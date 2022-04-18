Воображение побеждает зло: экранизация комикса Ари Фольмана «Где Анна Франк» выйдет в российский прокат в период майских каникул с 5 мая. Премьера дублированного трейлера — на «Афише Daily».
Режиссер Ари Фольман известен прежде всего своей работой «Вальс с Баширом», с которой он был номинирован на «Оскар» и получил награду «Золотой глобус». В этот раз он экранизирует собственный одноименный графический роман — своего рода сиквел к «Дневнику Анны Франк», в котором главной героиней становится воображаемая подруга А.Ф. — Китти (ей и посвящен этот дневник).
Китти — та самая девочка, к которой Анна обращалась в своих текстах. В современном мире воображаемая Китти просыпается в музее Анны Франк, где хранится дневник 13-летней школьницы. Она пытается найти свою создательницу, попутно поражаясь тому, как тот изменился мир — и как на него повлияла история Анны Франк, сумевшей подробно изложить историю своих переживаний в годы Второй Мировой войны. Воображение становится главной движущей силой для этого мультфильма, где поднимаются самые глубокие и актуальные темы.
Премьера анимационного фильма состоялась на Каннском кинофестивале 2021 года.