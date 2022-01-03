Гарри Поттер, Боба Фетт, Хоакин Феникс и Леонардо Ди Каприо: фильмы, сериалы и звезды на международных стриминговых сервисах для длинных новогодних каникул.

«Рука Бога» («È stata la mano di Dio») С 15 декабря на Netflix

Новая работа Паоло Соррентино не попала в прокат, а сразу стала доступна широкому зрителю на Netflix. Это автобиографическая картина, в которой режиссер «Молодого Папы» и «Великой красоты» вспоминает свою юность. Действие одновременно масштабной и в то же время интимной драмы о взрослении разворачивается в бурлящем Неаполе 1980-х. Соррентино вернулся в родной город, чтобы снять свой самый личный фильм: «Рука Бога» — это история о вере и семье, спорте и кино, любви и потере . На последнем Венецианском кинофестивале картина получила целых восемь наград и скоро поборется за звание лучшего фильма на иностранном языке на «Оскаре-2022».

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«Память» («Memoria») С 15 декабря на «Кинопоиск HD»

Первая англоязычная картина классика медленного кино тайца Апичатпонга Верасетакула, любимчика самых известных кинофестивалей мира, обладателя «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля за фильм «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни». «Память» — фильм-медитация с медленно бродящей в кадре Тильдой Суинтон. Ее героиня — Джессика, приехавшая в Колумбию. Как и большинство предыдущих работ режиссера, «Память» основательно затрагивает тему снов и сновидений. Однажды героиня просыпается от странного звука, и с тех пор у нее начинаются серьезные проблемы со сном. В попытке их решить Джессика пытается понять природу этого звука, который теперь буквально преследует ее.

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«Станция одиннадцать» («Station Eleven») С 17 декабря на HBO Мах/more.tv

Экранизация одноименного дебютного романа Эмили Сент-Джон Мандел о пандемии гриппа, унесшей жизни большой части населения Земли. Ни писательницу, ни создателей сериала ни в коем случае не стоит упрекать в конъюнктуре: роман был написан еще в 2014-м, а съемки сериала начались до того, как разразилась пандемия COVID-19. Шоураннер «Станции одиннадцать» — Патрик Сомервилль, продюсировавший «Оставленных». Среди режиссеров — Хиро Мурай, снявший знаменитое видео Childish Gambino «This Is America». В пилотном эпизоде мы переносимся в 2020 год в заснеженный Чикаго. Дживан (Химеш Пател) становится свидетелем смерти одной из первых жертв смертельного гриппа: прямо на сцене во время показа «Короля Лира» умирает известный актер Артур Линдер (Гаэль Гарсия Берналь). В последовавшей суматохе Дживан оказывается в компании с задействованной в спектакле юной актрисой Кирстен (Матильда Лоулер) — за девочкой никто не приехал, чтобы забрать домой. Поняв всю серьезность ситуации, Дживан вместе с Кирстен баррикадируется в квартире своего брата, предварительно закупившись продуктами в местном супермаркете. Спустя двадцать лет мы видим повзрослевшую Кирстен (Макензи Дэвис), кочующую по опустевшей стране в составе бродячего театра «Дорожная симфония». Несмотря на все тяготы судьбы, девушка старается никогда не расставаться с загадочным комиксом «Станция одиннадцать», который ей накануне смерти подарил Артур Линдер. Однажды на пути «Дорожной симфонии» встает пугающий человек, цитирующий «Станцию одиннадцать» и называющий себя Пророком.

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«Мания» («The Novice») С 17 декабря на Amazon Prime Video

Смелая дебютная работа Лорен Хадауэй, скорее всего, понравится фанатам «Одержимости» Дэмиена Шазелла. Для получение полной стипендии первокурсница Алекс (Изабель Фурман, которую многие наверняка помнят по ее впечатляющей детской роли в хорроре «Дитя тьмы») записывается в университетскую команду по гребле на байдарках и делает все возможное, чтобы стать в ней лучшей. Девушку не смущает отсутствие опыта, ведь и в физике она не сильна, но выбрала именно этот предмет в качестве основной специальности. Когда героиня не одержима греблей, она одержима исправлением своих посредственных оценок. На пути к своей цели Алекс не останавливается не перед чем и изматывает себя физически и психически, отталкивая всех вокруг себя. Однажды Алекс знакомится с местной преподавательницей Дани (ее роль исполнила известная модель Дилон), которая является полной противоположностью героини: она веселая, расслабленная и очень уверенная в себе. В основе этой пугающей, шокирующей истории лежит личный опыт режиссерки: в молодости Лорен Хадауэй тоже выступала за университетскую команду по гребле. В создании фильма ей пригодилось не только студенческое спортивное прошлое, но и богатый опыт работы редактором по звуку: саундтрек Алекса Уэстона вшит в картину просто идеально.

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«1883», 1-й сезон С 19 декабря на Paramount+

Приквел сериала «Йеллоустоун», главного хита стриминговой платформы Paramount+ с Кевином Костнером в роли бравого ковбоя Джона Даттона, пытающегося спасти свое ранчо от посягательств застройщиков, корпораций и индейцев. В «1883» речь идет о предках Даттона и их попытках выжить на просторах Дикого Запада. В кресле шоураннера все тот же Тейлор Шеридан. Главный козырь кастинга — Сэм Эллиотт («Герой») в роли колоритного предводителя переселенцев. «Вокруг света за 80 дней» («Around the World in 80 Days»), 1-й сезон С 20 декабря на France 2, с 26 декабря на BBC1 и с 2 января на PBS

Очередная вариация сюжета знаменитого романа Жюля Верна. 1872 год, Лондон. Неуклюжий и трусоватый джентльмен Филеас Фогг (Дэвид Теннант) неожиданно даже для самого себя заключает пари с завсегдатаем частного лондонского клуба, что сможет совершить кругосветное путешествие за восемьдесят дней. Причиной такого внезапного импульса, скорее всего, становится анонимная открытка с надписью «Трус», которую Фогг получил утром. В путешествие с ним отправляются харизматичный авантюрист Паспарту (Ибрагим Кома), француз африканского происхождения, прикинувшийся новым камердинером Фогга, а также журналистка Эбигейл Фикс (Леони Бенеш), дочь издателя The Daily Telegraph, которая планирует рассказывать миру о ходе кругосветки. «Быть Рикардо» («Being the Ricardos») С 21 декабря на Amazon Prime Video

Третья режиссерская работа Аарона Соркина, сценариста «Социальной сети» и постановщика «Суда над чикагской семеркой». В главных ролях — мастерски загримированные Николь Кидман и Хавьер Бардем. В центре сюжета — закулисье легендарного американского ситкома 1950-х годов «Я люблю Люси», который считается одним из величайших комедийных сериалов в истории. За время существования «Я люблю Люси», с 1951 по 1957 год, вышло целых 180 получасовых эпизодов. Создатели сериала, Люсиль Болл и ее муж Деси Арнас, также исполнили в нем главные роли супругов Рикардо — предприимчивой домохозяйки Люси и владельца нью-йоркского ночного клуба Рики. В «Быть Рикардо» показана одна непростая неделя из жизни создателей сериала, в течение которой их брак и карьера оказываются в большой опасности. В тот момент, когда выясняется, что Люсиль (Николь Кидман) беременна, желтая пресса начинает муссировать новость о том, что Деси (Хавьер Бардем) ей с кем‑то изменил. К тому же совершенно некстати всплывает информация о том, что Люсиль по молодости вступила в коммунистическую партию.

«Эмили в Париже» («Emily in Paris»), 2-й сезон С 22 декабря на Netflix

Главное guilty pleasure прошлогоднего телесезона вернулось на второй сезон. На этот раз похождения жизнерадостной американки Эмили Купер (Лили Коллинз) во Франции вызвали негодование не у самих французов, а у (внезапно!) министра культуры Украины.

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«Матрица: Воскрешение» («The Matrix Resurrections») С 22 декабря на HBO Max

Киану Ривз в курсе, что куча народа посмотрит новую «Матрицу» на домашних экранах (в США фильм вышел одновременно в кинотеатрах и на HBO Max), но не собирается брюзжать по этому поводу. «Смотрите фильм в стриминге, если нет другого выхода» , — заключил актер в недавнем интервью The Guardian. Правда, чтобы прийти к такому выводу Киану понадобилось некоторое время. Когда интервьюер заявил, что планирует посмотреть «Матрица: Воскрешение» дома на лэптопе, актер поначалу отреагировал весьма эмоционально: «Чувак, не смотри фильм в долбаном стриминге! Не смей, на фиг! Ты что, сумасшедший? Я почти готов купить тебе кинотеатр!» В конечном итоге решать, где смотреть новое детище сестер Вачовски, конечно, вам. Просто, по крайней мере, не делайте это на смартфоне.

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«Камон Камон» («C’mon C’mon») С 23 декабря на Amazon Prime Video

Новое совместное творение независимой киностудии A24 и Майка Миллса, специалиста по задушевной атмосфере, искренним эмоциям и простым истинам. Миллс — человек многих талантов: он и графический дизайнер, и музыкант, и клипмейкер. Видео для синглов с первого альбома французов Air и лучшего альбома Blonde Redhead «23» — его рук дело, а еще он работал с Moby, Pulp, Йоко Оно. Миллс часто сотрудничает с группой The National: для них он снял черно-белый фильм с Алисией Викандер, который является частью концепции их последнего на данный момент альбома «I Am Easy to Find». Все своим разнообразным проектам Миллс уделяет столько же времени, сколько и своей кинематографической деятельности. Видимо, поэтому за последние шестнадцать лет он снял только четыре полнометражных фильма, предпоследний из которых — «Женщины ХХ века» с Аннетт Бенинг, Эль Фэннинг и Гретой Гервиг. Новая работа режиссера «Камон Камон» — это то, что нам всем доктор прописал на зимние каникулы: кино подлинной доброты, способное играючи вернуть веру в человечество и согреть даже в самые лютые морозы. Как всегда прекрасный Хоакин Феникс играет добродушного радиожурналиста Джонни , который интервьюирует детей по всей Америке, обсуждая с ними неопределенность будущего нашего с вами мира. Сестра героя, Вив (Габи Хоффманн), просит его присмотреть за ее восьмилетним сыном Джесси (Вуди Норман), пока она занимается мужем, страдающим расстройством психического здоровья. Общение с племянником открывает Джонни массу новых эмоций, о которых он даже и не подозревал. Герой решает взять Джесси с собой в путешествие из Лос-Анджелеса через Нью-Йорк в Новый Орлеан. «Волк» («Wolf») С 23 декабря на Amazon Prime Video, Apple TV+ и др.

К Новому году у любителей кино много забот: нужно не только успеть посмотреть массу фильмов, вышедших в преддверии оскаровской гонки (смотрите, например, следующий пункт), но и выбрать самые яркие праздничные новинки. В такой суете легко пропустить какую‑нибудь любопытную инди-картину. Яркий пример — ирландско-польский «Волк», который рассказывает о парне по имени Джейкоб (Джордж МакКей из «1917»), который искренне верит, что он волк . Герой живет в специальной психиатрической лечебнице, специализирующейся на лечении психических заболеваний, при которых люди считают, что они животные, заточенные в теле человека. Однажды он знакомится с еще одной пациенткой этого заведения — девушкой, которая считает себя дикой кошкой (Лили-Роуз Депп). «Не смотрите наверх» («Don’t Look Up») С 24 декабря на Netflix

Сатирическая комедия с впечатляющим звездным актерским составом, которая пытается высмеять почти сразу всех и все — демократов и республиканцев, экоактивистов и экоскептиков, бумеров, зумеров и миллениалов, техномиллиардеров, поп-звезд и инфлюэнсеров всех сортов, телеведущих, журналистов и в целом все современное медиапространство. В общем, на орехи достается всем. Итак, к Земле неумолимо летит комета размером с Эверест, которая при столкновении уничтожит все живое на планете. Обнаружившие это астрономы доктор Минди и его помощница Кейт Дибиаски (Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс) поначалу никак не могут убедить президента и всю его рать (Мерил Стрип и Джона Хилл) в серьезности положения, а убедив, понимают, что никто не собирается бороться с нависшей угрозой. В определенный момент «Не смотрите наверх» начинает напоминать незабвенный «Ширли-мырли». Выясняется, что комета полна редких сплавов, которые, по заявлению миллиардера Питера Ишервелла (Марк Райлэнс), помогут ему производить смартфоны в неограниченных количествах, а заодно победить голод и войны во всем мире. Осознав свою беспомощность перед надвигающимся апокалипсисом, Кейт заводит роман с юным религиозным скейтбордистом (Тимоте Шаламе), а доктор Минди, несмотря на ждущую его дома жену (Мелани Лински), — с циничной телеведущей (Кейт Бланшетт). Не спешите нажимать на стоп — после титров вас ждет целых две дополнительные сцены .

«Энканто» («Encanto») С 24 декабря на Disney+ и Amazon Prime Video

Новая диснеевская полнометражка переносит нас в Энканто, чудесное место, спрятанное в горах Колумбии, где находится волшебный дом, в котором живет удивительная матриархальная семья Мадригаль. Каждый ребенок в этой семье обладает какими‑нибудь сверхспособностями. Кто‑то обладает даром исцеления, кто‑то двигает предметы, не прикасаясь к ним, а кто‑то разговаривает с животными. И только главная героиня мультфильма, юная Мирабель, все никак не может обнаружить у себя хоть какой‑нибудь дар. Конечно же, по закону подлости, именно ей предстоит спасти Энканто от жуткой опасности. «Книга Бобы Фетта» («The Book of Boba Fett») С 29 декабря на Disney+

Спин-офф сериала «Мандалорец», который, в свою очередь, является спин-оффом «Звездных войн». Боба Фетт — это популярный второстепенный персонаж из вселенной «Звездных войн», тот самый охотник за головами, пленивший героя Харрисона Форда Хана Соло в «Возвращении Джедая». Несмотря на весьма краткое появление в классической трилогии, Боба Фетт постепенно превратился в одного из ее самых популярных второстепенных героев. Вероятно, это было связано с загадочностью персонажа, который появлялся на экране всего на несколько минут и произнес только пять реплик. В те далекие времена зритель знал, что Фетт — некий мандалорец, но до поры до времени не понимал, что это значит. Популярность персонажа среди фанатов «Звездных войн» заставила создателей саги значительно расширить его вселенную за счет появления героя в книгах и комиксах. К концу XX века ранние коллекционные статуэтки Бобы Фетта стоили больше, чем аналогичные копии статуэток Дарта Вейдера и Люка Скайуокера. История становления Бобы Фетта была показана в трилогии приквела «Звездных войн». В прошлом году персонаж появился в «Мандалорце», а в этом году дорос до отдельного мини-сериала.

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«Незнакомая дочь» («The Lost Daughter») С 31 декабря на Netflix

Полнометражный режиссерский дебют Мэгги Джилленхол, получивший приз за лучший сценарий на последнем Венецианском кинофестивале. Главная героиня, немолодая женщина Леда (Оливия Колман), приезжает отдохнуть в одиночестве на греческий остров. Но о размеренном отдыхе можно только мечтать: по соседству разместилось большое шумное семейство. Особое внимание героини приковывает юная красавица Нина (Дакота Джонсон) и ее трехлетняя дочь Элена. Эта пара пробуждает в Леде тревожные воспоминания о ее собственном раннем материнстве. «Незнакомая дочь» — это экранизация одноименного романа Элены Ферранте , загадочной итальянской писательницы, авторки бестселлера «Моя гениальная подруга», легшего в основу сериала HBO. Картина может похвастаться внушительным актерским составом: помимо Колман и Джонсон в фильме задействованы Эд Харрис, Питер Сарсгаард, Пол Мескаль из «Нормальных людей» и Джесси Бакли из последнего сезона «Фарго», сыгравшая главную героиню в молодости.

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«Кобра Кай» («Cobra Kai») С 31 декабря на Netflix

Сериальный сиквел восьмидесятнического «Малыша-каратиста», который переехал с ютьюба на Netflix, но точно не стал от этого хуже, а, наоборот, набрал кучу поклонников. В том, как авторы «Кобры Кай» спутывают все карты, отходят от канона, перепридумывают его заново и усложняют исходный материал, кроется главная фишка шоу. Главным героем тут становится не повзрослевший Дэнни ЛаРуссо, а проигравший забияка Джонни Лоуренс — и нам предлагают его точку зрения на давние события. В четвертом сезоне бывшие соперники Дэниел ЛаРуссо и Джонни Лоуренс объединяются для победы на турнире по карате. Против них выступает Терри Сильвер — главный злодей из 1980-х.

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«Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» («Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts») С 1 января на HBO Max

Новогодний подарок для всех фанатов знаменитой кинофраншизы про мальчика, который выжил, — праздничный спешел, приуроченный к двадцатилетию выхода фильма «Гарри Поттер и философский камень». Вслед за вполне себе успешным экспериментом по воссоединению «Друзей» HBO Max предлагает беспроигрышный вариант встречи первого утра в году — дружескую встречу повзрослевших и постаревших актеров, задействованных в киносериале про Гарри Поттера. Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт, а также Хелена Бонэм-Картер, Рэйф Файнс, Гэри Олдман, Джейсон Айзекс и все-все-все вновь встретятся в ставших за эти двадцать лет знакомыми до боли декорациях школы Хогвартс и ее окрестностей.

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«В поиске» («Search Party»), 5-й сезон С 7 января на HBO Max

Любимый сериал кинокритиков возвращается на пятый и последний сезон. Пережив клиническую смерть в финале предыдущего сезона, главная героиня «В поиске» Дори (Алия Шокат) объединяет усилия с техномиллиардером Таннелом Куинном (Джефф Голдблум), который верит в духовное просветление. Считающая себя переродившейся, героиня оперативно встает во главе культа с кучей истеричных последователей и начинает, по ее собственным словам, «продавать просветление». Друзья Дори — Дрю (Джон Рейнолдс), Поршия (Мередит Хагнер) и Эллиотт (Джон Эрли) — понимают, что это очередной виток болезненного нарциссизма Дори, но тем не менее отправляются с ней в очередное приключение. Как же иначе? «В поиске» начался как детектив, затем резко мутировал в хичкоковский триллер во втором сезоне и в судебную драму в третьем, а потом внезапно забрался на территорию хоррора про маньяка. Что из себя будет представлять пятая глава «В поиске», пока трудно сказать. Создатели сериала в качестве подсказки как‑то заявили, что они хотят «исследовать, что чувствует человек, очутившись по другую сторону смерти», что бы это ни значило. В отличие от предыдущих сезонов, все эпизоды новой главы похождений Дори и ее друзей будут доступны сразу в день премьеры . «Эйфория» («Euphoria»), 2-й сезон С 9 января на HBO Max, с 10 января в «Амедиатеке»

В трейлере ко второму сезону главной тин-драмы современности главная героиня сериала Ру Беннетт (Зендея), семнадцатилетняя девушка с наркотической зависимостью, постоянно ходит со здоровым черным чемоданом. Судя по ранее вышедшему тизеру сезона, в котором героиня танцует под песню Бобби Дарина «Call Me Irresponsible» («Называй меня безответственным»), ничего хорошего в этом чемодане нет. Второй сезон молодежной наркодрамы стартует в последний день новогодних каникул, а пока вы его ждете, можно пересмотреть два прошлогодних рождественских спецэпизода сериала.