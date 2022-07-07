На Amazon вышли восемь серий «Ночного неба» — фантастики с отличной завязкой, но разочаровывающим финалом. В главных ролях — Сисси Спейсек из кинговской «Кэрри» и Дж.-К.Симмонс, знакомый по «Одержимости», «Человеку-пауку» и сериалу «По ту сторону».

В идиллическом стивенокинговском пригороде Чикаго живет пожилая семейная пара — Ирен и Фрэнклин Йорки (Сисси Спейсек и Дж.-К.Симмонс). И все у них вроде бы как у людей, точнее пар, проживших вместе долгую и явно непростую жизнь. Ирен скрывает от мужа неутешительные прогнозы врачей насчет своего здоровья и подумывает о самоубийстве, а Фрэнклин все реже заглядывает в любимую бильярдную, потому что засыпает после первой же кружки пива.

От остальных таких же пенсионеров Йорков отличает разве что наличие на их участке пространственного портала . С помощью тайной комнаты, которая располагается ровно под их сараем, герои многие годы регулярно переносятся на другую неизвестную планету в некую капсулу с панорамным окном. Принцип работы комнаты старички даже не пытаются понять, но за годы телепортаций они выучили несложные правила игры. Во-первых, после переноса на иную планету может стошнить, поэтому лучше иметь в руках какую‑нибудь емкость поглубже. Во-вторых, выходить за пределы капсулы смертельно опасно: герои экспериментировали с мышками, и те сразу погибли, оказавшись в атмосфере загадочной планеты.

Многолетнее использование подземного телепорта прошло у Йорков без сучка, без задоринки, но однажды тайна, которую они так тщательно хранили на протяжении десятилетий, оказывается в опасности. В капсуле на другой планете обнаруживается окровавленный молодой человек без сознания (Чай Ромруен). К тому же новый сосед (Адам Бартли), неприятный навязчивый тип, начинает совать свой нос куда не следует и проявляет нездоровый интерес к ночным походам главных героев в сарай.