиме сторис, то в постдокументальной манере, и в целом все смотрится очень по-настоящему, не так, как в рядовых мелодрамах.
«Чрезвычайная ситуация»
С 3 ноября
После террористической атаки биологическим оружием борт самолета становится не просто клаустрофобным пространством, а тесной бочкой, залитой смесью из неразбавленного адреналина и чистого саспенса.
Южнокорейские жанровые ремесленники снова делают то, что у них получается лучше всех, и снова не знают меры. Большие артисты Сон Кан Хо («Паразиты») и Ли Бён Хон («Игра в кальмара») не могут не держать внимание зрителей, но даже им оправдать хронометраж под три часа и изрядную долю мелодраматизма не под силу. Чтобы получить удовольствие, придется перетерпеть некоторые моменты в конце фильма.
«Ностальгия»
С 3 ноября
Небритый мужчина возвращается в родной бедный район Неаполя, чтобы поухаживать за больной матерью, исповедаться в грехах прошлого и просто поностальгировать по юности. Главная помеха — криминогенная обстановка, к виновникам которой герой имеет самое непосредственное отношение.
Типичная фестивальная драма завсегдатая Канн и Венеции средней руки Марио Мартоне. И все равно само лицо звезды фильма Пьерфранческо Фавино («Предатель») и виды Неаполя — это уровень чистой кинематографичности, который мало где еще (кроме Италии) достижим.
«В эфире»
С 3 ноября
Стареющему диджею-грубияну по имени Элвис (Мел Гибсон) в эфире поступает звонок от маньяка, похитившего его дочь и заминировавшего радиостанцию. Кажется, этому диджею под силу разобраться со злодеем не выходя из студии.
Триллер категории «Б» с дурацкой (в хорошем смысле) завязкой и прикольными обстоятельствами создания. Режиссер Ромуальд Буланже долгое время был главным диджеем французской станции NRJ, в основе сценария — корейский фильм «Полночь FM», в главной роли — непотопляемый Гибсон, на живописную грубость которого можно смотреть бесконечно.
«Заговор в Каире»
С 10 ноября
Верховный имам падает замертво во время поточной лекции. В следующие дни один из студентов невольно оказывается в эпицентре борьбы за титул с участием разведчиков, наемников и террористов.
Политический триллер из основного конкурса Канн, в котором во главу угла поставлен не сухой антиклерикальный месседж, а жанровое развлечение. Режиссер Тарик Салех до участия в Каннском кинофестивале успел стать одним из ведущих граффитчиков Швеции, а также снять анимационную антиутопию, пару клипов для Люкке Ли и эпизод «Мира Дикого Запада». У человека с такой интересной карьерой не мог получиться неинтересный фильм: недаром «Заговор в Каире» выиграл в Каннах приз за лучший сценарий.
«Сверхъестественное. Знаки»
С 10 ноября
Пара мечтательных молодых мужчин (режиссеры Бенсон и Мурхед снова играют главные роли в собственном фильме) так увлекаются теориями заговора про необъяснимые явления, что ничуть не удивляются, когда прямо у них дома начинает твориться паранормальная дичь.
Главнейшие инди-дебютанты жанрового кино 2010-х Бенсон и Мурхед в последнее время стали постоянными работниками фантастической студии «Марвел» — приложили руку к «Лунному рыцарю» и «Локи». При этом и про свои DIY-корни не забыли: их новая картина «Сверхъестественное. Знаки» была снята не выходя из дома во время пандемии. И по всем признакам это кино в тысячу раз страннее и оригинальнее, чем не только его скроенное из чужих тайтлов русское прокатное название, но и вышеупомянутые антисупергеройские сериалы.
«По-мужски»
С 10 ноября
Небритый стартапер (Антон Лапенко) во время пьяной потасовки с соседом по даче чувствует, как ущемляется его мужское достоинство. Как скоро и как сильно он теперь слетит с катушек, одному дьяволу известно.
В центре как бы триллера «По-мужски» — моментально самый смешной и жизненный персонаж комика Лапенко. Униженный семьянин в современной России. Жаль лишь, что вокруг этого перформанса выстроена не живая комедия, а абсолютно лишенный иронии ремейк «Соломенных псов» в антураже Подмосковья.
«Эмили»
С 17 ноября
Накануне написания романа «Грозовой перевал» красавица Эмили Бронте тоже страдает от любви, любуется яростной йоркширской природой и предчувствует смерть.
Костюмированная биографическая драма «Эмили» не так проста, как кажется: картина столь явно заигрывает с готическим жанром, что даже участвовала в основном конкурсе хоррор-фестиваля в Сиджесе. Даже если речь не идет о буквальных монстрах и призраках, эта атмосферная женская история (режиссерка — дебютирующая в полном метре актриса Фрэнсис О’Коннор) — то феминистское кино, которое мы заслужили.
«Покерфейс»
С 17 ноября
Подозрительно похожий то ли на древнегреческого бога, то ли на римского воина стартапер-миллиардер (Расселл Кроу) собирает друзей, чтобы сыграть в покер. К сожалению друзей и счастью кинозрителей, вечер оказывается не ностальгическим застольем, а азартным боевиком, фильмом-ограблением и садистским триллером.
Вторая режиссерская работа артиста Кроу, на этот раз не военная драма во вкусе австралийской киноакадемии, а бэхаработа категории «Б» во вкусе вашего бати. Что тоже неплохо: на этого сверххаризматичного актера мы с восторгом смотрели даже когда он играл кринжового «Неистового».
«Дурной глаз»
С 17 ноября
Пара зажиточных родителей (Ева Грин и Марк Стронг) приглашают в дом филиппинскую няню, которая не только заботится об их ребенке, но и лечит таинственный недуг мамы средствами народной медицины. Чем дальше, тем сильнее эффекты отваров и благовоний пугают вместо того, чтобы обнадеживать.
Ирландец Лоркан Финнеган уже снимал памятный хоррор о хрупкости семейного благополучия («Вивариум»), но тогда пускался в чистый сюрреализм, а теперь задействует вполне конкретные постколониальные образы. Так что будет не столько страшно, сколько поучительно, как в басне или эпизоде «Черного зеркала».
«На тебе сошёлся клином белый свет»
С 17 ноября
Тело советской рок-певицы Янки находят в речке неподалеку от ее дачи. Во флэшбеках выясняется, что смерти предшествовал очень насыщенный на диалоги бесконечно длинный день.
Второй за год (после «Ники») фантазийный байопик советской поэтессы: здесь снова кинематографические красоты, фотогения и атмосфера стоят выше фактологии. Дебютант Игорь Поплаухин, выпускник Московской школы нового кино снимает темное, шепчущее кино, которое имеет все шансы проникнуть глубоко под кожу трепетного зрителя.
«Тори и Локита»
С 17 ноября
Двое неприкаянных подростков из Африки скитаются по бельгийским кабинетам с целью устроить свою иммигрантскую жизнь.
Очередной фильм братьев Дарденн, который притворяется реалистической докудрамой, а на деле оказывается чистой сказкой: обаятельные герои, россыпь нарочито условных драматических деталей и простой фольклорный сюжет. Главная отличительная черта кинематографа братьев на месте — легкая, как воздух, камера, в объективе которой даже самые острые сюжеты современности убаюкивают зрителя.
«Нитрам»
С 24 ноября
Длинноволосый увалень (Калеб Ландри Джонс, лучший актер Канн-2021) увлекается запуском фейерверков на деревенском участке, опасным вождением без прав и, наконец, оружием. Несмотря на сочувствие матери и любовницы — второй матери, заканчивается все предельно трагично.
Джастин Курцел, неудачно попробовавший себя в голливудских блокбастерах («Кредо убийцы»), возвращается к жанру, сделавшему его звездой инди-кино — а именно поэтическим хроникам австралийского захолустья, не отличимым от самого жуткого хоррора в мире. Кто‑то увидит в фильме лишь жестокую эксплуатацию крупнейшей трагедии в истории страны, кто‑то — наоборот, восхитительно сочувственный портрет банального до боли злодея. Не забудет «Нитрама» никто.
«Логово»
С 24 ноября
Пилотесса Королевских военно-воздушных сил Великобритании терпит крушение в Афганистане, где ей приходится укрываться в заброшенном подземном бункере. Там ее ждет кое‑что покруче моджахедов — а именно кровожадные монстры, ужасная помесь чужих и хищников.
Главнейший хоррормейкер нулевых Нил Маршалл снова спускает «Спуск», правда не в пещеру, а в бункер. Но, как и во всех последних работах («Проклятие ведьмы», «Хэллбой»), не достигает былой славы. Что ж, продолжаем терпеливо ждать его истинного камбэка, а пока что и трэш-боевик «Логово» не пропускаем — как минимум, тут есть помесь чужих и хищников!
«Корабль в Пусан»
С 24 ноября
Корабельное мочилово: зеки с внешностью кейпоп-идолов против элитного спецназа, и все они против гигантского монстра. Никаких скучных довесков вроде сюжета и драматургии.
Критики сообщают, что «Корабль в Пусан» похож скорее не на умное жанровое кино, которое мы привыкли получать из Южной Кореи, а на неприлично кровавую видеоигру с горой трупов и нескончаемыми выстрелами, ударами ножом и оторванными конечностями. Что ж, у этого жанра тоже есть свои любители — и это редкий случай, когда кинопрокат их порадует в полной мере.