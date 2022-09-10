8 диких, трогательных и смешных короткометражных фильмов с «Короче-2022», которые мы ждем

«Веселый понедельник»
Реж. Софья Райзман
Молодая пара (он курьер, она неопределенных занятий — запомним этот момент) просыпаются в тесной квартирке. У них сегодня выходной, и потому они бредут по грязной слякоти спального района, чтобы попасть в большой и блестящий ТЦ. Там девушка шутки ради присматривает себе слишком дорогое пальто, но парень воспринимает этот выбор всерьез.
Победитель фестиваля «Короче» — маленькая трагедия, рассказанная легким языком. «Веселый понедельник» с ходу покоряет сердце своей стилизацией под французскую «новую волну» 60-х (или советские фильмы, ею вдохновленные). Черно-белая картинка, соотношение сторон 4:3, характерные зумы — и все это на контрасте с типичными российскими пейзажами, далекими от ретро-романтики. Напускная бессюжетность ненавязчиво приводит к социальной проблематике, но фильму удается удержаться между нежностью, воздушностью и честностью. Не в последнюю очередь благодаря самоиронии: в одной из сцен девушка критикует только что просмотренный фильм за то, что у мужского героя профессия есть, а у героини нет. Иными словами, ровно как и в «Веселом понедельнике».
«Возвращение Зои»
Реж. Адильхан Ержанов
Алкоголичка и сутенерша Галя (Светлана Степанковская) в очередной раз попадает в отделение полиции, где ей показывают красную карточку: у нее вот-вот отберут маленькую дочку Зою (Оливия Уолтер). Галя с таким раскладом не согласна, и потому вместе с девочкой, мужем-дурачком (артист Яглыч) бежит через границу в Казахстан. Там Галя планирует найти биологического отца Зои и отдать ему дочь, пока пыль не уляжется.
Короткий метр казахстанского режиссера Адильхана Ержанова, чей новый фильм «Голиаф» участвует в программе Венецианского кинофестиваля. Его «Возвращение Зои» (фильм открытия «Короче») — эксцентричный роуд-муви с большим сердцем и впечатляющей режиссурой. Ержанов снимает казахстанские степи впечатленными детскими глазами (рассказчик — девочка), где небо и песок — одинаково яркие, а пространство тянется в бесконечность. Работа с последним — еще одно достижение постановщика: практически в каждой сцене есть занятная придумка с внутрикадровым монтажом вроде момента, где наша горе-семья бежит из отделения полиции, пока мент на переднем плане чинит антенну. Отдельно нужно сказать про казахстанского артиста Данияра Алшинова в роли предполагаемого отца девочки и по совместительству степного мима. Сцены с ним — пожалуй, самая смешная часть «Возвращения Зои».
«Слезы капали в фо-бо»
Реж. Сергей Филатов
Артистка театра Соня (Софья Александрович) решает показать характер директору, но вместо роли получше получает указание на дверь. Поплакав над миской фо-бо, Соня устраивается на работу в холодные продажи по телефону. В первый же день ей достается непростой собеседник — уголовник по кличке Череп (Павел Давыдов), который собирается пустить себе пулю в лоб из‑за неразделенной любви. Однако именно это знакомство наконец пробудит в Соне настоящую актрису.
На прошлом «Короче» режиссер и сценарист Сергей Филатов взял главный приз со своим коротким метром «Как разжечь потухший огонь». В этом году успех у жюри повторить не получилось — уйти пришлось «всего лишь» со специальным призом. Сказать каких‑то особенно глубоких слов о «Слезы капали в фо-бо» не получится: это просто чертовски смешная комедия с прекрасно выстроенными ситуациями и гэгами. Если Филатову удастся безболезненно перенести эти достижения в полный метр, то народная любовь ему обеспечена.
«Красная заря»
Реж. Евгений Добророднов
Бывшая просит мужчину (режиссер короткого метра Евгений Добророднов) найти ее нынешнего парня. Тот уехал куда‑то за город на рыбалку, но так и не вернулся. Сельская дорога приводит главного героя к дому необычной семьи с садистскими наклонностями.
«Красная заря» особенно приглянулась члену жюри «Короче-2022» Жоре Крыжовникову, вручившему режиссеру Добророднову специальный диплом. Неудивительно, ведь больше всего этот короткий метр напоминает страшную версию «Горько!» (в смысле еще более страшную версию «Горько!»). А еще — снятую на видеорегистраторы Алексеем Германом «Техасскую резню бензопилой». Из‑за кашеобразного звука и несколько невнятного нарратива довольно быстро настигает ощущение муторного ночного кошмара. И чтобы совсем мало не казалось, в финале Добророднов включает абсолютно бесстыдный экшен — с кровищей, дешевыми спецэффектами и кунг-фу (!). Советовать кому‑либо «Красную зарю» страшновато, но впечатление она производит неизгладимое.
«Унесенный в звездную глубину»
Реж. Сергей Анфиногентов
Из‑за аварии на орбите Земли одинокого космонавта футболит в вынесенную в название звездную глубину. Чем дальше в космос, тем чудесатее открытия.
«Унесенный в звездную глубину» достоин отдельного упоминания хотя бы за одно обстоятельство: этот трехмерный мультфильм придумал, нарисовал и смонтировал всего один человек. Сергей Анфиногентов сделал самый визуально впечатляющий анимационный короткий метр смотра. Увы, сценарий «Унесенного в звездную глубину» производит куда меньшее впечатление, чем его анимация: это в лучшем случае сборник идей из научной фантастики с пыльной родительской полки. Для попадания в новую часть «Любви, смерти и роботов» такого, пожалуй, маловато. Впрочем одной только анимации уже достаточно, чтобы выделить работу Анфиногентова. Как минимум это очень впечатляющий шоурил, после которого человек явно не будет испытывать недостатка в предложениях работы.
«На глубине»
Реж. Лиза Старикова
Девочка души не чает в своем папе — капитане подводной лодки. Однажды он надолго исчезает, чтобы вернуться поломанным человеком, физически и духовно. Трещина в человеке грозит поглотить мир семьи девочки.
Возможно, не настолько технически впечатляющий анимационный короткий метр, как «Унесенный в звездную глубину», но тоже красивый и милый. Постановщица Лиза Старикова и сценаристка Лиза Цыганова скомбинировали свой опыт отношений с отцами в трогательную историю о том, как взрослые травмы влияют на детские умы. Кроме того, во время просмотра невозможно отделаться от мысли о подводной лодке «Курск», чья годовщина гибели, как и время проведения «Короче», выпали на сентябрь.
«Ночью можно»
Реж. Мария Ястребова
Женщина отправляется на ночное свидание с зажатым водителем такси. Встреча идет непредсказуемым путем, потому что любовники никак не могут найти общий язык.
На «Короче-2022» не было недостатков в романтических историях, но выделить хочется «Ночью можно» Марии Ястребовой. Это очень нежный ромком с ночным урбанистическим колоритом и любопытной игрой на разнице восприятия одного и того же события: кого‑то из двух немолодых героев свидание оставит в печали, а для кого‑то станет счастливым воспоминанием. А еще «Ночью можно» вышел ужасно смешным, прежде всего благодаря Глебу Пускепалису в роли незадачливого любовника.
«Как с Максимом х (пип)ня случилась»
Реж. Виталий Дудник
Сценарист Максим (в его роли автор короткометражки Виталий Дудник) приносит продюсеру остросоциальный сценарий про ментов и митинги. Однако его просят внести правки: митинги убрать, а полицейских сделать добрыми сослуживцами. Максим соглашается, но вселенная отвечает на его прогиб наказанием. Теперь реальность вокруг него цензурируется: маты запикиваются, непристойные вещи блюрятся или прячутся за черными прямоугольниками.
В этом коротком метре есть ровно одна идея, зато из нее вышла очень смешная история. Дудник (не только актер, но также режиссер и сценарист) по праву получил приз на фестивале за лучший сценарий: свой хай-концепт он отрабатывает до победного конца. По нынешним суровым временам относительно травоядный «Как с Максимом х (пип)ня случилась» даже проходит по разряду смелых высказываний. Тем удивительнее видеть в титрах бондарчукскую школу «Индустрия», а в касте — Константина Хабенского и Юрия Быкова в смешных резонерских ролях.