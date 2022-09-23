Пара нормальных: трейлер мозговыносящего сайфая «Сверхъестественное. Знаки»

Впервые мудреную фантастику «Сверхъестественное. Знаки» (Something in the Dirt) Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда показали в январе этого года на кинофестивале «Сандэнс», а с 10 ноября она выходит в прокат. Премьера дублированного трейлера на «Афише Daily».

Несмотря на то что на русском «Something in the Dirt» называется «Сверхъестественное. Знаки», герои Бенсона и Мурхеда мало похожи на братьев Винчестеров из популярного сериала «Сверхъестественное» и семейство Хесс из фильма «Знаки».

Причем на «Сверхъестественном» Бенсон и Мурхед выступили не только режиссерами-постановщиками, но и (как в «Паранормальном») исполнителями главных ролей. Тандем играет соседей из лос-анджелесского пригорода, которые обнаруживают в своем доме странный (явно внеземного происхождения) предмет, похожий на пепельницу. Приятели решают снять про эту штуковину док и продать его на «Нетфликс». Однако по мере работы над картиной они погружаются в пучину невообразимого конспирологического кошмара в духе их любимых «Секретных материалов».

Видно, что Бенсон и Мурхед выросли не только как режиссеры, но и как актеры. Их новая лента дарит удивительный, незабываемый опыт — последний раз зрителям так выносил мозг неонуар «Под Сильвер-Лэйк» Дэвида Роберта Митчелла. Приготовьтесь, что ближе к финалу «Something in the Dirt» буквально «потечет» у вас из ушей . Скажем честно, это не всегда простое зрелище, но верно и то, что ради таких диких, безумных и необычных фильмов многие из нас продолжают смотреть кино.