Маньяк из подворотни: трейлер криминальной драмы «Убийца „Святой паук“» Али Аббаси

Фильм основан на реальных событиях, случившихся в начале нулевых. Серийный убийца по прозвищу Паук (с виду обычный семьянин из рабочего класса, но в глубине души глубоко травмированный ветеран ирано-иракской войны) вознамерился очистить город Мешхед от секс-работниц. Но вскоре он понимает, что до его преступлений никому нет дела. В современном Иране настолько нормализировано насилие по отношению к женщинам и настолько стигматизированы секс-работницы, что за расследование убийств берется только журналистка Рахими (Зар Амир-Эбрахими).
Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале в этом году, где исполнительница главной роли Зар Амир-Эбрахими получила приз за «Лучшую женскую роль». Получая награду, Зар сказала: «Этот фильм о женщинах, об их телах, фильм, полный лиц, волос, рук, ног, грудей и секса — всего, что невозможно показать в Иране. Спасибо Али Аббаси за то, что был таким сумасшедшим и таким щедрым, и за то, что все-таки поставил это мощное кино вопреки всему». Дело в том, что Аббаси не разрешили снимать в Иране, и фильм в итоге был снят в Иордании.
Хотя Али Аббаси живет в Швеции, у него иранское происхождение. Фильмография режиссера пока скромна, в ней всего три фильма. «Шелли» — камерный хоррор о вынашивании ребенка среди лесов (номинация «Лучший дебют» в Берлине). «На границе миров» — фэнтези, попавшее в программу «Особый взгляд» Канн-2018. И «Убийца „Святой паук“». Аббаси, по сути, только начинает свою режиссерскую карьеру, но за ним стоит пристально последить — тем более что он работает над сериалом «Одни из нас», который может стать для кинематографиста прорывным.