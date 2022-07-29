За последние месяцы кинотеатральная индустрия России оказалась одной из наиболее пострадавших. Иностранные студии перешли в режим тишины, либо приостанавливая деятельность, либо глобально ставя крест на стране. Мы попытались разобраться, чего лишились кинотеатры и как они пытаются импортозаместить новое зарубежное кино.

Именно голливудские блокбастеры составляли большую часть кассовых сборов в российском прокате в последние годы. Ассоциация владельцев кинотеатров прогнозирует сокращение выручки на 80% и сообщает о закрытии 25% экранов по всей стране (не кинотеатров, а именно экранов, особенно если речь идет о многозальниках). С другой стороны, вероятность того, что здания кинотеатров переоборудуют под мебельные салоны, как это было в 90-е, пока крайне мала. До такого уровня индустрия вряд ли уже сможет откатиться. Сегодня кинотеатрам, лишившимся хитовых релизов, приходится выкручиваться.

Чем заполняют расписание кинотеатры в России последние месяцы? Прежде всего прокатчики стали предлагать сетям картины, показавшие хороший результат ранее. Capella Film, например, вернула на большой экран «Еще по одной» с Мадсом Миккельсеном, «Русский репортаж» выгрузил оскароносного «Отца» с Энтони Хопкинсом, «Централ Партнершип» заново представил в кинотеатрах трилогию «Последний богатырь», а «Белые ночи» достали с пыльных полок один из главных мюзиклов 2010-х «Ла-Ла Ленд». Устраиваются специальные показы старых фильмов, чтобы наконец понять, остался ли жив Райан Гослинг в конце «Драйва», — хотя стоило бы понять, останется ли жив прокат к концу года, чтобы дождаться новинку «Барби» с тем же актером.

Но не совсем пропали с большого экрана и более новые фильмы зарубежного производства. Больше других повезло ленте «Анчартед: На картах не значится» — фильм Рубена Флейшера по мотивам компьютерной игры Uncharted вышел в прокат 10 февраля, за две недели до начала известных событий. Картина стала одним из главных иностранных хитов, и ее можно найти в расписании кинотеатров России до сих пор — за 5 месяцев проката фильм заработал 1,5 млрд рублей. Сборы продолжают расти, несмотря на то, что фильм давно вышел в цифре. Производят ли кинотеатры отчисления правообладателю в лице SPPR — вопрос без ответа, ведь компания приостановила деятельность в России в начале марта.

Чуть запутаннее ситуация у «Бэтмена» Мэтта Ривза: несмотря на официальный уход из России Warner Bros., познакомиться с Робертом Паттинсоном в маске Человека — летучей мыши можно на полулегальных основаниях. С одной стороны, в середине апреля были зафиксированы разовые показы «Бэтмена» без дубляжа с русскими субтитрами в разных городах страны — как раз через несколько дней после релиза ленты на стриминговом сервисе HBO Max, недоступном в России. С другой стороны, сейчас картину Мэтта Ривза крутят многие киносети, опираясь на заключенные ранее договоры. Руководитель отдела кинопроката сети Cinema 5 Людмила Яровикова пояснила, что есть подписанный договор, который «никто из сторон не расторг». Данные о кассовых сборах «Бэтмена» также можно отслеживать в системе ЕАИСЕдиная федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).. Что думает по этому поводу Warner Bros., неясно — вряд ли студия сильно переживает о 5% кассовых сборов своих фильмов (именно столько, по их данным, приходится на Россию). Тем более в стране отчисления правообладателям копятся на специальном счете не в валюте, а в рублях — согласно новым законам.

На другие иностранные картины подобного договора нет, однако российские кинотеатры это не останавливает. Поговорка про затянутые пояса в новых реалиях получила обратное значение — кажется, все распоясались. На больших экранах в России можно посмотреть и диснеевскую анимацию «Я краснею» (вышла на Disney+), и абсурдистскую комедию о конце света «Не смотрите наверх» (релиз Netflix), и даже нового «Тора». Работает это совершенно по иной схеме: из России мейджоры ушли, но в страны СНГ вернулись, например, Disney и Sony. В частности, в Казахстане, Узбекистане и Армении поставляли релизы с официальным русским дубляжом. Теперь эти копии окольными путями оказываются в России — вероятно, стоит сказать спасибо механизмам, описанным в законе о параллельном импорте. При этом купить билеты онлайн на эти сеансы нельзя, равно как и отследить кассовые сборы в ЕАИС — на такие релизы нет прокатных удостоверений, но есть спрос.

Относительной удачей можно считать сотрудничество «Вольги» и A24 — на фоне ухода голливудских блокбастеров в России стал хитом фильм «Все везде и сразу» Дэна Квана и Дэниела Шайнерта. Картина пришлась по вкусу и зрителям, и критикам, заработав почти 130 млн рублей в прокате. Не успела прогреметь слава Дэниелсов, как «Вольга» выпустила в прокат новую ленту Алекса Гарленда «Род мужской». Параллельно с этим компания проанонсировала выход в кинотеатрах осенью «Трех тысяч лет ожидания» — новейшей картины Джорджа Миллера. Несмотря на приостановку сотрудничества с Россией, которую анонсировала A24 в апреле, фильмы компании вышли в прокат. Все благодаря тому, что «Вольга» сумела заключить сделки и полностью выкупить права до 24 февраля. Пока связи с иностранными компаниями обрываются или приостанавливаются на неопределенный период, в индустрии идут разговоры о создании «единого государственного дистрибьютора». Чтобы избежать юридических последствий проката с помощью принудительного лицензирования, предполагается создать одно предприятие (с государственным управлением), с которым будут заключать договоры иностранные правообладатели. Роман Исаев, член Ассоциации владельцев кинотеатров и глава российского представительства корпорации Comscore, рассказал, что сейчас идут консультации по разработке этой идеи с правительством и профильными комитетами Госдумы. Ответа на главный вопрос — где государственный дистрибьютор будет доставать оригинальные копии фильмов, если все компании ушли из России — пока нет.

Среди других попыток заполнить кинотеатры в последние месяцы — релиз большого количества русского кино, обращение к фильмам стран, ассортимент которых ранее отсутствовал у отечественных букмекеров, и показ сериалов на большом экране. «Наше кино» отправило на большой экран дилогию «Брат» и «Брат-2»: фильмы давно доступны в отличном качестве на ютьюб-канале кинокомпании «СТВ», однако в повторном прокате это не помешало заработать картинам Алексея Балабанова 78 и 39 млн рублей соответственно. Перевыпущены также «Брестская крепость», «Красный призрак», «Салют-7» и франшиза о трех богатырях студии «Мельница». В свою очередь, компания «Централ Партнершип» вернула в кино «Тараса Бульбу», «Приключения Буратино», «Небо» и «Тайну третьей планеты». Правда, назвать сборы этих картин спасительными для кинотеатров язык не повернется.

В смутное время на российский рынок выходят и новые игроки. Активизировалась компания Indian Films — с марта по июнь 2022 года в кинотеатрах России вышло 10 индийских релизов. Среди них — мелодрама «Радхе Шьям», исторический боевик «RRR», драмеди «Джаешбхай Могучий» и байопик об индийском царе «Притхвирадж». Правда, схема проката этих фильмов до конца неясна. В системе ЕАИС зафиксированы роспись и кассовые сборы лишь одного из десяти релизов — фильм «Узник» Локеша Канагараджа собрал в мае этого года всего 170 тыс. рублей. Кинотеатры также получают поддержку со стороны отечественных стриминг-платформ. В апреле на большом экране показали «Ресторан по понятиям. Фильм» — перемонтированную версию одноименного сериала, представленного в начале года на видеоплатформе Premier. По стопам коллег пошли Okko («Манюня в кино») и Start («Два холма. Фильм»). Утверждать, что подобные эксперименты режиссеров монтажа увенчались успехом, трудно, но хоть как‑то заполнить кинотеатральную сетку получилось. Проект братьев Андреасян собрал 2,5 млн, киноадаптация повести Наринэ Абгарян заработала около 12 млн, а фантастика о матриархате в России — 1,8 млн рублей. Показатели заметно лучше индийского кино, но глобально цифры весьма скромные. Однако до полного отчаяния и аналога «железного занавеса» по части проката все-таки еще далеко. У независимых прокатчиков остается пусть условный, но запас прочности и багаж новинок, который они хранят для сезона 2022/2023. Capella Film готовит к релизу последнюю картину Дэвида Кроненберга «Преступления будущего», A-One Films планирует выпустить «Треугольник печали» Рубена Эстлунда, фильм — победитель 75-го Каннского кинофестиваля. «Экспонента» покажет на большом экране «Близко» Лукаса Донта (Гран-при Канн), а одним из новых релизов «Нашего кино» станет картина «Убойный монтаж» Мишеля Хазанавичуса, открывавшая все те же Канны.

Не опускают руки и организаторы фестивалей, проходящих на территории страны. Несмотря на сложности переговорного характера, возникающие с иностранными правообладателями, в разных регионах России уже состоялись или планируют проведение фестивали фильмов и сериалов различного масштаба. Бренды, уже зарекомендовавшие себя как локальные культурные события («Окно в Европу» в Выборге, «Зеркало» и «Пилот» в Иваново, «Короче» в Калининграде), сохранили международный статус, если таковой был ранее. «Зеркало», например, пригласило в программу авторское кино из Европы и Азии — в конкурсе этого года работы из Греции, Сербии, Индии, Франции и Казахстана. Более того, в регионах возникают новые киноинституции, а также возвращаются старые. Так, в Екатеринбурге в этом году планируется провести международный кинофестиваль дебютных фильмов евразийского континента под названием «Одна шестая». После паузы, взятой в один пандемийный год, во Владивостоке возрождается главный фестиваль региона «Меридианы Тихого». В Вологде после продолжительного затишья в несколько лет возродился Voices — международный фестиваль молодого европейского кино. Также не отчаиваются люди, занятые ретропоказами. В конце июля, например, на больших экранах можно увидеть новейшую 4К-реставрацию «Ностальгии» Андрея Тарковского, которая выйдет в ограниченный прокат. В планах цифровой реставрации у киноконцерна «Мосфильм» картины Эльдара Рязанова («Невероятные приключения итальянцев в России» и «Гараж»), Леонида Гайдая («Спортлото-82»), Евгения Карелова («Служили два товарища») и других именитых авторов. Восстановлением классики киноконцерн занимается в сотрудничестве с Госфильмофондом, а ограниченный прокат по стране проходит при поддержке журнала «Искусство кино».