Красная таблетка: что почитать и посмотреть про теории заговора

Выбрали книги, фильмы и сериалы, которые не стигматизируют, а по-своему интерпретируют многочисленные теории заговора.

«Миф о заговоре» Йоханнес Рогалла фон Биберштайн

Монография немецкого историка, в которой он рассказывает об истории теорий заговора от Французской революции до Второй мировой войны. Больше всего автора интересует даже не само конспирологическое мышление (в сущности, теории заговора довольно однообразны: во всем виноваты масоны, во всем виноваты евреи, во всем виноваты капиталисты), а то, как миф о заговоре взаимодействует с политикой. В конце концов, из бредовости большинства теорий заговора не следует, что их не бесполезно изучать. Даже наоборот, «если в мифах о заговоре обнаруживается минимум серьезности, их всякий раз надо исследовать на предмет связей с реальностью». Ведь хотя конспирологи и дают обманчиво-простые объяснения сложных процессов, но в итоге начинают влиять на реальный мир.

Майкл Шермер, главный специалист по скептическому взгляду на реальность, напоминает, что склонность верить в теории заговора не баг, а фича нашего мозга. Люди не делятся на тех, кто подвержен и не подвержен самообману: просто нас одурачивают те же свойства мозга, которые помогают человеку постигать сложнейшие тайны вселенной. Мы натренированы всюду видеть систему и потому часто разглядываем ее там, где никакой системы нет, или находим простые, но неправильные объяснения сложным процессам. В своей книге Шермер не разоблачает людей, верящих во всякую чушь, а объясняет, почему это свойственно нам всем. В конце концов, не страшно верить во всякие глупости, главное — пересматривать свои убеждения, если появляются новые доказательства.

«Недоверчивые умы» Роб Бразертон

Поклонники теорий заговора часто считают себя скептиками. Они постоянно говорят: все не то, чем кажется, на самом деле высадку на Луну сняли в Голливуде, пирамиды были построены инопланетянами, а НАСА скрывает, что Земля плоская. Роб Бразертон, специалист по психологии теорий заговоров, разбирается, почему конспирология привлекает не только маргиналов, но и ученых, писателей и президентов. А еще объясняет, почему так сложно переубедить конспиролога с помощью разумных доводов: «Поскольку конспирологические теории по своей сути недоказуемы, они всегда остаются незавершенными и способны легко принимать новые формы, чтобы избежать опровержений».

«Сбой в матрице» «A Glitch in the Matrix»

Новая документалка Родни Ашера — автора «Комнаты 237» про кубриковское «Сияние» и «Ночного кошмара» про сонный паралич и Фредди Крюгера. Как легко догадаться из названия, свежая работа посвящена «Матрице» сестер Вачовски и людям, которые серьезно верят, что живут в симуляции. Главная фишка картины в том, что она целиком была сделана онлайн: львиную долю фильма занимают трехмерные анимированные интервью людей, которые верят (или верили), что живут в виртуальной реальности. Все это разбавлено архивным и довольно занятным выступлением писателя-фантаста Филипа К.Дика, отрывками из видеоигр (например, «Майнкрафта») и различных культовых фильмов про то, что реальность — это фейк (от «Шоу Трумана» до «Темного города», от «Тринадцатого этажа» до «Меняющих реальность»), плюс есть компьютерная реконструкция того, как парень по имени Джошуа (грубо говоря, Иисус), уверовав в то, что он живет в матрице, убил своих родителей. Она обходится без людей и выступает центром тяжести всей картины.

Вряд ли, конечно, «Сбой» перевернет вашу жизнь и откроет вам на что‑то глаза, если вы читали «Симулякры и симуляцию» и полемику философа и мыслителя Жана Бодрийяра с Вачовски, но это захватывающее, нетривиально сделанное кино, в котором содержание подчинено форме: про симуляцию надо рассказывать виртуальным языком — и с этой задачей Ашер справляется очень даже неплохо, а местами и вовсе блестяще.

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«За изгибом» «Behind the Curve»

В 2018 году на Земле все еще есть люди, которые уверены, что наша планета плоская и ограничена небесной твердью, с которой тускло светят фонарики-звезды. Таких людей не так уж и мало — существует даже Общество плоской Земли. Как можно снять об этом фильм, не ударившись, с одной стороны, в дидактические банальности, а с другой — не подыгрывая конспирологии, как сделать это без издевательского тона и надменности? Авторам «За изгибом» удалось пройти по этой очень тонкой грани: они деликатно и искренне стараются понять своих героев, выходя при этом на важную и большую тему кризиса рациональности. Почему рациональное мышление и наука все чаще встречают такое искреннее неприятие, как снять стигму с тех, кто верит в антинаучные мифы, и научиться говорить с ними?

Модные слова «постправда» и fake news в фильме ни разу не звучат, но очевидно, что «За изгибом» — точный комментарий к эпохе, в которой авторитеты лишились доверия, а понятие окончательной истины кажется эфемерным. Показательно, что авторы фильма почти не дают слова другой, «разумной», стороне. Они предоставляют возможность своим героям самостоятельно убедиться в том, что Земля все-таки круглая.

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«Q: Да грянет буря!» «Q: Into the Storm»

Адам МакКей представляет: документальный сериал об одной из самых диких теорий заговоров, получившей название QAnon. Последователи этого движения уверены, что Америкой (да и миром) правит тайное общество сатанистов-педофилов, куда входят лидеры Демократической партии, а также бизнесмены и знаменитости. Создатели «Q: Да грянет буря!» около трех лет исследовали тему, получив беспрецедентный доступ к ключевым «игрокам» теории, а также глубоко изучив, как их действия повлияли на американскую культуру и политику.

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«Корпорация „Заговор“» «Inside Job»

Что, если все теории заговора, когда‑либо опубликованные на интернет-форумах и прогорланенные городскими сумасшедшими, разом окажутся правдой? Во вселенной мультфильма «Корпорация „Заговор“» есть место и тайному теневому правительству, и манипулирующим сознанием вышкам 5G, и рептилоидам, и сатанистам, контролирующим биржевые индексы с помощью жертвоприношений . Неожиданный поворот состоит в том, что этот мир вовсе не страшный, а умеренно смешной; даже самые безумные политические секреты при ближайшем рассмотрении превращаются в скучную бюрократию. Собственно, главная героиня по имени Рейган, работающая в секретной корпорации, управляющей Америкой, и есть скучная бюрократка. А весь сериал — это «Секретные материалы», скрещенные с «Офисом»: жизнь Рейган больше всего осложняют коллеги по кабинету — среди них есть и вновь прибывший раздражающий мажор, и обладающая похотливым сознанием колония психоделических грибов со щупальцами (не спрашивайте).

«Корпорация „Заговор“» — еще один громкий камбэк: это первый сценарно-продюсерский проект Алекса Хирша после окончания «Гравити Фолз» в 2016-м. Впрочем, на этот раз шоураннером выступает не он, а Сион Такэути, давно работавшая с ним в команде. И Хирш, и Такэути — в равной степени талантливые сценаристы анимационной комедии, которым взрослый рейтинг идет даже больше работы на детскую аудиторию. Пилотный эпизод про замену президента роботом, написанный Такэути, и хиршевская серия про разрешение пиар-кризиса после обидного комментария главы тайного правительства по отношению к расе рептилоидов, несомненно, достигают кровавого драйва и скорострельности панчей лучших ранних эпизодов «Рика и Морти» .

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