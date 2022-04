Отдельного упоминания стоит саундтрек «Острых козырьков», который покорил меломанов всех мастей. Брусчатка Бирмингема впитала множество современных композиций — от Radiohead и PJ Harvey до Royal Blood, The White Stripes и Дэвида Боуи, и все они удивительно аутентично звучат в атмосфере 1920-х и 1930-х. Групповой girl power в сериале обычно сопровождался мрачной кавер-версией «You’re Not God» (песню Джонни Кэша специально для сериала исполнила Анна Кальви). Обособленным произведением искусства останутся титры на фоне «Red Right Hand» от Nick Cave and the Bad Seeds.