В последнее время авторов отечественных сериалов все чаще привлекают фантастические сюжеты о России будущего. У недавно закончившихся «Двух холмов» про матриархат в пригороде Москвы 2140 года эстафету перенимает премьера «Люся» про сверхумную колонку, спасающую человека. Рассказываем, чего боятся и на что надеются шоураннеры-футурологи.

«Два холма»

Граница между утопией и постапокалипсисом проходит где‑то в Подмосковье: после пандемии, которая привела к почти полному вымиранию мужской половины человечества, женщины построили недалеко от разрушенной столицы свой экогород Два Холма. Здесь все жительницы носят одно и то же облегающее спортбелье, живут в одинаковых минималистичных интерьерах и занимаются одной и той же йогой на нежной лужайке. Участь малочисленного сообщества мужчин, оказавшихся за вратами этого рая, незавидная: живут в руинах, не моются, дерутся. Еще несколько избранных самцов женщины держат в качестве осеменителей — те живут в комфорте и почете, но не могут похвастаться автономностью собственного тела (кроме регулярных процедур сбора семени, это выражается, например, в запрете на выпуск газов). После того как один осеменитель и один дикарь случайно меняются местами, в утопии назревает революция.

То, что для одного человека — утопия, для другого — худший кошмар. Десяток мужчин-продюсеров и один режиссер сериала «Два холма» всячески дает понять, что матриархальный город никуда не годится. Аргумент следующий: пускай эта Россия 2140 года и «лидирует по индексу демократии», все беды тоталитаризма здесь все равно присутствуют в скрытом виде. Нет дуэлей с пощечинами, как в разрушенной Москве мужчин-дикарей, зато есть иное насилие, репродуктивное: чтобы забеременеть от осеменителя, необходимо выиграть в лотерею. Да, еду на любой вкус может напечатать 3D-принтер, но разве запрет на охоту, рыбалку и потребление алкоголя можно назвать иначе, как санкциями против собственного населения ? Наконец, коррупцию искоренить в коммуне тоже не удается: «мать города» Два Холма (Светлана Камынина) вступает в преступный сговор (и интимную связь) с Бароном (Владимир Епифанцев), возглавляющим поселение мужчин-«приматов», — это должно окончательно доказать, что между двумя лидерами и их порядками по существу нет никакой разницы.

В сухом остатке «Два холма» — старая добрая секс-комедия , где злоупотребление феминитивами, поклонение Грете Тунберг и прочая ирония над веяниями эпохи — всего лишь необязательный фон и лишний повод отмочить какую‑нибудь пошлость про мастурбацию, садомазохизм и размер члена. Но, возможно, именно такие легкие жанровые работы раньше всех и обнажают идеологические противоречия своего времени, пусть даже и непреднамеренно.

Главный такой парадокс «Двух холмов» заключается в следующем: при сравнении двух общественных порядков уровень комфорта и благосостояния населения вообще не учитывается. В ход идут абстрактные ценности и поэтические лозунги: фляга запретного самогона — это «200 грамм свободы»; загрязненный постапокалиптический воздух — это тоже «вдох свободы». Когда постаревшая зумерша с тату на лице по старой памяти протестует с транспарантом «Жизни мужчин важны», она тоже якобы отстаивает собственную сексуальную свободу; ирония в том, что ее лозунг «Секс должен быть с мужчиной» звучит максимально дискриминационно.

Как бы создатели ни старались доказать обратное, их матриархальная Россия с йогой и глазными каплями эспрессо — куда более заманчивое место для жизни, чем якобы «свободная» Россия немытая. По традиции жанра антиутопии абстрактное понятие свободы снова оказывается не в состоянии конкурировать с вполне конкретными визуальными красотами из сферы потребления.