Китти — та самая девочка, к которой Анна обращалась в своих текстах. В современном мире воображаемая Китти просыпается в музее Анны Франк, где хранится дневник 13-летней школьницы. Она пытается найти свою создательницу, попутно поражаясь тому, как тот изменился мир — и как на него повлияла история Анны Франк, сумевшей подробно изложить историю своих переживаний в годы Второй Мировой войны. Воображение становится главной движущей силой для этого мультфильма, где поднимаются самые глубокие и актуальные темы.