Власть огня против власти зеленых: пламенная коронация в девятой серии «Дома дракона»

По уже заведенной традиции «Песни льда и пламени» предпоследний эпизод в сезоне должен быть самым ярким. Но не в этот раз. Девятая серия «Дома дракона» пока что выглядит прологом к яркому финалу, но и в ней произошло немало интересного. Рассказываем со всеми спойлерами.

Король умер! Да здравствует… кхм, тут мы переходим к самой сложной части. Девятый эпизод не просто так называется «Зеленый совет» — он полностью посвящен партии Алисенты и Отто Хайтауэров. Всем, кто надеялся вновь увидеть Рейниру или Деймона, придется подождать еще недельку. Сейчас же сосредоточимся на том, как зеленые смогли обойти процедуру наследования и узурпировать Железный трон. После смерти Визериса Алисента рассказывает отцу о предсмертном желании мужа. Вернее, о том, каким она услышала его предсмертное желание: трон должен перейти ее сыну Эйгону. Отто заметно расстроен смертью Визериса, но услышав слова дочери, не теряет ни минуты и собирает малый совет.

На его собрании Алисенту ждет сюрприз: большинство членов совета уже давно сговорились с Отто по поводу передачи власти Эйгону . Единственный, кто высказывается против переворота, — Лиман Бисбери, мастер над монетой и самый старый член совета. Кристон Коль пытается усадить мужчину обратно на место и перебарщивает с усилиями: череп Бисбери расколот ударом о стол. Произошедшее выглядит как нелепая случайность, но кто знает этого Коля? Мы же помним, что у Кристона трудности с управлением гневом. В любом случае проблема решена.

© Ollie Upton/HBO

Еще один противник узурпации — Гаррольд Вестерлинг, командующий королевской стражей, — снимает свой белый плащ и благоразумно уходит со сцены. К слову, в книгах Вестерлинг к этому моменту давно был мертв. Сериальный Гаррольд пока преимущественно отсвечивал на заднем фоне, но играющий его шотландец Грэм МакТавиш — слишком харизматичный актер, чтобы так преступно его не использовать. Сделаем осторожную ставку на то, что он еще сыграет свою роль.

Тем временем у зеленых свои заботы. Одно дело — назначить Эйгона королем, другое — найти его в одном из многочисленных борделей города. За будущим правителем выдвигаются сразу два поисковых отряда. Алисента приказывает Кристону и Эймонду привести Эйгона к ней. Отто дает такое же указание рыцарю Эррику Каргиллу и его брату-близнецу Аррику. Что ж, теперь понятно, что за странный диалог был между Эрриком и Алисентой в прошлом эпизоде: она ошиблась не в имени, а в нужном Каргилле. Ее можно понять, ведь отличить одного мужчину от другого и вправду непросто. Но запомнить их стоит: судя по сюжету оригинальной книги Джорджа Мартина, обоим Каргиллам еще удастся отличиться в сериале.

Именно близнецам удается отыскать Эйгона. Поиски выводят их на могущественную информаторшу Бледную Пиявку. Под этим именем скрывается наша старая знакомая Мисария, которая ставит условие в обмен на информацию — обратить наконец внимание на бесчеловечный бойцовский клуб с участием детей. Следуя наводке Мисарии, Эррик и Аррик обнаруживают Эйгона в городской церкви, но будущий король совсем не горит желанием взойти на трон . Впрочем, его мнением не интересуются ни Каргиллы, ни Кристон с Эймондом, которые отбивают у близнецов королевскую добычу. К слову, Эймонд проводит почти все время в жалобах на то, что он лучше подходит на роль короля: он лучше образован, лучше сражается, а еще у него дракон больше. Все эти достоинства перечеркиваются неприятным обстоятельством: Эймонд — второй сын Визериса, так что ему, как и Деймону в свое время, остается лишь скрипеть зубами из‑за несправедливого распределения иерархии.

© Ollie Upton/HBO

Параллельно с этим во дворце идут приготовления к будущей коронации. В рамках подготовки Отто склоняет всех лордов к своей воле, а недовольных либо отправляет в темницу, либо вешает. Более-менее комфортные условия получает лишь Рейнис, которая в отличие от Рейниры и ее семьи задержалась в гостях. Алисента пытается убедить ее встать на сторону зеленых — и даже находит брешь в броне Почти Королевы. Рейнис обескуражена, потому что королева прямо говорит то, о чем она сама думала, но не решалась произнести вслух.

«Королевой должна была стать ты… Железный трон был твоим по крови и способностям», — произносит Алисента, и внезапно Рейнис едва ли не впервые выглядит уязвимой. Пусть королева и не убеждает Почти Королеву, но заслуживает ее уважение: «Ты мудрее, чем я думала…»

Надо отдать должное Оливии Кук, исполнившей роль Алисенты. Это ее финальное появление в сезоне (увы!). Актриса напоследок выдает лучший перформанс в эпизоде. Ее Алисента — прирожденная королева, которая вполне искренне хочет лучшего для государства и народа. Проблема в том, что она пытается честно победить в грязной игре, пока ближайшие союзники Алисенты — ее отец Отто Хайтауэр и калека Ларис Стронг — склоняют ее к более циничным решениям. А еще Рейнис задевает ее за живое, когда вдруг выдает точное замечание: все старания Алисенты не ради нее самой, а мужчин вокруг . Кук прекрасно отыгрывает все противоречивые оттенки характера Алисенты и находит в героине живого человека. Спасибо, королева!

Хм, мы ничего не забыли? Ах да! Наш любимый злодей и махинатор Ларис продолжает дальше ковылять по лестнице власти. Он выдает одного из лордов (пытавшегося сбежать из столицы, чтобы, по всей видимости, предупредить Рейниру) и, кажется, этим заслуживает доверие Отто. Затем он также делится с Алисентой информацию о шпионах Белой Пиявки во дворце. В обмен на это Алисента показывает ему свои ноги, чем удовлетворяет секс-фетиш Лариса (Квентин Тарантино одобряет!). С позволения Алисенты Ларис пытается убить Мисарию в своем неповторимом духе — устроив «несчастный случай» с поджогом.

© Ollie Upton/HBO

Финальная сцена эпизода посвящена коронации Эйгона. Алисента не была хорошей матерью юноше, из‑за чего в нем развилась навязчивая потребность в любви. Не дождавшись ее от родителей, Эйгон вдруг находит ее в народе. Еще недавно он не хотел быть королем, однако его лицо меняется, когда ему рукоплещет простой люд. Жаль, поблизости нет хорошего родителя, который мог бы ему объяснить, что строить самооценку на народной любви — не слишком жизнеспособная стратегия. Особенно в случае с человеком, наделенном огромной властью.

Бум! Коронацию прерывает взрыв, а затем из дыры в полу вылезает дракониха Мелеис вместе со своей всадницей Рейнис. Почти Королева незадолго до церемонии сбежала из своих покоев при помощи одного из братьев Каргиллов (вот бы еще понять какого!) и, воспользовавшись праздничной неразберихой, прокралась в Драконью яму. Вот он, шанс пресечь бунт на корню! Дракарис! Однако вместо сожжения узурпаторов Рейнис просто улетает. Что это было? Нежелание убивать свою родню? Нерешимость? Симпатия к Алисенте? Возможно, Рейнис не так уж далека в своих мыслях от нее. Чуть ранее королева в споре с Отто заявила, что отказ от убийства — это не слабость. Так что, возможно, для Рейнис это было демонстративное проявление силы духа.

Понятно одно: сейчас Рейнис отправится прямиком к Рейнире, чтобы рассказать ей о дворцовом перевороте. Как еще одна Почти Королева отнесется к подлому захвату короны? Узнаем через неделю.