Пара нормальных: трейлер мозговыносящего сайфая «Сверхъестественное. Знаки»

Американские самородки Бенсон и Мурхед сделали себе имя в жанре лоуфай сайфаяНизкобюджетной фантастики.. Если не считать участия в хоррор-альманахе «З/Л/О: Новый вирус» и таких попсовых сериалах, как «Сумеречная зона», «Локи», «Лунный рыцарь» и «Архив 81», то за десять лет дуэт снял всего пять полнометражных фильмов: наркоужастик «Ломка» (и его своеобразный сиквел — фантастический триллер «Паранормальное»), романтический хоррор «Весна», околомейнстримную «Грань времени» и «Сверхъестественное. Знаки» — пожалуй, свою лучшую на сегодня картину.
Причем на «Сверхъестественном» Бенсон и Мурхед выступили не только режиссерами-постановщиками, но и (как в «Паранормальном») исполнителями главных ролей. Тандем играет соседей из лос-анджелесского пригорода, которые обнаруживают в своем доме странный (явно внеземного происхождения) предмет, похожий на пепельницу. Приятели решают снять про эту штуковину док и продать его на «Нетфликс». Однако по мере работы над картиной они погружаются в пучину невообразимого конспирологического кошмара в духе их любимых «Секретных материалов».
Видно, что Бенсон и Мурхед выросли не только как режиссеры, но и как актеры. Их новая лента дарит удивительный, незабываемый опыт — последний раз зрителям так выносил мозг неонуар «Под Сильвер-Лэйк» Дэвида Роберта Митчелла. Приготовьтесь, что ближе к финалу «Something in the Dirt» буквально «потечет» у вас из ушей. Скажем честно, это не всегда простое зрелище, но верно и то, что ради таких диких, безумных и необычных фильмов многие из нас продолжают смотреть кино.
Кстати, оригинальное название картины переводится как «Что‑то в грязи». На ММКФ ее показывали как «Нечто в доме». А свое новое название лента получила от кинопрокатной компании «Экспонента», которая любит творчески подходить к локализации зарубежных тайтлов. Однако, как уверяют в компании, Бенсон и Мурхед лично утверждали отечественное название картины, так что ничего сверхъестественного.