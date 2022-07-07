На Amazon вышли восемь серий «Ночного неба» — фантастики с отличной завязкой, но разочаровывающим финалом. В главных ролях — Сисси Спейсек из кинговской «Кэрри» и Дж.-К.Симмонс, знакомый по «Одержимости», «Человеку-пауку» и сериалу «По ту сторону».
В идиллическом стивенокинговском пригороде Чикаго живет пожилая семейная пара — Ирен и Фрэнклин Йорки (Сисси Спейсек и Дж.-К.Симмонс). И все у них вроде бы как у людей, точнее пар, проживших вместе долгую и явно непростую жизнь. Ирен скрывает от мужа неутешительные прогнозы врачей насчет своего здоровья и подумывает о самоубийстве, а Фрэнклин все реже заглядывает в любимую бильярдную, потому что засыпает после первой же кружки пива.
От остальных таких же пенсионеров Йорков отличает разве что наличие на их участке пространственного портала. С помощью тайной комнаты, которая располагается ровно под их сараем, герои многие годы регулярно переносятся на другую неизвестную планету в некую капсулу с панорамным окном. Принцип работы комнаты старички даже не пытаются понять, но за годы телепортаций они выучили несложные правила игры. Во-первых, после переноса на иную планету может стошнить, поэтому лучше иметь в руках какую‑нибудь емкость поглубже. Во-вторых, выходить за пределы капсулы смертельно опасно: герои экспериментировали с мышками, и те сразу погибли, оказавшись в атмосфере загадочной планеты.
Многолетнее использование подземного телепорта прошло у Йорков без сучка, без задоринки, но однажды тайна, которую они так тщательно хранили на протяжении десятилетий, оказывается в опасности. В капсуле на другой планете обнаруживается окровавленный молодой человек без сознания (Чай Ромруен). К тому же новый сосед (Адам Бартли), неприятный навязчивый тип, начинает совать свой нос куда не следует и проявляет нездоровый интерес к ночным походам главных героев в сарай.
Заслуженные исполнители главных ролей, а также как будто взятые из произведений Стивена Кинга персонажи и сеттинг — это, к сожалению, то немногое, чем «Ночное небо» может заинтересовать. Почти идеальная завязка в результате выливается в размазанное на восемь часов жизнеописание быта пенсионеров, над которыми нависла неясная угроза, маячащая где‑то на горизонте.
Первоклассные артисты Спейсек и Симмонс во многих сценах выглядят растерянными. Похоже, вовсе не потому, что так задумали создатели сериала, а скорее из‑за того, что голливудским ветеранам приходится произносить до неприличия клишированные и нелогичные фразы, а действия их героев порой лишены правдоподобности. Единственная внучка решила бросить успешную карьеру и отправиться с незнакомцем путешествовать по всему миру? «Да не вопрос, дорогая, только береги себя там!» Кто может поверить в такую реакцию пожилых людей? Но, очевидно, так удобней сценаристам. Неудивительно, что порой складывается впечатление, что в некоторых сценах Спейсек и Симмонс как будто подмигивают зрителям с той стороны экрана, мол, смотрите, в какой халтуре приходится участвовать.
«Ночное небо» в первую очередь подойдет любителям неторопливых драм о стареющих семейных парах с флешбэками из их непростого прошлого. На уровне сайфай-триллера сериал, к сожалению, сильно пробуксовывает. Его не посоветуешь ни фанатам Кинга, которые запросто могли купиться на завязку, ни тем, кто ждет от сериала законченной истории.
С трудом подстроившись к неспешному темпу повествования, пообвыкнувшись с почти полным отсутствием экшена, задремавший зритель в финале сезона с неприятным удивлением понимает, что все эти восемь эпизодов по часу были всего лишь предисловием к чему-то большему. Но суждено ли задумке создателей «Ночного неба» реализоваться — большой вопрос. Новостей о продлении сериала пока не появлялось.