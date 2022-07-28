«Решение уйти» — первый за шесть лет полнометражный фильм корейского режиссера Пак Чхан Ука со времен «Служанки». Возможно, это по-настоящему классическая и потому самая необычная картина в карьере автора «Олдбоя» — эстетский нуар про детектива. Готовимся к российской премьере с локализованным трейлером.
Эстетский и умный нуар Пак Чхан Ука расскажет о детективе (Пак Хэ Ил), который расследует гибель мужчины, упавшего с вершины горы. Он начинает следить за женой погибшего (Тан Вэй), которая ведет себя слишком уравновешенно и не проявляет эмоций по поводу смерти мужа. Вместе с подозрением приходит и влечение, которое раскрывает истинную природу инцидента на фоне горных пейзажей и побережья.
В этот раз Чхан Ук постарался создать напряжение между героями без фирменных шокирующих моментов и нарушений табу, хорошо знакомым поклонникам «Олдбоя». Только глубокая драма, корейское чувство прекрасного и чувственные мизансцены на фоне гор и моря.
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