Краткий обзор на недавний костюмированный исторический мини-сериал про охоту на вымышленного гигантского змея с Томом Хиддлстоном и Клэр Дейнс в главных ролях. По мотивам готического романа Сары Перри.

Великобритания на закате Викторианской эпохи. После смерти мужа-абьюзера молодая вдова Кора Сиборн (Клэр Дейнс снова в сериалах после «Родины») покидает Лондон и отправляется в Эссекс, в выдуманную деревушку Элдвинтер, расположенную где‑то посреди болот эстуария реки Блэкуотер. Оказавшись свободной от супружеских уз и задумавшись, как этой свободой распорядиться, героиня внезапно осознает, что хочет посвятить себя палеонтологии , которая в тот момент как раз была в тренде благодаря стараниям Мэри Эннинг (поп-диву по древностям в другом фильме недавно сыграла Кейт Уинслет).

Из богом забытого поселения рыбаков в столицу доползли слухи об обитающем на болотах Элдвинтера мифическом змее — похитителе людей. Кора решает, что это ее шанс совершить палеонтологический прорыв. С собой в мрачную деревушку новоявленная любительница палеонтологии берет сына Фрэнка, страдающего необозначенным расстройством аутистического спектра, и служанку-конфидентку Марту (Хейли Сквирс), увлеченную идеями социализма.

В Элдвинтере Кора знакомится с красавчиком-викарием Уиллом Рэнсомом (Том Хиддлстон), не только слугой божьим, но и человеком просвещения, который изо всех сил пытается успокоить свою паству и убедить перепуганных рыбаков, что никакого Эссекского змея нет . Поначалу столичная энтузиастка технологического прогресса жутко не нравится провинциальному священнику, но все мы знаем, чем заканчивается такая антипатия. Вдобавок из столицы в деревенский дом героини все чаще наведывается настойчивый и самовлюбленный Люк Гаррет (Фрэнк Диллейн), врач почившего мужа-садиста. Он подает большие надежды в качестве хирурга и явно испытывает романтические чувства к молодой вдове.

Как только змей в очередной раз проявляет себя и в Элдвинтере пропадает очередная юная дева, местные буквально хватаются за вилы и винят во всем столичную девицу. Она имела неосторожность напугать местную школоту, сообщив, что у змея, скорее всего, есть научное объяснение. Такой охоте на ведьм немало способствует помощник викария Мэттью (Майкл Джибсон), религиозный фанатик, повсеместно сеющий панику и убеждающий жителей деревушки, что змей послан в Элдвинтер за их грехи.