Истории сексуализированного насилия в ИГИЛ*, людей с диагнозом диссоциативное расстройство идентичности, мексиканских картелей и многое другое — в специальной подборке документалистки Ангелины Ашман (Голиковой), режиссера документального фильма «Кресты» — первого документального проекта из России на Netflix.
Режиссер документального фильма «Кресты»
«Документальное кино — это возможность раскрыть самые смелые темы так, как не способен игровой кинематограф. Часто жесткие кадры, шокирующие подробности, диалог и близость зрителя к происходящему на экране, отсутствие „преломления“ реальных событий художественным видением — то, ради чего мы смотрим документалки».
«Потому что мы мужики» («For vi er gutta»), 2018
реж. Петтер Соммер, Ю Вемунн Свендсен, Норвегия
Светлое кино об искренней мужской дружбе в небольшом комьюнити, которое настроением напоминает народный хит «Еще по одной» с Мадсом Миккельсеном. Главные герои — участники брутального хора, которые получают предложение всей жизни: выступить на разогреве хард-рок-группы Black Sabbath перед многотысячной толпой. Но есть одна преграда — у дирижера обнаруживают рак.
Победитель конкурса документального кино 41-го ММКФ, призы фестивалей в Кракове и Будапеште.
«Сабайя» («Sabaya»), 2021
реж. Хогир Хирори, Швеция
Сабайя переводится с иранского языка как «раб». Так ИГИЛ* называла курдских женщин, которых забрали в сексуальное рабство из‑за их религии езидизма. Пленниц пытается спасти волонтерский центр, где работают бывшие рабыни. Они вместе с мужчинами возвращаются в лагерь и под страхом смерти ищут украденных женщин, переживших страшные психологические и физические травмы.
Победитель конкурса документального кино 43-го ММКФ, призы фестивалей в «Сандэнсе», Цюрихе и Гонконге.
«Людно внутри» («Busy Inside»), 2019
реж. Ольга Львова, США
Карен — психотерапевт, работающая с людьми с диагнозом «диссоциативное расстройство идентичности». Это очень редкое расстройство, при котором внутри человека сосуществуют несколько личностей. В Карен также живут сознания нескольких детей, но с годами она научилась договариваться со своими личностями и теперь помогает другим.
Участник конкурса документального кино 41-го ММКФ.
«Билли Айлиш: Слегка размытый мир» («Billie Eilish: The World’s a Little Blurry»), 2021
реж. Ар Джей Катлер, США
Билли Айлиш — молодая поп-звезда, которая в 17 лет покорила музыкальный чарт Billboard и завоевала «большую четверку» премии «Грэмми» (лучший альбом, запись, песня, новый исполнитель). Режиссер Ар Джей Катлер показывает другую сторону жизни певицы: ее депрессию и селфхарм, маленькую уютную комнату, наброски в тетрадях, первые реакции на успех, семейную хронику и отношения с родными, очень важными для девушки людьми.
Четырехкратный номинант телевизионной премии «Эмми».
«Мы — Спартак», 2022
реж. Юрий Чичков
Обычно спортивные документальные фильмы снимают про знаменитостей, а «Мы — Спартак» посвящен истории фанатского движения и простым людям, не представляющим себя без футбола. Герои разного возраста рассказывают, как когда‑то не было зазорным болеть за несколько команд одновременно, как в 90-е молодые вымещали в драках свой страх будущего, и как сейчас традиция «боления» погибает из‑за законов государства.
«Земля» («Erde»), 2019
реж. Николаус Гейрхальтер, Австрия
Медитативная картина, которая без манипуляций предлагает подумать о влиянии человечества на экологию планеты. Режиссер путешествует по материкам Земли и показывает, как человек научился двигать горы, прокладывать многокилометровые тоннели и перемещать сотни тысяч тонн породы для своих нужд.
Призер Берлинского кинофестиваля и участник программы «Форум».
«Земля картелей» («Cartel Land»), 2015
реж. Мэттью Хайнеман, США
В Мексике власть государства не вездесуща, маленькими деревнями в отдаленных регионах правят наркоторговцы, обеспечивающие их жителей работой, едой и своеобразным «порядком». С картелями региона Мичеокан борются американские мстители (термин «vigilantes»), которым не чужд язык насилия. Мирную же альтернативу предлагает общество Autodefensas, поднимающее людей на борьбу за свою землю. Режиссерская удача в том, что он не встает на чью-либо сторону, а постоянно задает вопрос: «Кому это выгодно»?
Номинация на премию «Оскар» за лучший документальный фильм, победитель 38-го ММКФ, призы фестиваля в «Сандэнсе».
ИГИЛ* — запрещенная в России организация.