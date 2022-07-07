Поход в кино на прокатный релиз — все еще одно из самых надежных развлечений в городе. Даже если на большом экране показывают не блокбастеры, а европейские фильмы и аниме. Рассказываем про ближайшие новинки кинопроката из числа ожидаемых и нестыдных.

«Джейн глазами Шарлотты» С 7 июля

Француженка снимает на видео разговоры и совместные просмотры фотокарточек со своей матерью-англичанкой. Мы смотрим это видео в кино, потому что две героини — знаменитые актрисы-певицы Джейн Биркин и Шарлотта Генсбур. «Джейн глазами Шарлотты» — явное терапевтическое кино, умиротворяющий урок стиля, грациозности и жизненного удовлетворения , который могут преподать только жительницы Франции. В переживший апокалипсис (уход студий-мейджоров) местный прокат такой релиз вписывается довольно естественным образом: как будто и прокатчикам, и экранным героям, и зрителям предоставлена возможность на полтора часа отвлечься от больших мировых проблем и сделать вид, что все идет так, как надо.

«Супер Майки» С 7 июля

Голландский стриптизер релоцируется в погоне за профессиональной мечтой в Майами, США. Путь к открытию собственного клуба пролетает в легком ритме эротического танца, ведь даже вопросики в налоговой герой умудряется решать при помощи профессиональных навыков. Не секрет, что самый ожидаемый фильм в мире, с которым могут конкурировать разве что сиквелы «Аватара», — это третья серия экономически-танцевального драмеди «Супер Майк!» Стивена Содерберга. По крайней мере, из такого постулата исходили прокатчики, переименовавшие нидерландскую стриптиз-комедию «Наши ребята в Майами» в «Супер Майков», — налицо попытка сыграть на всеобщем ажиотаже вокруг содерберговской франшизы . Что ж, мы только рады: тягость ожидания «Последнего танца» Ченнинга Татума это кино пусть и на секунду, но способно приглушить. Мужского стриптиза на большом экране много не бывает.

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«Молох» С 7 июля

В голландском болоте обнаружена древняя мумия старухи с перерезанным горлом. После этого местной жительнице начинают мерещиться духи, без всякой причины застревают лифты, а дети разговаривают страшным шепотом. Вероятно, здесь как‑то замешан библейский суперзлодей, любитель жертвоприношений детей по имени Молох. Неслыханное дело: две голландские премьеры, упавшие на один уик-энд российского проката. Возможно, причина того, что хоррор «Молох» выходит у нас на несколько недель раньше американского релиза, в относительной географической близости. Как бы то ни было, это тягучее мрачное кино на вид вполне себе мирового, а не локального уровня : режиссер Нико ван ден Бринк уже готовится снимать американский дебют с продюсерами Сэмом Рейми и Джеймсом Ваном. На «Молоха» стоит сходить хотя бы для того, чтобы потом гордо заявлять, что лично видели истоки модного голливудского хоррормейкера.

«Влюбленные в небо» С 7 июля

Неловкая первокурсница случайно ломает планер, принадлежащий студенческому авиаклубу. Чтобы компенсировать убытки, ей приходится стать волонтеркой в клубе, а со временем — и пилотессой. Разумеется, такой исход событий скорее тянет не на наказание за инцидент, а на вознаграждение любопытства. Как уже было известно по шедеврам вроде «Ветер крепчает» и «Небесных скитальцев», аниме — идеальная форма для изображения авиационных полетов на фоне небесных красот . Конечно, режиссер Масаки Татибана, автор чудовищного «Токийского восьмибалльного», — и близко не Миядзаки или Мамору Осии. Но даже ему не под силу будет превратить этот материал из эскапистской мечты в кошмар.

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«Страна Саша» С 14 июля

Косящий под Тимоте Шаламе подросток по имени Саша с трогательной сережкой в ухе влюбляется в кучерявую ровесницу, испытывающую проблемы с коммуникацией. Будни, наполненные юношескими побегами и провалами, в компании скейтборда и психотерапевта — такие невыносимо красивые, как будто на экране и правда не страна Россия, а выдуманная страна Саша. Отечественная мелодрама из программы детско-юношеского кино в рамках последнего Берлинале — по умолчанию штучный товар. Разумеется, не всякое кино в этом жанре — ровня «100 дням после детства» (премьера Берлинале-1975), но на режиссерку-дебютантку (Юлия Трофимова) делать зрительскую ставку никогда не обидно.

«Темные очки» С 21 июля

Итальянская секс-работница удирает от маньяка, попадает в автокатастрофу и лишается зрения. Маньяк просто так не сдается и продолжает попытки добить жертву даже после выписки последней из больницы. Среди союзников девушки — не полиция, а приемный сынишка и подруга (Азия Ардженто). Классик абсурдно-кровавого итальянского хоррора (именуемого словом «джалло») Дарио Ардженто после провала трехмерного «Дракулы» не снимал кино 10 лет. Кажется, за это время он так и не смог достичь прежнего мастерства цвета и формы в условиях цифровой киносъемки. Однако даже если новое кино и не может сравниться с шедеврами вроде «Суспирии», работа живого классика на закате карьеры вызывает искренний интерес. Все-таки фирменное чувство извращенного жанрового веселья у Ардженто и близко не испарилось.

«Финальный аккорд» С 21 июля

Обладающий мальчиковым обаянием бродяга (Уилл Полтер повторяет блистательную партию из «Почему не Эванс?») влюбляется в девушку-бариста из провинциальной кофейни и не придумывает ничего лучше для доказательства своих чувств, чем ограбить это самое кафе. В деле ему помогает небритый друг (инди-рокер Джонни Флинн, недавно сыгравший Дэвида Боуи); но в основном они заняты не продумыванием преступного плана, а трогательным пением. Удивительная жанровая комбинация, ради которой стоит выбраться в кино: фильм-ограбление встречает инди-мюзикл . Западные критики передают, что фильм скорее не удача, а диковинка, но обаятельные британские артисты точно не заставят жалеть о потраченном времени. Да и к тому же иногда именно причудливые диковинки, а не просчитанные хиты почему‑то дольше всего задерживаются в наших сердцах.

«Исповедь» С 28 июля

Родители школьника-убийцы и родители школьника-жертвы встречаются в местной церкви, чтобы попытаться разобраться со своими чувствами вины и скорби. Напряженный разговор клонит то в сторону политических дебатов, то в слезную истерику, но разум и эмпатия торжествуют. Суперхит прошлогодней американской критики (95% на Rotten Tomatoes по итогу 193 рецензий), случайно пролетевший мимо «Оскаров» и добравшийся в российский прокат с незначительным опозданием. Это герметичное лицедейское кино (в ансамбле как минимум два абсолютно крупнокалиберных артиста — Джейсон Айзекс и Энн Дауд), написанное и поставленное актером Фрэном Кранцом в качестве режиссерского дебюта. Да, жанр специфический, но ведь такой заметный отклик дебюты в Голливуде получают не каждый день — стоит обратить внимание.

«Предостережение» С 28 июля

Не помнящему ровным счетом ничего из своей жизни голубоглазому бородачу некий мужчина представляется другом и предлагает странную работу. Необходимо отправиться на безлюдный остров у берегов Ирландии и понянчить страдающую психическими проблемами племянницу. Есть нюанс: для того, чтобы герой не мог ходить в неположенные комнаты, его закуют в длинную цепь. Действуя согласно логике кошмарного сна, бородач на все соглашается. Клаустрофобно низкобюджетное «Предостережение» — может, и не самый эффектный и толковый хоррор прошлого года, но точно один из самых странных, сюрреалистичных и попросту невменяемых ужастиков последних лет . В общем, для продвинутых ценителей жанра — развлечение из категории маст-си, а для широкого зрителя — источник гневных отзывов на сайтах для покупки билетов в кино (в каком‑то смысле — тоже реклама).