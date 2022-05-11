Удивительные зверьки из Амазонии — то, что нам всем необходимо этим летом. Встречаем трейлер семейной анимации «Коати. Легенда джунглей». Экзотические мультприключения начнутся в российских кинотеатрах в День защиты детей — 1 июня.

Коати — небольшой озорной зверек из Амазонии. Он очень похож на енота, но не стоит их путать. Храбрый коати по имени Начи с радостью докажет, что готов затмить всех своих конкурентов и стать новой легендой джунглей. Навстречу приключениям он отправляется вместе со своими друзьями: гиперактивной лягушкой и прекрасной бабочкой.

В оригинале «Коати. Легенда джунглей» — латиноамериканский мультфильм. Продюсером и композитором проекта стал актер, икона латиноамериканской музыки, неоднократный номинант и победитель премии «Грэмми» Марк Энтони. В оригинальной версии змею Заину озвучила актриса София Вергара из «Американской семейки».