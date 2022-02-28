Новый фильм создательницы «О теле и душе» и участницы Каннского кинофестиваля Ильдико Эньеди выйдет в кинотеатрах 3 марта. Премьера отрывка на «Афише Daily» с Леа Сейду в главной роли.

Венгерская режиссерка Ильдико Эньеди — призер Берлинского кинофестиваля за фильм «О теле и душе», где коллеги по ночам видели одинаковые сны. Свежий фильм не менее романтичный, но погружен в события 1920-х. Картина снята по одноименной классической прозе венгра Милана Фюшта, любимому произведению Эньеди, когда она была подростком.

Главный герой фильма, морской капитан, заключает с приятелем пари, что женится на первой женщине, которая войдет в кафе, где они сидят. И тут в заведение заходит героиня Леа Сейду. В фильме также снялись другие французские актеры — Луи Гаррель и Ясмин Тринка.

«История моей жены» вошла в список лучших фильмов года по выбору кинокритика Зинаиды Пронченко.