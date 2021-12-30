Не секрет, что современные сериалы порой бывают неоправданно жестоки. Каждый год на наших глазах в мир иной уносятся десятки центральных и второстепенных персонажей. Мы выбрали самые шокирующие и неожиданные сериальные смерти этого года.

Осторожно, дальше — мегаспойлеры!

Джим, Анджела и Анна Уорты («Стальная звезда», 3-й сезон)

© Amazon Prime

Оказавшись в безвыходной ситуации на крыше здания ливерпульского Банка Мартинсов, на которой много лет назад и началась вся эта история, дружная семейка Уортов — коп-алкоголик с расщеплением личности Джим, его жена Анджела и дочь Анна (Тим Рот, Женевьева О’Райлли и Абигейл Лоури) — решают прыгнуть . Неожиданную трагическую развязку, казалось бы, ничего не предвещало: в начале финального эпизода Джим и Анджела обвенчалась, а перед роковым прыжком обсуждали, куда можно поехать на медовый месяц. Фанаты сериала до сих пор отказываются поверить в смерть любимых героев и просят остальных зрителей обратить внимание на многоуровневую структуру здания Банка Мартинсов, из‑за которой Уорты могли выжить.

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Фабьенн Берио («Люпен», часть 1)

© Netflix

Журналистика, как известно, самая опасная профессия в мире. Если перейдешь дорогу кому‑то не тому, сначала тебе могут разрушить карьеру, а потом и вовсе убить, обставив все как самоубийство. Именно это произошло с отважной журналисткой Фабьенн Берио (Анна Бенуа), специализирующейся на разоблачении коррумпированных политиков и нечистых на руку фармацевтических компаний. Когда‑то ее лишили возможности заниматься любимым делом из‑за того, что она слишком близко подобралась к главному злодею сериала — самодовольному богачу Юберу Пеллегрини (Эрве Пьер). Превратившись в озлобленную отшельницу, Фабьенн тем мне менее не отказалась от своих убеждений и даже своего песика назвала Жакьюзом (J’accuse в пер. с фр. — «Я обвиняю») в честь знаменитого письма Эмиля Золя. Но ее очередная попытка вывести Пеллегрини на чистую воду — на этот раз с помощью главного героя «Люпена», благородного грабителя Ассана Диапа — закончилась для героини фатально: работающий на Пеллегрини киллер убил Фабьенн самым циничным образом . Пришлось осиротевшему Жакьюзу переехать к Ассану, который винит себя в смерти журналистки.

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Пола Джо («В поиске», 4-й сезон)

© HBO

Актриса Энн Дауд известна своими ролями инфернальных сектанток. Ее злодейки в «Оставленных», «Реинкарнации» и, конечно же, «Рассказе служанки» настолько зловещи, что зрители, как правило, готовы их придушить собственными руками. Все режиссеры знают: нужна зловещая сектантка — зовите Энн Дауд. Но у создателей четвертого сезона сериала «В поиске», который по-прежнему не имеет аналогов в современном стриминге, уже был свой злодей — психопат Чип, похитивший главную героиню сериала Дорис и держащий ее в своем подвале. Поэтому они позволили Энн несколько расширить свое амплуа. Правда, ненадолго. Дауд играет Полу Джо, назойливую соседку Чипа, которая буквально одержима Рождеством. Поэтому она достает несчастного психопата со своими гирляндами и мишурой, а у того и так дел по горло — в подвале сидит Дорис и все такое. Оказавшись еще одной пленницей Чипа, Пола не сдает свои позиции и заверяет похитителя, что оставлять ее в живых требует много усилий — медицинских и диетических предписаний у героини выше крыши. Надо ли пояснять, что Чип не сможет долго их соблюдать?

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Тетушка Жозефина («Дом с прислугой», 2-й сезон)

© Apple TV+

Прождав появления жуткой злодейки Жозефины весь второй сезон, зрители «Дома с прислугой» были несколько разочарованы тем, как оперативно ее списали со счетов. Весь сезон их пугали этой героиней, и в воображении зрителей она представлялась ни больше ни меньше самой смертью. Но не успела злодейка в черной вуали появиться в доме Тернеров, как буквально за один эпизод ее отправила на тот свет (ну или в пространство между стенами дома) осмелевшая няня Тернеров — загадочная Лиэнн.

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Все друзья главной героини — Коуд, Кристина и Рой Хардвей («Новый вишневый вкус», 1-й сезон)

© Netflix

Обратили внимание? Все близкие Лизы Новы (Роза Салазар), мятежной режиссерки короткометражного хоррор-шедевра «Глаз Люси», в финале «Нового вишневого вкуса» оказываются мертвы. Причем их единственной, но фатальной ошибкой было то, что они имели неосторожность дружить с Лизой, ну или испытывать к ней чувства. Экс-бойфренд и лучший друг Коуд (Манни Хасинто) убит Мэри Грей (Сиена Вербер), злосчастной исполнительницей главной роли в «Глазе Люси», в которую вселилась Боро, тысячелетняя зловещая сущность. Девушка Коуда, Кристина (Ханна Левьен), убита головорезами Лу Берка (Эрик Лэнг), злобного продюсера, из‑за которого и началась вся заварушка. А голливудскому золотому мальчику Рою Хардвею (Джефф Уорд), влюбившемуся в Лизу, так и вовсе зомби (!) оторвали голову (!). Очевидно, такова цена за черную магию, с которой Лиза связалась в слепом желании отомстить. Декс («Мистер Кормен»)

© Apple TV+

В пятом эпизоде школьный учитель Джош (Джозеф Гордон-Левитт) отправляется на хэллоуинскую вечеринку, где должны собраться все местные инфлюэнсеры. Будучи интровертом и в чем‑то снобом, Джош, похоже, не очень хорошо относится к подобного рода пафосным сборищам, но он договорился встретиться на вечеринке с понравившейся ему коллегой и не хочет упустить шанс познакомиться с девушкой поближе. Вечеринка складывается не то чтобы удачно. Девушка не приходит, а еще все вокруг не понимают костюма Джоша, нарядившегося как герой концептуального альбома Гарри Нильсона из 1970 года. Но на этом неприятности у героя не заканчиваются. Мало того что на вечеринку за Джошем увязался его вечно позитивный сосед Виктор, так еще в клубе он сталкивается со своим давним знакомым Дексом, роль которого исполнил рэпер Logic. Декс — популярный инстаграмер, буквально помешанный на количестве фолловеров. Кажется, именно такие люди сильнее всего раздражают Джоша — поверхностные и слепо следующие трендам. На выходе ребята ввязываются в драку, в процессе которой Декс теряет сознание от удара по голове. Когда он приходит в себя, троица весело проводит время и смеется над произошедшим. Джош решает для себя, что, несмотря ни на что, опыт с вечеринкой оказался позитивным, но с утра ему приходит эсэмеска о том, что Декс умер. Без сомнения, это одна из самых неожиданных сериальных смертей года, которая, думается, повергла многих зрителей в пространные размышления о хрупкости человеческой жизни, которые вряд ли закончились после финальных титров эпизода.

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Банни («Убийства в одном здании», 1-й сезон)

© Hulu

В последней сцене первого сезона «Убийств одном здании» происходит совершенно неожиданное. Два новоявленных криминальных подкастера Чарлз (Стив Мартин) и Оливер (Мартин Шорт) врываются в квартиру своей юной знакомой Мейбл (Селена Гомес), где видят ужасную сцену. Девушка в окровавленном белом свитере склонилась над трупом Банни, стервозной главы комитета жильцов комплекса «Аркония», где все трое живут. В следующую секунду в открытую дверь вламываются бравые служители закона и арестовывают героев. У всех троих были причины ненавидеть жертву. Кто убил Банни и пытается подставить троицу новоявленных звезд детективных подкастов? Что вообще происходит? На эти и другие вопросы, надеемся, ответит второй сезон сериала.

Детектив Колин Зейбел («Мейр из Исттауна»)

© HBO

Только мы вместе с заглавной героиней в исполнении Кейт Уинслет начали потихоньку проникаться самыми теплыми чувствами к неуклюжему детективу Зейбелу (Эван Питерс), как его сразила пуля маньяка-похитителя . Мир детективных сериалов о непростой жизни в Ржавом поясе Америки ужасно несправедлив.

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Митч МакКласки («Мэр Кингстауна»)

© Paramount+

Еще одно яркое подтверждение бессмысленной жестокости, царящей в проблемных регионах США. В первой же серии «Мэра Кингстауна» погибает герой Кайла Чандлера, который был заявлен как исполнитель второй главной роли. Негодованию зрительниц, помнящих актера еще по его ранним ролям в сериалах «Огни ночной пятницы» и «Завтра наступит сегодня», не было предела: многие из них так и не оправились от шока и отказались от дальнейшего просмотра сериала .

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Мистер Биг («И просто так»)

© HBO

Зрители пилота «И просто так» были немало шокированы финалом эпизода, в котором от сердечного приступа погибает Мистер Биг, муж и любовь всей жизни главной героини сериала Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер). Любители теорий заговоров считают, что смерть персонажа неслучайна и изменения в сценарий сиквела «Секса в большом городе» были внесены в последний момент: эпизод со смертью персонажа вышел прямо накануне новости об обвинениях в сексуальном насилии, предъявленных исполнителю роли Мистера Бига, Крису Ноту.

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Али Абдул (№ 199) и Кан Сэ Бек (№ 067) («Игра в кальмара»)

© Netflix

Не секрет, что в корейском Netflix-хите умирают почти все — такова концепция смертельной игры, лежащей в основе сериала. Но чем ближе сюжет «Игры в кальмара» продвигается к финалу, тем болезненнее воспринимается смерть героев: уж слишком близко зритель познакомился с оставшимися в живых персонажами, дотянувшими почти до финала садистского шоу. В шестом эпизоде наивный и добродушный гастарбайтер из Пакистана Али становится жертвой подлого предательства предприимчивого Чо Сан У, которому он доверяет всей душой. Обманным путем Чо Сан У завладевает всеми стеклянными шариками Али и выигрывает очередной смертельный раунд игры, обрекая Али на смерть. В финальном эпизоде «Игры в кальмара» Чо Сан У, окончательно превратившийся в злодея, убивает юную беженку из Северной Кореи Кан Сэ Бек, чтобы исключить ее участие в финале.

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Райли Флинн («Полуночная месса»)

© Netflix

В трагическом финале пятого эпизода «Полночной мессы» главный герой сериала Райли Флинн (Зак Гилфорд), против своей воли превратившийся в вампира, уплывает на лодке со своей школьной любовью Эрин Грин (Кейт Сигел) подальше от берега проклятого Крокетт-Айленда. Посреди ночного моря Райли объясняет Эрин, что случилось с ним накануне в церкви Святого Патрика, и признается ей в любви, после чего воспламеняется и сгорает в лучах восходящего солнца. Так один из лучших сериалов года расправляется со своим главным героем задолго до финала.

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Токио («Бумажный дом», 5-й сезон)

© Netflix

Одна из самых харизматичных героинь испанской авантюрной драмы, молодая воровка Токио, погибает героической смертью в финале первой части пятого сезона «Бумажного дома». Девушка жертвует собой в неравном бою с испанской армией, защищая остальных участников банды. Токио взрывает себя, а заодно и Сезара Гандиа, убийцу ее подруги Найроби.

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Фрэнк Галлахер («Бесстыдники», 11-й сезон)

© Showtime

Главный убежденный алкоголик современного телевидения, несмотря на свой пагубный образ жизни, продержавшийся целых одиннадцать сезонов, умер от последствий алкогольной деменции и COVID-19. В финале сезона Фрэнк, сбежавший из больницы в одной больничной сорочке, возносится на небеса прямо из своего любимого бара с кружкой пива в руках. Но позже мы выясняем, что это было лишь видением Фрэнка, умирающего на больничной койке. Плотва, лошадь Ведьмака («Ведьмак», 2-й сезон)

© Netflix

В втором сезоне «Ведьмака» есть одна по-настоящему душераздирающая сцена смерти. В шестом эпизоде, озаглавленном «Дорогой друг…», главный герой сериала ведьмак Геральт теряет свою верную лошадь Плотву. Герой вынужден положить конец страданиям несчастной лошади, смертельно раненной во время нападения гигантской летучей твари. «Все это ужасно, — заявила создательница „Ведьмака“ Лорен Шмидт в интервью The Wrap. — Но лошади не живут так долго, как ведьмаки. Мы изначально знали, что конкретно этой лошади, которую мы называли Плотва № 1, придется умереть на определенном этапе развития сюжета. Но мы хотели достойно попрощаться с ней, а не молча убрать ее с экрана без объяснений. Она заслужила свой момент славы. Но дело не только в этом, ведь и в книгах Анджея Сапковского у Ведьмака одна лошадь сменяет другую, и всех их зовут Плотва. Это просто цикл жизни». И действительно, в предпоследней серии сезона мы видим, что Геральт нашел себе новую Плотву, которую, надо полагать, следует называть Плотва № 2. Примечательно, что по сюжету Геральт предпочитает лошадей, но на съемках используют исключительно коней. Дело в том, что исполнитель заглавной роли Генри Кэвилл слишком большой для кобыл — не стоит забывать, что он все-таки еще и Супермен.