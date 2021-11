Зинаида Пронченко — о том, как в новом фильме автора «трилогии Cornetto» и «Малыша на драйве» Эдгара Райта открытка Лондону 60-х с его модой, свободным кинематографом, The Beatles, The Rolling Stones и другими атрибутами культурной революции того времени, как в зеркале, стала кошмарным отражением современных ценностей.

Прильнув к граммофону, пропуску в мир нежных асфоделей, безжалостно растоптанных лаковыми штиблетами патриархата, Элоиза дрожит и плачет. Ах вот оно какое прошлое, ах, кто бы мог подумать, что на любого «битла» найдется «роллинг», а на «Yesterday» — «Paint It, Black» . Неужели Элоиза не читала автобиографию Кита Ричардса? Кажется, нет, на прикроватном столике у Элоизы другие книжки, по возрасту — «Дюймовочка», «Алиса в Стране чудес» и «Визуальное удовольствие и нарративный кинематограф» Лауры Малви.

К середине фильма черный действительно, как и полагается в разгар ночи, станет новым розовым. Черным-черно и на Карнаби-стрит, и в обманутых глазенках Элоизы, и в сценарии тоже черным-черно — от актуальной повестки.

За ностальгический стол садится феминизм и начинает критиковать стряпню, брезгливо ковыряясь вилкой в каждом блюде. Это что, платья Куант, символ эмансипации? Объективация! Это что, «Сноровка», гимн свободной любви от Джона Барри? Мейл-гейз и абьюз.

Ну и так далее. В финале, правда, Райт, вспомнив, что кино — не слово на заборе, — пытается немножко ошеломить публику как бы неожиданной развязкой. Но публика тоже не дура и давно составила из слов на заборе нужное Райту предложение — «We should all be feminists» . В конце концов, «Прошлой ночью в Сохо» фильм еще и о моде (на архаику) — если зритель не читал одноименное произведение Чимаманды Нгози Адичи, то наверняка приценивался к одноименной футболке Dior.

Ночь темна, архаика излечима, время вышло. И это правильно. Но только вот режиссер Линдсей АндерсонЛиндсей АндерсонРежиссер театра, кино и телевидения, кинокритик, представитель «британской новой волны» и один из инициаторов движения «Свободное кино». Лауреат «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля за фильм «Если» (1969). той самой ночью в том самом Сохо писал: «Никогда не извиняйся». Особенно за других, в частности за мертвых. Наше прошлое когда‑то было их настоящим. А значит, это не только наше дело.