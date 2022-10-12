Бронте из «Сексуального просвещения»: премьера русского трейлера «Эмили»

Фильм затронет молодые годы писательницы, когда она только начала создавать свой первый роман — «Грозовой перевал» (1847). Своенравная Бронте живет в родовом поместье в Йоркшире, где почитает брата Бренуэлла и терпеть не может старшую сестру Шарлотту. Позже Эмили влюбляется во внезапно нагрянувшего постояльца — викария Уильяма Уэйтмана. Отказавшись жить с оглядкой на других, Бронте бросает вызов обществу. Образ писательницы воплотила звезда сериала «Сексуальное просвещение» Эмма Маки. В фильме также снялись Оливер Джексон-Коэн и Фионн Уайтхед.