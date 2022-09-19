Почти «Красная свадьба»: рекап 5-го эпизода «Дома дракона» (со спойлерами!)

У любого поклонника «Игры престолов» начинает дергаться глаз при упоминании свадьбы — и у него на то есть веские основания! Рассказываем со спойлерами, чем обернулось королевское торжество в новом эпизоде «Дома дракона».

Эпопея с замужеством Рейниры подходит к логическому завершению. Визерис вместе с дочерью отправляются в Дрифтмарк, родовой замок Веларионов, чтобы сосватать принцессу сыну Корлиса и Рейнис. У будущего жениха Лейнора этот брак энтузиазма не вызывает. Дело не в том, что ему не нравится Рейнира, — просто ему не слишком интересны женщины в целом. Их обществу он предпочитает компании своего близкого друга и любовника сира Джоффри Лонмаута по прозвищу Рыцарь поцелуев.

Саму Рейниру предпочтения будущего мужа совсем не смущают. Они с Лейнором заключают устное соглашение: брак будет только для виду , а на реальных возлюбленных оба супруга закроют глаза. Но у краша Рейниры есть свой взгляд на ситуацию. Ее возлюбленный и телохранитель сэр Кристон Коль предлагает принцессе сбежать от дворцовой жизни и жениться.

Однако Рейнира все же, кажется, прониклась речами отца об ответственности Таргариенов перед королевством и не планирует отказываться от нее. Она рассказывает Кристону о договоренности с Лейнором, но его это не успокаивает. Брак с Рейнирой мог бы унять экзистенциальный шторм в душе рыцаря, нарушившего клятву. Она же, цитируя Кристона, предлагает ему стать «ее шлюхой». Не выдержав речей Рейниры о великом долге, рыцарь сбегает.

Куда хуже обстоят дела у королевы Алисенты. Ее отца Отто Хайтауэра отстранили от должности десницы, и теперь он покидает Королевскую Гавань. Прощание Алисенты с отцом выливается в спор. Отто упрекает дочь в поддержке Рейниры, а она отвечает ему тем, что бывший десница, увлекшись желанием сделать своего внука первым в очереди на трон, сам виноват в случившемся. Однако для Отто это вопрос не столько власти, сколько выживания его семьи. Он уверен, что Визерису осталось недолго , а с воцарением Рейниры вспыхнет война — и тогда внуки Отто окажутся под ударом.

Тревогу Алисенты усиливает вовремя посаженное зерно сомнения в словах Рейниры. Сын нового десницы Лионеля Стронга — Ларис (помните тихого мужчину с хромой ногой из третьего эпизода?) — «случайно» делится с королевой деталью о нездоровье Рейниры, ведь ей по указу короля принесли лунный чай для прерывания беременности. Хитрый жук этот Ларис, запомним его .

Встревоженная Алисента вызывает к себе Кристона, чтобы узнать, посещал Деймон покои племянницы в злополучную ночь, — и получает удар под дых: признание Кристона о том, что именно он переспал с принцессой, а не ее дядя. Кристон готов понести самое суровое наказание, но Алисента отпускает рыцаря. Благочестивость Кристона занимает ее меньше открывшегося факта. Рейнире нельзя доверять, а значит, и слова Отто об опасности, нависшей над детьми Алисенты, не так уж и далеки от истины.

© Ollie Upton/HBO

Впрочем, хуже всего приходится королю. Уже в первой серии нам показали, что Визерис, как и Генрих VIII, страдает от язв на теле, а потом и вовсе лишается двух пальцев от инфекции после случайного пореза об одно из лезвий Железного трона (метафора!). Однако в пятом эпизоде выясняется, что инфекция поразила уже всю руку. Отто не просто так говорил о смерти короля: это дело ближайшего будущего. К слову, Падди Консидайн в одном из интервью говорит, что Визерис болен проказой, как и реально существовавший король Иерусалима Болдуин IV, — киноманы могут помнить его по «Царству небесному» Ридли Скотта.

Король бодрится всю поездку до Дрифтмарка, но дается она ему с заметным трудом. Вернувшись в Королевскую Гавань, он даже теряет сознание. Наедине со своим десницей Лионелем Визерис задается вопросом: был ли он достойным правителем? При нем не было сокрушительных поражений, но не было и великих побед. Визерис сожалеет, что с такой биографией ему не светит вечная память в Вестеросе, однако Лионель резонно возражает, что любая историческая легенда с радостью бы променяла свои трагические злоключения на относительно спокойную жизнь Визериса.

Хороший ли Визерис король или нет — решать не ему и не его ближайшему советнику. Показать это может только история, а она, увы, не на стороне Визериса. Персонаж Падди Консидайна существует на пересечении сразу нескольких образов. Это уже упомянутый Генрих VIII, также озабоченный появлением наследника мужского пола. Это Нед Старк, заботливый патриарх, чьи неудачные решения приводят его семью на край гибели. И король Лир, чье неумение распоряжаться семейными делами приводит к масштабной катастрофе.

© Ollie Upton/HBO

Отзвуки будущей катастрофы видны в сцене свадьбы. Сценаристка Чармэйн Де Грейт и постановщица Клэр Килнер взвинчивают в ней саспенс до предела за счет сразу нескольких точек напряжения.

Алисента заявляется на церемонию в зеленых цветах герба Хайтауэра, показательно прервав своим появлением речь Визериса. Сир Джоффри, узнавший о тайне Кристона, мягко угрожает рыцарю Королевской гвардии: их секреты должны остаться секретами. Деймон невозмутимо заявляется на свадьбу после «несчастного случая» со своей женой Реей Ройс. Именно Деймон и убил ее, в чем его на свадьбе обвиняет дядя погибшей Джеральд. Деймон во время танцев выясняет отношения с Рейнирой у всех на глазах.

Сравнивать бракосочетание Рейниры и Лейнора с печально известной Красной свадьбой будет перебором, однако кровь прольется и здесь. Сир Джоффри попал по больному месту Кристона, напомнив о нарушенной клятве. Рыцарь не выдерживает и забивает обидчика голыми руками до смерти прямо в тронном зале. Жизнь явно не готовила Кристона к такому, и поэтому он решает убить себя. Однако его останавливает Алисента.

© Ollie Upton/HBO

В книге Мартина «Огонь и пламя» Кристон убивал Джоффри во время турнира. Убийство настроило против рыцаря много знати при дворе, но на его защиту вышла та самая Алисента. В такой сюжетной коллизии больше смысла. Смерть на турнире — частая гостья. Но во время королевской свадьбы? На глазах у всей государственной элиты? Алисенте как никому сейчас нужна поддержка всех возможных сил, но Кристон при всех его достоинствах опытного бойца явно находится в положении хромой утки.

Зато присутствие Кристона в стане поддержки Алисенты — гарантированный способ взбесить Рейниру. Дружба двух подруг действительно подошла к концу. С этого момента они должны разделиться на противоборствующие партии: «зеленых» во главе с Алисентой и «черных», отстаивающих интересы Рейниры . Это не последнее потрясение, ожидающие зрителей. В следующем эпизоде произойдет временной скачок на несколько лет вперед, а героинь в сериале будут играть уже другие актрисы. Время попрощаться с Милли «Рейнира» Элкок и Эмили «Алисента» Кэри!