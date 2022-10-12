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Трейлеры
Бронте из «Сексуального просвещения»: премьера русского трейлера «Эмили»
Муслим Камалов
Сегодня в 12:50
Одна «Эмили в Париже», другая «Эмили в криминале», а эта «Эмили» впуталась в любовный переплет. Смотрите трейлер режиссерского дебюта актрисы Фрэнсис О’Коннор, которая экранизировала биографию выдающейся британской писательницы Эмили Бронте.
Русский трейлер фильма «Эмили» Фрэнсис О’Коннор

Фильм затронет молодые годы писательницы, когда она только начала создавать свой первый роман — «Грозовой перевал» (1847). Своенравная Бронте живет в родовом поместье в Йоркшире, где почитает брата Бренуэлла и терпеть не может старшую сестру Шарлотту. Позже Эмили влюбляется во внезапно нагрянувшего постояльца — викария Уильяма Уэйтмана. Отказавшись жить с оглядкой на других, Бронте бросает вызов обществу. Образ писательницы воплотила звезда сериала «Сексуальное просвещение» Эмма Маки. В фильме также снялись Оливер Джексон-Коэн и Фионн Уайтхед.

В России в прокат фильм выйдет 17 ноября, а 13 октября на фестивале «Каро.Арт» состоится российская премьера «Эмили».

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