Истории сексуализированного насилия в ИГИЛ*, людей с диагнозом диссоциативное расстройство идентичности, мексиканских картелей и многое другое — в специальной подборке документалистки Ангелины Ашман (Голиковой), режиссера документального фильма «Кресты» — первого документального проекта из России на Netflix.

Ангелина Ашман (Голикова) Режиссер документального фильма «Кресты»

«Документальное кино — это возможность раскрыть самые смелые темы так, как не способен игровой кинематограф. Часто жесткие кадры, шокирующие подробности, диалог и близость зрителя к происходящему на экране, отсутствие „преломления“ реальных событий художественным видением — то, ради чего мы смотрим документалки».

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«Потому что мы мужики» («For vi er gutta»), 2018 реж. Петтер Соммер, Ю Вемунн Свендсен, Норвегия

© ARTE

Светлое кино об искренней мужской дружбе в небольшом комьюнити, которое настроением напоминает народный хит «Еще по одной» с Мадсом Миккельсеном. Главные герои — участники брутального хора, которые получают предложение всей жизни: выступить на разогреве хард-рок-группы Black Sabbath перед многотысячной толпой. Но есть одна преграда — у дирижера обнаруживают рак. Победитель конкурса документального кино 41-го ММКФ, призы фестивалей в Кракове и Будапеште.

«Сабайя» («Sabaya»), 2021 реж. Хогир Хирори, Швеция

© Lolav Media

Сабайя переводится с иранского языка как «раб». Так ИГИЛ* называла курдских женщин, которых забрали в сексуальное рабство из‑за их религии езидизма. Пленниц пытается спасти волонтерский центр, где работают бывшие рабыни. Они вместе с мужчинами возвращаются в лагерь и под страхом смерти ищут украденных женщин, переживших страшные психологические и физические травмы. Победитель конкурса документального кино 43-го ММКФ, призы фестивалей в «Сандэнсе», Цюрихе и Гонконге.

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«Людно внутри» («Busy Inside»), 2019 реж. Ольга Львова, США

Карен — психотерапевт, работающая с людьми с диагнозом «диссоциативное расстройство идентичности». Это очень редкое расстройство, при котором внутри человека сосуществуют несколько личностей. В Карен также живут сознания нескольких детей, но с годами она научилась договариваться со своими личностями и теперь помогает другим. Участник конкурса документального кино 41-го ММКФ.



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«Билли Айлиш: Слегка размытый мир» («Billie Eilish: The World’s a Little Blurry»), 2021 реж. Ар Джей Катлер, США

© Apple Original Films

Билли Айлиш — молодая поп-звезда, которая в 17 лет покорила музыкальный чарт Billboard и завоевала «большую четверку» премии «Грэмми» (лучший альбом, запись, песня, новый исполнитель). Режиссер Ар Джей Катлер показывает другую сторону жизни певицы: ее депрессию и селфхарм, маленькую уютную комнату, наброски в тетрадях, первые реакции на успех, семейную хронику и отношения с родными, очень важными для девушки людьми. Четырехкратный номинант телевизионной премии «Эмми».

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«Мы — Спартак», 2022 реж. Юрий Чичков

© Kion

Обычно спортивные документальные фильмы снимают про знаменитостей, а «Мы — Спартак» посвящен истории фанатского движения и простым людям, не представляющим себя без футбола. Герои разного возраста рассказывают, как когда‑то не было зазорным болеть за несколько команд одновременно, как в 90-е молодые вымещали в драках свой страх будущего, и как сейчас традиция «боления» погибает из‑за законов государства.

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«Земля» («Erde»), 2019 реж. Николаус Гейрхальтер, Австрия

© Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion

Медитативная картина, которая без манипуляций предлагает подумать о влиянии человечества на экологию планеты. Режиссер путешествует по материкам Земли и показывает, как человек научился двигать горы, прокладывать многокилометровые тоннели и перемещать сотни тысяч тонн породы для своих нужд. Призер Берлинского кинофестиваля и участник программы «Форум».

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«Земля картелей» («Cartel Land»), 2015 реж. Мэттью Хайнеман, США

© A&E IndieFilms

В Мексике власть государства не вездесуща, маленькими деревнями в отдаленных регионах правят наркоторговцы, обеспечивающие их жителей работой, едой и своеобразным «порядком». С картелями региона Мичеокан борются американские мстители (термин «vigilantes»), которым не чужд язык насилия. Мирную же альтернативу предлагает общество Autodefensas, поднимающее людей на борьбу за свою землю. Режиссерская удача в том, что он не встает на чью-либо сторону, а постоянно задает вопрос: «Кому это выгодно»? Номинация на премию «Оскар» за лучший документальный фильм, победитель 38-го ММКФ, призы фестиваля в «Сандэнсе».

ИГИЛ* — запрещенная в России организация.