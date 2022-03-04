Бельгийская картина, получившая приз ФИПРЕССИ на прошедшем Каннском кинофестивале, планирует выйти в российский прокат весной 2022 года. Публикуем русский трейлер.

«Мы не всегда можем помогать людям, когда они в этом нуждаются»

Фильм, отмеченный Каннами и Европейской киноакадемией, выстраивает при помощи короткой дистанции с юными героями особое изображение замкнутого мира внутри школы, крайне ранимого и жестокого.

По сюжету короткостриженная девочка Нора становится свидетельницей издевательств в школе над своим братом Абелем, но не может никак повлиять на ситуацию. Абель просит ее не вмешиваться и не рассказывать отцу. Замалчивая конфликт, Нора превращается в заложницу герметичного недопонимания между взрослым и детским мирами.

Бельгийку Лору Вандель уже называют одним из главных открытий года для европейского кинематографа. Ее фильм заметили в программе «Особый взгляд», где ее «Невидимый мир» получил приз ФИПРЕССИ.

Планируемая дата выхода в России — 26 мая 2022 года.

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