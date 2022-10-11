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Re: Балабанов
Семейный архив: каким был Алексей Балабанов в молодости
Афиша Daily
Сегодня в 18:17
Все помнят Балабанова нулевых, человека в курточке, который тихо снимал самые громкие фильмы эпохи. А каким он был раньше? Создатели выставки-путешествия, посвященной Балабанову, которая скоро откроется в петербургском «Севкабеле», и семья режиссера предоставили «Афише Daily» его фото в детстве и молодости.
Балабанов в возрасте 4 лет играет в шахматы, 1963 год
© Из личного архива
Балабанов с родителями, Октябрином и Ингой, 1962 год
© Из личного архива
Балабанов в 1966 году идет в первый класс 2-й школы города Свердловска
© Из личного архива
Балабанов в 1980 году; вскоре он отправится в армию, а вернувшись из нее, займется кинематографом в Свердловской киностудии
© Из личного архива
Балабанов в армейские годы: он служил в 339-м военно-транспортном авиационном полку ВТА ВВС военно-транспортной авиации в должности борт-переводчика
© Из личного архива
Балабанов с музыкантом Евгением Горенбургом (слева)
© Из личного архива
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Алексей Балабанов
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