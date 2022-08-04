В российский прокат выходит видеоэссе Марка Казинса «История кино: Новое поколение», за два с половиной часа рассказывающего о важнейших тенденциях кинематографа последнего десятилетия от «Джокера» до «Паразитов». Ранее фильм был показан на Каннском кинофестивале и на Beat Film Festival.

Британский кинокритик смонтировал видеоэссе на три часа, и получилось так залипательно, что показывают его не на ютьюбе, а в Каннах и в широком кинопрокате. Секрет прост: рассказывая о тенденциях кинематографа последнего десятилетия, он не мудрит со сложными киноведческими тезисами и никому неизвестными фестивальными диковинками, а просто монтирует самые яркие, знаковые и самоочевидные моменты . Джокер на лестнице, погоня из «Безумного Макса», Роберт Паттинсон у братьев Сафди — отличная возможность вспомнить одним скопом, на что вообще способен Голливуд, который у нас отняли.

«История кино: Новое поколение» выйдет в российских кинотеатрах 11 августа. Не пропустите также зрительскую премьеру в кинотеатре «Художественный» 7 августа.