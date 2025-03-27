Груз мести: «Казнь», «Кончится лето», «Аутсорс» и другое российское кино в духе Балабанова

Как и «Сестры» Сергея Бодрова-младшего, «Своя война» дебют Чадова — очень ученическая, снятая под большим балабановским влиянием картина ( Чадов даже в затемнение между кадрами уходит так же, как Алексей Октябринович ). Сюжет фильма аккуратно повторяет сюжет «Войны»: солдат, собрав выкуп и вооружившись видеокамеройПри этом есть ощущение, что Чадов использует видеокамеру в руках Ивана исключительно как оммаж или пасхалку, ведь, преодолев границу, герой довольно быстро от нее избавляется. Кажется, Чадов не понимает, зачем она была нужна Балабанову, для которого камера была метафорой. Алексей Октябринович никогда не скрывал, что «Война» на самом деле не про войну. Это кино про то, что съемки кино — тоже война (режиссер был зачарован тем, что to shoot по-английски означает и «снимать», и «стрелять»). , отправляется в горячую точку. Однако есть два существенных отличия. Во-первых, у Балабанова такой поступок героев (русского и англичанина) был вызван бездействием властей, российских и британских. В сиквеле на бездействие государства никто не сетует: Иван не обращается в вышестоящие инстанции, а сразу берет инициативу в свои руки. Во-вторых, нам ни на минуту не дают забыть, что эти фильмы разделяет дистанции в двадцать лет. За это время Иван (да и его зрители-ровесники) изменились или, если угодно, повзрослели. И фильм Чадова хорош прежде всего тем, что он вступает в диалог, а где‑то и в полемику с балабановской картиной — безусловно, талантливой и даже выдающейся, но также очень спорной и неудобной: ксенофобия и ресентимент «Войны» сейчас бьют даже сильнее, чем в 2002 году.