Бельгийская картина, получившая приз ФИПРЕССИ на прошедшем Каннском кинофестивале, планирует выйти в российский прокат весной 2022 года. Публикуем русский трейлер.
Фильм, отмеченный Каннами и Европейской киноакадемией, выстраивает при помощи короткой дистанции с юными героями особое изображение замкнутого мира внутри школы, крайне ранимого и жестокого.
По сюжету короткостриженная девочка Нора становится свидетельницей издевательств в школе над своим братом Абелем, но не может никак повлиять на ситуацию. Абель просит ее не вмешиваться и не рассказывать отцу. Замалчивая конфликт, Нора превращается в заложницу герметичного недопонимания между взрослым и детским мирами.
Бельгийку Лору Вандель уже называют одним из главных открытий года для европейского кинематографа. Ее фильм заметили в программе «Особый взгляд», где ее «Невидимый мир» получил приз ФИПРЕССИ.
Планируемая дата выхода в России — 26 мая 2022 года.