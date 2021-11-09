Во время длинных выходных редактор «Кино» Максим Сухагузов вместо фильмов и сериалов смотрел российское телевидение. Вот его отчет о том, что нового происходит в мире телешоу для тех, кто не помнит, когда в последний раз включал телевизор.

«Игра» ТНТ

Телеканал ТНТ запустил свою альтернативную версию КВНа с блэкджеком и «Плюшками», вовсе не скрывая этого заимствования, наоборот, отдавая должное почтенной игре, которой на днях исполнилось 60 лет. Ведь многие звезды канала так или иначе — выходцы передачи Маслякова. Поскольку укоренилось расхожее мнение, что «КВН уже не тот», то главный человек по юмору на ТНТ Вячеслав Дусмухаметов решил в своей «Игре» избавиться от основных минусов той игры. Во-первых, здесь игроки зарабатывают деньги: всем командам оплачивают участие, а главный приз за первое место составляет сокрушительные 30 миллионов рублей. Во-вторых, нет никаких правил, шутить можно в любых направлениях, особенно на более современные и живые темы — про Дудя, Роспотребнадзор, «Эхо Москвы», тикток, гендеры, абьюз и так далее. На свою «Игру» продюсеры перетянули заметных бывших кавээновских фаворитов в уже известных амплуа — Богдан Лисевский с «Плюшками», Ольга Картункова с «Пятигорском», Азамат Мусагалиев с «Камызяками» и другие знакомые лица, которых для свежести укомплектовали современными героями из «Что было дальше» и стендап-тусовки. Удалось зазвать даже коллектив «Лена Кука» и несговорчивого комика Алексея Щербакова. В общем, внушительный состав играющих вызывает весь спектр вопросов от «У него что, есть время на это?» до «А эти еще живы, что ли?» Ведущий проекта — особенно ярко засиявшая в этом году нидзя-черепашка от стендап-комедии Евгений Чебатков. Структура «Игры» заметно отошла от кавээновской, избавившись от конкурсов типа «Разминки», но принцип остался знакомым — команды соревнуются друг с другом и получают баллы от жюри (Мартиросян, Харламов, Ахмедова, Сабуров). Впрочем, сбросить шоры юмора и перевернуть «Игру» удалось лишь до известной степени. Как оказалось, если даже всем сказать «шутите как хотите», команды в большинстве случаев все равно будут воспроизводить на сцене стандартные наработки с выходом под песню и вечно недовольным фронтменом. Код КВН уже слишком глубоко зашит. Однако общая интенция — отпустить поводья и расшатать границы дозволенного — сама по себе похвальна, особенно в 2021 году, когда комиков отправляют в суд за шутки. Иногда здесь действительно прорывается то, чего сейчас не увидишь в современном КВНе. Например, самым скандальным на данный момент стал номер с мужским поцелуем (участники команды «Камызяки» Денис Дорохов и Александр Панекин при этом играли невесту и жениха). Им уже пригрозили проверкой на пропаганду. Хотя «Камызяк» уже было не остановить — в последней игре Дорохов вовсе вышел на сцену полностью голым. Это вызов системе — и она отреагировала. Сейчас ТНТ приостановил съемки и выпуск комедийного шоу на неопределенный срок. Якобы из‑за коронавируса, но поговаривают, что «Игра» доигралась.

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«Суперлига» СТС

Вот это уже официальный спин-офф КВНа, запущенный компанией «Амик» специально для СТС и одобренный самим Александром Масляковым: он впервые появился на другом канале и благословил новое шоу. Расширенная франшиза на СТС планировалась задолго до «Игры», но так получилось, что «Суперлига» вышла в эфир чуть позже, чем неофициальный оммаж на ТНТ, поэтому теперь обе программы стали прямыми конкурентами. «Суперлига» — тоже площадка для соревнований среди звездных команд КВНа, которые уже прошли все первоканальные лиги и теперь готовы побороться за денежные призы на другой кнопке. В отличие от единовременного 30-миллионного приза в «Игре» в «Суперлиге» победители получают один миллион рублей на команду после каждой игры. Уже по первому выпуску чувствуется, что сам формат не до конца определен, — существует ли он на территории семейного развлекательного канала, или же позволяет себе нечто большее. В целом, как и в «Игре», сквозит общий посыл делать все чуть выше-острее-смелее (мелькает мат, шутки ниже пояса и Олег Монгол), но и тут этот сквозняк, скорее, искусственно созданный. Все равно ощущается фирменная амиковская редактура, узнаваемый кавээновский монтаж со смехом, плюс все это еще преувеличено желанием сделать все чересчур «супер» («Суперлига» как никак). Пафосные выходы, праздничный ведущий (Вячеслав Макаров, отвалившийся от «Камызяк» и гастролирующий отдельно по всем телеканалам), большие амбиции, гигантский зрительный зал с подсветкой, дорогие декорации, яркие цифровые задники — все это якобы должно помогать командам взлететь на новый уровень, но на деле лишь придавливает своим весом остатки живого. Возможно, набор ровно этих же игроков и шуток смотрелся бы как вполне качественное кавээновское выступление, но на большой арене «Суперлиги» даже маленькая кринжатина превращается в большой кринж (особенно от самого слова «кринж», произнесенного со сцены). Игроки на чужой территории и так чувствуют себя немного не в своей тарелке, но общее чувство неловкости еще и приумножается до суперпоказателей, когда команды выбирают в качестве напарников звездных гостей вроде Вали Карнавал, Dava или Руки Базуки.

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КВН Первый канал

А что тем временем сам КВН? Перед своим 60-летием, за день до локдауна, «Клуб веселых и находчивых» разыграл Кубок мэра Москвы без присутствия самого мэра Собянина. Оказывается, уже на второй телевизионный сезон пошел «Детский КВН», который ведет внучка Александра Маслякова — Таисия Маслякова. В рамках консолидации с СТС в жюри большого КВНа сидит руководитель канала Вячеслав Муругов. В целом после пятилетнего перерыва в смотрении КВНа при виде новой игры возникает ощущение, что там протекает какая‑то своя жизнь, но как будто ничего важного вы не пропустили . В игре много шутили про QR-коды и сертификаты о вакцинации, прозвучала шутка «Путин — агент Кремля», включили треки «Пошлой Молли». Злосчастную «Игру» тоже пару раз подначивают, так что, кажется, создатели КВНа действительно точат зуб на проект ТНТ. В своей финальной речи гендир Первого канала Константин Эрнст даже откровенно называет ту игру «ворованной».

«Шоу большой страны» «Россия-1»

Еще одна заметная юмористическая эскалация с одного канала на другой по наработанной схеме — Comedy Club Production сделал для «России-1» новое шоу по лекалам своего же ТНТшного хита «Однажды в России» с вкраплением тех же лиц, только с небольшой поправкой на еще более широкую аудиторию. Каждая программа — полноценный концерт с набором номеров про узнаваемые среднестатистическими россиянами ситуации, разыгранный устоявшимся коллективом комиков и приправленный конферансом Екатерины Скулкиной («Comedy Woman») и Дмитрия Шепелева («Ты как я»). Благодаря такому трансферу на второй кнопке теперь появились уже зарекомендовавшие себя резиденты ТНТ: Михаил Галустян, Марина Федункив, Светлана Пермякова, Максим Киселев и опять же Вячеслав Макаров, который из юмориста переквалифицировался в ведущего и певца. Только для полноты картины коллектив дополнительно укомплектован артистами комедийных сериалов, в числе которых Алексей Маклаков («Солдаты»), Станислав Дужников («Воронины») и Георгий Дронов («Воронины»). В рамках шоу, кажется, впервые на «России-1» прозвучало стендап-выступление, но для гладкости перехода в качестве дебютантки не случайно была выбрана однофамилица Клары Новиковой — Елена Новикова («Я не шучу»). Для сравнения: в эфире того же канала «Россия-1» на глаза как раз попался выпуск программы «Веселья час», где сейчас появляются все те же выпускники «Аншлага», — можно с уверенностью сказать, что стендап Новиковой и есть нынешняя реинкарнация выступлений Елены Степаненко и Сергея Дроботенко. Бронебойный бытовой юмор про супружеские пары, отдых в Геленджике и проблемы с детьми, выезжающий за счет актерской подачи и того самого монтажа со смеющимся залом. В результате в «Шоу большой страны» произошло то, что рано или поздно должно было случиться, — продукция Comedy Club официально приблизилась к тому, чтобы превратиться в современный аналог «Аншлага» .

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«Шоумаскгоон» НТВ

Все тот же вездесущий в этом телесезоне Вячеслав Макаров появляется в главном развлекательном проекте-трансформере НТВ. «Шоумаскгоон» — компиляция из всех хитовых шоу талантов последних лет на канале: «Ты супер!», «Суперстар» и «Маска». Возможно, вы натыкались на последний поющий макабр, где звезды прятались под огромными ростовыми костюмами, например, носорога, змеи и зайца. Ведущим суперпопулярного шоу «Маска» был, собственно, тот самый Вячеслав Макаров, но в новом кроссовере его повысили до поющего участника, а на позицию ведущих выдвинули дуэт двух Тимуров — Родригеса и Батрудинова (он, кстати, был под маской зайца в прошлом году). В свежей интерпретации звезды прошлых сезонов перечисленных выше шоу сбросили маски (зато все зрители в зале теперь носят медицинские маски) и теперь просто соревнуются в умении выступать в разных жанрах. Главное отличие — выступления судит не жюри, а сами участники, выставляя друг другу оценки. Главный двоечник и баламут проекта — Стас Костюшкин из «Чая вдвоем», который позволяет себе позволяет себе пародировать всех: от группы «Король и Шут» до Льва Лещенко. Главная баловница судьбы — победительница «Ты супер!» и обладательница уникального голоса Диана Анкудинова. Кроме того, шоу точно стоит посмотреть ради номеров умницы и красавицы Юлии Паршута, которая наконец-то выступает без маски змеи. Основное нововведение — первое применение VR-технологий в телевизионных концертах , благодаря чему Марк Тишман поет в заколдованном лесу, а Паршута, например, зависает над пропастью. Не знаем, к чему приведет этот технологический скачок, но звездный гость программы Филипп Киркоров, завидев это, уже захотел себе такое же представление на юбилей.

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«Дуэты» «Россия-1»

Еще один рекордсмен по частоте ТВ-появлений — поющий блогер Davа (Давид Манукян). Он был замечен и в «Танцах со звездами», и в «Суперлиге», и в «Шоу большой страны», и в «Полном блэкауте», и в «Дуэтах». Из новичков с ним могут посоревноваться разве что тот же Вячеслав Макаров или экс-солист группы MBAND Анатолий Цой, любовь к которому со стороны всевозможных развлекательных шоу безусловна и столь же иррациональна. Цой, Манукян и Макаров появляются в череде звезд и в музыкальном шоу «Дуэты», где артисты выходят исполнять известную песню на пару с кем‑то, но до конца не знают, с кем именно, — во время исполнения дуэт разделяет стена. Пока она полностью не поднимется, напарники слышат искаженные голоса друг друга. Все ради того момента, когда поющие впервые увидят напарника прямо во время исполнения. Зрительская реакция же не всегда бывает неоднозначной: некоторые звезды за эти долгие годы на сцене заметно изменились, а кого‑то просто видишь впервые. Как правило, пары подбирают по такому принципу, чтобы их хоть что‑то связывало, — например, одна «Фабрика звезд» или родственные связи. Так, на шоу впервые спелись Глюкоза с дочкой, Слава с дочерью, Алсу с дочерью, Сосо Павлиашвили с сыном. Ведущие проекта — Сергей Лазарев и Николай Басков.

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«Звезды в Африке» ТНТ

Реалити-шоу, которое проще всего сравнить с «Последним героем», но новый формат реализован и адаптирован по несколько иным правилам британского аналога «Я звезда! Заберите меня отсюда!». Знаменитостей теперь забрасывают в не совсем дикие условия, а поселяют во вполне приличные бунгало, позволяя им добывать себе пищу при помощи различных заданий. В качестве места дислокации была выбрана провинция Лимпопо в Южной Африке, доступная даже во времена пандемии. Ведущими стали Ольга Бузова и Михаил Галустян, которые выделяются на общем бледном фоне прежде всего своими неплохо подобранными гардеробами. Вызвать эмоции у участников авторы шоу пытаются при помощи стандартного набора: черви, пауки, скорпионы, змеи и прыжки с высоты. Среди игроков — звезды из той категории, кому не помешают свежие эфиры, чтобы зрители про них совсем не забыли. О качестве состава участников говорит хотя бы тот факт, что самым ярким персонажем выглядит комик Стас Ярушин. Где‑то там же возвращающаяся на сцену Лена Катина из «Тату», Митя Фомин, Светлана Пермякова, Вики Одинцова, Юлия Гаврилова из тиктока и актер Андрей Гайдулян («СашаТаня»). Сами участники, не скрывая, называют это мероприятие не игрой на выживание, а, скорее, детским лагерем для взрослых — только с личинками жуков и Юлькой Шпулькой на десерт. А-а-а в Африке звезды вот такой величины!

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«Полный блэкаут» СТС

Те же Вики Одинцова и Юлька Шпулька после вскриков «Я звезда! Заберите меня отсюда!», словно им было этого мало на шоу «Звезды в Африке», пришли на соседний канал снова потрогать всяческих крыс и пауков в другом визговыжимательном шоу. «Полный блэкаут» — относительно недавний экстрим-проект СТС, который пошел на второй сезон и оказался самым бюджетным из всех подобных форматов, поскольку все действие происходит в полной темноте. Звезды разбиваются на пары и выполняют задания с рептилиями и другими жутиками при выключенном свете с минимумом движений и декораций. Зрители видят все их телодвижения при помощи камер ночного видения, а ведущему Сергею Светлакову остается только неловко шутить и комментировать все происходящее за кадром. На примере «Полного блэкаута» хочется отметить еще одну очевидную тенденцию, которая на самом деле стала общей чертой для всех телешоу, — блогеры и тиктокеры уже официально вошли в повсеместный обиход на ТВ и массово появляются в телевизионных проектах наравне с другими звездами. Наткнуться на голубом экране на Чуму Вечеринку, Артура Бабича или Романа Каграманова становится так же легко, как наступить в чан со змеями в «Полном блэкауте».

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