Сериал «Обоюдное согласие» — новый сериал Валерии Гай Германики, автора проектов «Все умрут, а я останусь», «Краткий курс счастливой жизни» и других. Одной из создательниц сценария выступила Анастасия Пальчикова («Маша»).

Главная героиня — молодая учительница русского языка и литературы Анна Федорова (Светлана Иванова). После вечеринки с друзьями на море она спрыгивает с большой яхты и пишет заявление об изнасиловании. Среди подозреваемых — ее друзья, важные люди для ее родного города. Следовательница (Мария Голубкина), услышав имена подозреваемых, не принимает заявление и уговаривает девушку в принципе его не подавать. На помощь приходит другой следователь (актерский дебют Андрея Козлова из «Что? Где? Когда?»), у которого свои мотивы добиться справедливости. История с изнасилованием обретает скандальную публичность — сериал поднимает острую тему сексуализированного насилия и отношения к нему в обществе.