По сюжету короткостриженная девочка Нора становится свидетельницей издевательств в школе над своим братом Абелем, но не может никак повлиять на ситуацию. Абель просит ее не вмешиваться и не рассказывать отцу. Замалчивая конфликт, Нора превращается в заложницу герметичного недопонимания между взрослым и детским мирами.