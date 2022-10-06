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Русские сериалы
Возрастной кризис, стриптиз и карты таро: репортаж со съемок сериала «Ева, рожай!»
Лиза Папазова
Сегодня в 15:30
В онлайн-кинотеатре Start вышел новый сериал «Ева, рожай!» — драмеди про общественные предрассудки и «женское счастье». Лиза Папазова съездила на съемки проекта и пообщалась с его авторами о поиске идеального мужчины, силе танца и гадании на таро.

Чудесный светло-серый загородный дом с резными наличникамиНакладные планки на дверном или оконном проеме. и причелинойЭлемент русского традиционного жилища, представляющий собой резную доску, которая прикрывает торец двускатной тесаной крыши. — симпатичная русская изба недалеко от Мытищ. Смотрится эффектно — особенно на фоне хмурого неба. На подъезде расположился караван вагончиков съемочной группы. Сегодня дачный участок — декорации нового сериала «Ева, рожай!». На крыльце дома с заднего двора сидит грустная девушка в объятиях своей бабушки. Ей как самому близкому человеку девушка на глубоком выдохе признается: «Я так запуталась!»

Это главная героиня сериала — Ева (Елена Подкаминская). Она талантливая преподавательница танцев. Самодостаточная и независимая 38-летняя женщина, у которой есть любимая работа, постоянный любовник, квартира, машина. Кажется, так может продолжаться вечно. Но однажды Ева узнает, что «любовь всей ее жизни» женился и стал отцом. Эта новость заставляет ее сменить приоритеты, всерьез заняться личной жизнью и осознать, что она понятия не имеет, как и с кем строить «здоровые отношения».

Общество давит на Еву, постоянно напоминая, что «быть незамужней и бездетной в 38 лет — не комильфо, ведь часики тикают». Эта архаичная мысль проходит красной нитью через весь сериал.

«Мы хотели с иронией поговорить о серьезных вещах, — говорит режиссер „Евы“ Никита Грамматиков. — В частности, о том, чего делать не нужно — например, не нужно искать идеал. Жизнь — она про уступки. Всегда необходимо думать о близком человеке и уступать. Ева поставила высокую планку в поиске спутника жизни, поэтому и не может его найти». Главная героиня — резкая, дерзкая, с характером, при этом чуткая, нежная и чувственная женщина. Никита подчеркивает, что именно эта многогранность очень важна для него.

В роли Евы креативный продюсер сериала Юлия Клименко сразу видела именно Елену Подкаминскую. Режиссер согласен с тем, что она прекрасно сыграла главную роль. А члены съемочной группы рассказывают, что образ Евы — собирательный: каждая девушка найдет себя в главной героине. «Ее история будет понятна не только женщинам, мужчины тоже смогут увидеть и оценить, как часто давление общества мешает людям любого гендера жить счастливой жизнью и заводить отношения», — считает Юлия Клименко.

По сюжету большую часть жизни Ева отдала танцам. «Как у моей героини, у меня тоже с детства было особое отношение к танцам, — рассказывает Елена Подкаминская. — Танец дает особую энергию. Пластикой можно выразить то, что не передать словами. В сериале, на мое счастье, почти в каждой серии есть музыкально-пластические эпизоды, отражающие все главные драматические перипетии жизни героини, ее яркие и контрастные эмоции. Где‑то это чувственная картинка предвкушения идеальных отношений. Где‑то — реальный танец на свидании, выражающий всю жажду любви. Где‑то Ева — бунтарка, бросающая вызов привычным представлениям о жизни. А на одном занятии она, показывая ученикам рабочую связку, вдруг срывается в импровизацию, которая демонстрирует всю ее боль и одиночество».

Кстати, в жизни Евы был и опыт работы стриптизершей, поэтому Подкаминской наряду с освоением различных танцевальных стилей пришлось познакомиться и со стрип-пластикой.

«Удивительно, я впервые танцевала на пилоне, но сразу почувствовала — это мое! — рассказывает актриса. — При этом я была поражена тому, сколько физической силы необходимо для того, чтобы танец казался легким, сексуальным и завораживающим. Я получила огромное удовольствие от такого опыта и хотела бы вернуться к этим занятиям лично для себя».

Единственный человек, кому новое увлечение Подкаминской показалось сомнительным, был ее двухлетний сын Александр, который однажды приехал на съемочную площадку. «Я в тот день была звездой стриптиза, экипированной и загримированной соответствующим образом, — вспоминает Елена. — Увидев меня во всей красе, сынуля впал в недоумение: его ли это мама? И насторожился. При этом так трогательно потупил взор, мол: „Мама, если это ты, поди умойся и переоденься, негоже так выглядеть“. Частичное доверие ко мне вернулось только после того, когда я, усадив его на колени, стала водить пальчиком по ладошке и напевать его любимые песенки. При этом он время от времени удивленно посматривал на мой стрип-наряд и яркий макияж. Остается надеяться, что с сыном мы договоримся, и я найду время для своего нового интереса», — смеется она.

Самые теплые отношения у Евы с ее бабушкой — героиней Галины Польских. Именно в ее «доме» сегодня проходит съемка. По сюжету Ева отчаялась, запуталась и приехала к человеку, с которым ей всегда хорошо. Бабушка угощает ее мохито в импровизированном летнем баре в своем цветочном дворе. Чтобы помочь внучке разобраться в себе, бабушка приглашает в гости соседку и по совместительству гадалку-таролога Тамару. Женщину с экстраординарными способностями играет Елена Валюшкина. «Ева, рожай!» — третья картина, в которой она снялась вместе с Еленой Подкаминской. Тамара выглядит колоритно, как и подобает людям ее профессии: большой перстень, длинные зеленые серьги и рыжие волосы. Это парик, который придумала сама Валюшкина.

Изначально ее героиня, кстати, задумывалась как комичный персонаж — соседка, которая гадает на досуге. Однако Валюшкина настояла на том, что Тамара — человек серьезный и занимается таро профессионально, а вся округа об этом знает и ходит к ней за помощью. Вот Ева с бабушкой и Тамарой сидят на летней кухне в домике. Героиня Галины Польских несет чай со сладостями, а Тамара зажигает свечи — какое без них гадание? Валюшкина тасует колоду, раскладывает карты.

«Перед съемками я купила книгу про карты таро, — признается актриса, — попыталась изучить и поняла, что это очень сложно, времени на это нет».

Тем не менее, актриса сама время от времени обращается за помощью к тарологу. «Если мне нужно решить какой‑то серьезный вопрос, обращаюсь к гадалке и медиуму. Со мной постоянно случаются какие‑то мистические ситуации, но они довольно личные», — рассказывает Валюшкина. В это время хмурое небо напоминает о себе — начинает идти дождь. Но стоит съемочной группе спрятать оборудование под навес, как он прекращается. «Давайте репетировать, пока у режиссера есть договоренности с небесной канцелярией», — говорит оператор.

Следующая сцена — разговор Евы с бабушкой и Тамарой после гадания. Они идут по тропинке вдоль дома. Явно чем‑то озадаченные. «Четверо мужчин, а толку — ноль», — вздыхает Ева. «Слушай свое сердце», — отвечает гадалка.

«Мне всегда были интересны роли, в которых героиня способна проявить характер и преодолеть свалившиеся на нее испытания, — рассказывает о своей героине Подкаминская. — Моя Ева в ситуации личного кризиса задает себе вопрос: „А что со мной не так?“ При этом она начинает оценивать себя и окружающих ее людей другими глазами и ставит себе новые цели. Самая принципиальная, как видно из названия сериала, ее цель — поиск „своего“ мужчины, с которым можно бы было создать семью и, главное, родить ребенка — мне видится очень злободневной на фоне жизненных несуразностей и несовпадения людей. А если учесть непредсказуемость ее реакций, резкость характера, реактивность и порой нелогичность поступков, создающих дополнительные проблемы, наблюдать, как моя героиня в этом поиске существует, иногда бывает и грустно, и очень забавно».

Как говорит режиссер, «Ева, рожай!» не даст зрителям ответ на то, как найти идеального мужчину, а покажет, какие разные бывают люди и ситуации. «Нужно быть внимательнее, чутче, искать в людях хорошие стороны, — продолжает Никита Грамматиков. — Мы хотим показать разные характеры, в которых зрители наверняка узнают тех, кого они встречали в реальной жизни. Взять, например, маму Евы (героиню Алены Хмельницкой. — Прим. ред.) — это обаятельная женщина, любопытная теща и суетливая свекровь, у которой всегда есть своя точка зрения». По мнению Елены Подкаминской, в этом сезоне самое главное, то, что Ева поняла: «Так я больше не хочу». Теперь она решительно тратит силы и энергию не на мимолетные непонятные отношения, а на создание крепкого долговечного союза.

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