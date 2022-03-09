В марте в кинотеатрах вышла дебютная трагикомедия Наталии Кончаловской «Первый снег» о подростковой простоте и чистоте. В рамках анкетирования начинающих кинематографистов на вопросы «Афиши Daily» ответила создательница фильма.
Режиссер. Выросла в Москве, училась во Франции. Окончила высшую школу Sciences Po по специальности «Политические науки и коммуникации» и Сорбонну («Киноискусство: эстетика и практика»). Сняла несколько короткометражных фильмов. «Первый снег» — дебютный полный метр
Другие варианты названия вашего фильма
«Краткий курс общения с хомяками».
Кому вы бы посвятили свой фильм и почему
Всем людям, которые вдохновили на написание персонажей фильма. Их много.
Ошибка всех дебютантов, которой вам не удалось избежать
Невозможность сократить сценарий до съемок.
Расскажите о самом необычном знакомстве, к которому привел ваш фильм
Пока я писала сценарий, какое‑то время я общалась с одним гляциологом, это было достаточно необычно.
Что ближе: съемка или монтаж
Оба процесса одинаково близки и интересны.
Чего не хватает российскому кино
Большего количества кинотеатров.
Самый неожиданный поклонник вашего кино
Не знаю, можно ли его назвать поклонником, но было очень неожиданно и приятно, когда после показа ко мне подошел Алексей Учитель.
С кем из режиссеров вам хотелось бы выпить
С Марен Аде и Шоном Бейкером.
Главное событие в русском кино за год
Большое количество фильмов, заслуживающих внимания.
Фильм года
«Красная ракета» Шона Бейкера.
Оставьте здесь информацию для любого человека, которую сможет понять только он
Дом Силы.
Последний ролик, просмотренный в ютьюбе
Давно не заходила.
Вы верите, что кино может что‑то изменить
Возможно, это наивно, но да.
Чего ждать от вашей следующей картины
Сама не знаю, чего ждать.
О фильме:
«Первый снег» Наталии Кончаловской — абсолютно американский по своей структуре роман воспитания — схематичный, но подкупающий своей нежностью; уделяющий огромное внимание предметному миру и актерам; предлагающий к ним подселиться.
Главную роль в фильме играет 20-летняя дебютантка из Владикавказа Юлия Шульева, и она за счет роста и взгляда выделяется в любом кадре так же, как Ирина Горбачева или Виктория Мирошниченко. А вот ее героиня — на контрасте — не выделяется ничем: как и миллионы зумеров и миллениалов, она не знает, чем заняться и куда податься.
По настоянию чересчур заботливой мамы девушка выпускается из престижного вуза — но падает в обморок на вручении дипломов. Устраивается на стажировку куда‑то в «большую тройку/четверку» — но скучает на планерках. Параллельно с поисками этой девушки в фильме ведутся спасательные работы трех других героинь. Это и та самая мама, у которой есть свои причины для гиперопеки, и начальница-трудоголичка, и ее маленькая дочь, ведущая блог о хомячках.
«Первый снег» при всем своем наиве заглядывает в будущее куда охотнее других российских фильмов: здесь есть наблюдения и про школьников, растущих в сети, и про семьи, где мужья берут на себя функции домохозяев.
В общем, это такой «Секс в большом городе», только Саманте еще не исполнилось и десяти лет. Егор Москвитин.
«Первый снег» Наталии Кончаловской в кинотеатрах с 3 марта.