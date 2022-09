Пара нормальных: трейлер мозговыносящего сайфая «Сверхъестественное. Знаки»

Впервые мудреную фантастику «Сверхъестественное. Знаки» (Something in the Dirt) Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда показали в январе этого года на кинофестивале «Сандэнс», а с 10 ноября она выходит в прокат. Премьера дублированного трейлера на «Афише Daily».