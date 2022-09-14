Маньяк из подворотни: трейлер криминальной драмы «Убийца „Святой паук“» Али Аббаси

Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале в этом году, где исполнительница главной роли Зар Амир-Эбрахими получила приз за «Лучшую женскую роль». Получая награду, Зар сказала: «Этот фильм о женщинах, об их телах, фильм, полный лиц, волос, рук, ног, грудей и секса — всего, что невозможно показать в Иране. Спасибо Али Аббаси за то, что был таким сумасшедшим и таким щедрым, и за то, что все-таки поставил это мощное кино вопреки всему». Дело в том, что Аббаси не разрешили снимать в Иране, и фильм в итоге был снят в Иордании.