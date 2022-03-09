«Первый снег» Наталии Кончаловской — абсолютно американский по своей структуре роман воспитания — схематичный, но подкупающий своей нежностью; уделяющий огромное внимание предметному миру и актерам; предлагающий к ним подселиться.

Главную роль в фильме играет 20-летняя дебютантка из Владикавказа Юлия Шульева, и она за счет роста и взгляда выделяется в любом кадре так же, как Ирина Горбачева или Виктория Мирошниченко. А вот ее героиня — на контрасте — не выделяется ничем: как и миллионы зумеров и миллениалов, она не знает, чем заняться и куда податься.

По настоянию чересчур заботливой мамы девушка выпускается из престижного вуза — но падает в обморок на вручении дипломов. Устраивается на стажировку куда‑то в «большую тройку/четверку» — но скучает на планерках. Параллельно с поисками этой девушки в фильме ведутся спасательные работы трех других героинь. Это и та самая мама, у которой есть свои причины для гиперопеки, и начальница-трудоголичка, и ее маленькая дочь, ведущая блог о хомячках.

«Первый снег» при всем своем наиве заглядывает в будущее куда охотнее других российских фильмов: здесь есть наблюдения и про школьников, растущих в сети, и про семьи, где мужья берут на себя функции домохозяев.

В общем, это такой «Секс в большом городе», только Саманте еще не исполнилось и десяти лет. Егор Москвитин.