Эстетский и умный нуар Пак Чхан Ука расскажет о детективе (Пак Хэ Ил), который расследует гибель мужчины, упавшего с вершины горы. Он начинает следить за женой погибшего (Тан Вэй), которая ведет себя слишком уравновешенно и не проявляет эмоций по поводу смерти мужа. Вместе с подозрением приходит и влечение, которое раскрывает истинную природу инцидента на фоне горных пейзажей и побережья.