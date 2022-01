Экранизация одноименного дебютного романа Эмили Сент-Джон Мандел о пандемии гриппа, унесшей жизни большой части населения Земли. Ни писательницу, ни создателей сериала ни в коем случае не стоит упрекать в конъюнктуре: роман был написан еще в 2014-м, а съемки сериала начались до того, как разразилась пандемия COVID-19. Шоураннер «Станции одиннадцать» — Патрик Сомервилль, продюсировавший «Оставленных». Среди режиссеров — Хиро Мурай, снявший знаменитое видео Childish Gambino «This Is America» .

Очередная вариация сюжета знаменитого романа Жюля Верна. 1872 год, Лондон. Неуклюжий и трусоватый джентльмен Филеас Фогг (Дэвид Теннант) неожиданно даже для самого себя заключает пари с завсегдатаем частного лондонского клуба, что сможет совершить кругосветное путешествие за восемьдесят дней. Причиной такого внезапного импульса, скорее всего, становится анонимная открытка с надписью «Трус», которую Фогг получил утром. В путешествие с ним отправляются харизматичный авантюрист Паспарту (Ибрагим Кома), француз африканского происхождения, прикинувшийся новым камердинером Фогга, а также журналистка Эбигейл Фикс (Леони Бенеш), дочь издателя The Daily Telegraph, которая планирует рассказывать миру о ходе кругосветки.

Киану Ривз в курсе, что куча народа посмотрит новую «Матрицу» на домашних экранах (в США фильм вышел одновременно в кинотеатрах и на HBO Max), но не собирается брюзжать по этому поводу. «Смотрите фильм в стриминге, если нет другого выхода» , — заключил актер в недавнем интервью The Guardian. Правда, чтобы прийти к такому выводу Киану понадобилось некоторое время. Когда интервьюер заявил, что планирует посмотреть «Матрица: Воскрешение» дома на лэптопе, актер поначалу отреагировал весьма эмоционально: «Чувак, не смотри фильм в долбаном стриминге! Не смей, на фиг! Ты что, сумасшедший? Я почти готов купить тебе кинотеатр!» В конечном итоге решать, где смотреть новое детище сестер Вачовски, конечно, вам. Просто, по крайней мере, не делайте это на смартфоне.

Новое совместное творение независимой киностудии A24 и Майка Миллса, специалиста по задушевной атмосфере, искренним эмоциям и простым истинам. Миллс — человек многих талантов: он и графический дизайнер, и музыкант, и клипмейкер. Видео для синглов с первого альбома французов Air и лучшего альбома Blonde Redhead «23» — его рук дело, а еще он работал с Moby, Pulp, Йоко Оно. Миллс часто сотрудничает с группой The National: для них он снял черно-белый фильм с Алисией Викандер, который является частью концепции их последнего на данный момент альбома «I Am Easy to Find». Все своим разнообразным проектам Миллс уделяет столько же времени, сколько и своей кинематографической деятельности. Видимо, поэтому за последние шестнадцать лет он снял только четыре полнометражных фильма, предпоследний из которых — «Женщины ХХ века» с Аннетт Бенинг, Эль Фэннинг и Гретой Гервиг.

Новая работа режиссера «Камон Камон» — это то, что нам всем доктор прописал на зимние каникулы: кино подлинной доброты, способное играючи вернуть веру в человечество и согреть даже в самые лютые морозы. Как всегда прекрасный Хоакин Феникс играет добродушного радиожурналиста Джонни , который интервьюирует детей по всей Америке, обсуждая с ними неопределенность будущего нашего с вами мира. Сестра героя, Вив (Габи Хоффманн), просит его присмотреть за ее восьмилетним сыном Джесси (Вуди Норман), пока она занимается мужем, страдающим расстройством психического здоровья. Общение с племянником открывает Джонни массу новых эмоций, о которых он даже и не подозревал. Герой решает взять Джесси с собой в путешествие из Лос-Анджелеса через Нью-Йорк в Новый Орлеан.

