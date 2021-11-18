Команда Beat Film Festival совместно с банком «Точка» представила короткометражные фильмы молодых документалистов. Поговорили с ними о начале карьеры, поиске финансирования и ошибках дебютов.

Команда Beat Film Festival хорошо знакома зрителям как трендсеттер в мире современной документалистики. Каждый год они устраивают, пожалуй, главный смотр документального кино у нас в стране. Летний фестиваль, к примеру, открывал новый фильм Эдгара Райта — про группу Sparks. А осенью на региональной версии фестиваля Beat Weekend, хиты летнего показывали в 15 городах страны. Beat Consulting же — это новое подразделение той же команды, которое специализируется на креативном консалтинге в сфере документального кино и помогает молодым режиссерам на всех этапах от разработки идеи и креативного супервайзинга кинопроизводства до продвижения готовых фильмов.

«Вместе с „Точкой“ мы создали новую форму бренд-контента, который работает лучше, чем просто рекламный ролик. Документальное кино — идеальный язык визуальной коммуникации. В нем нет фальши: эмоции считываются моментально. Три героя этих фильмов идеально показывают новых предпринимателей России — смелых, технологичных и способных перешагнуть через стереотипы. Надеюсь, подобных проектов будет больше. А значит, и у нас больше творческих идей». Кирилл Сорокин Сооснователь и программный директор Beat Film Festival

Так, команда Beat Films, банк Точка и студия Stereotactic провели совместный опен-кол, на который было прислано более 100 заявок. В результате отобрали три и помогли их авторам снять короткометражные картины-портреты. Ниже — наше блиц-интервью с первыми подопечными новой программы: Русланом Борисовым (фильм «Шью»— про основателя бренда одежды «SHU» Андрея Кравцова), Полиной Чернышовой (фильм «Жизнь как чуду» — про дагестанского гастро-предпринимателя Мурада Калаева) и Анастасией Шикиной (фильм «Не за горами» — про основателя компании Promobot по производству роботов Олега Кивокурцева). Оно наверняка поможет другим начинающим авторам, которые пока не знают, с чего стартовать.

Руслан Борисов Фильм «Шью» Полина Чернышова Фильм «Жизнь как чуду» Анастасия Шикина Фильм «Не за горами»

— Почему именно документальное кино?

Руслан: Документальное кино набирает популярность в современном мире не просто так. Мне кажется, что наше общество уже насмотрелось на красивые сказки и начало интересоваться собой. Это очень правильная тенденция, потому что мы живем сейчас в невероятно интересное время, очень быстрое. И этот этап заинтересованности в документалистике, мне кажется, это некая рефлексия общества на само себя.

Полина: Я не выбирала, какое кино снимать — игровое или документальное. Просто так сложились обстоятельства. Если бы этим летом выпала возможность снять рекламу, музыкальный клип или игровой короткий метр, я бы ей воспользовалась.

Анастасия: Жизнь состоит из историй, а документальное кино — это одна из возможных и любимых мной форм, чтобы их осмыслить и передать. — Почему именно эта история?

Руслан: С Андреем Кравцовым я познакомился недавно, достаточно случайно: еще не зная, кто он, я купил одну из его курток — мне просто понравились дизайн и цена за качество. И уже когда я познакомился лично, начал интересоваться его брендом. Просто по-человечески он мне очень понравился — такое совмещение тонкого европейского вкуса с яркой предпринимательской находчивостью и бескомпромиссной целеустремленностью. Все эти качества мне лично очень импонируют, и мне кажется, его история очень правильная: в том смысле, что он делал правильные вещи — и в итоге у него все получилось. Людям — особенно в России — нужно знать о таких историях, видеть их создателей: это помогает на личном конкретном примере понимать, какие качества и какое мышление приводит тебя к достижению своих целей.

Полина: Полгода назад подруга расхваливала Дагестан, а летом сестра предложила небольшой компанией слетать в Махачкалу, покататься по горным дорогам и побывать в Дербенте. В путешествиях я всегда ищу места, где готовят вкусно и с любовью, — непростая задача. Три года подряд я рассказывала на «Афише Daily» про ресторанную индустрию и людей, которые заняты в ней (Полина была постоянным автором «Афиши». — Прим. ред.). И с того времени сохранился интерес. Я узнала, что в Махачкале есть кафе «Дом 15». Прочитала, что его сделал Мурад Калаев вместе с партнерами. Поела там под тутовыми деревьями, посидела на «бревне любви» — место мне понравилось. Начала больше о нем читать, подписалась на инстаграм Мурада. Выяснилось, что он же в свое время сделал «Дагестанскую лавку» в Москве и позже — в Питере (его партнеры — Камилла и Расул Паркуевы. — Прим. авт.). «Круто! — подумала я. — Это хорошие проекты!»

Анастасия: После знакомства с Олегом [Кивокурцевым] я сразу поняла, что в его истории есть драматургия, путь от точки А до Б и дальше. Зацепила тема будущего и роботизации, которая мне также сейчас интересна для исследования и понимания.

Фильм «Шью», реж. Руслан Борисов

— С чего начать?

Руслан: С идеи. Любое дело начинается с идеи и смысла. Сначала я понял для себя, почему именно мне интересен Андрей и его история, что бы я хотел донести. Немного демистифицировать его личность, но рассказать вдохновляющую историю.

Полина: В работе над «Жизнью как чуду» было понятно, с чего начинать, ведь Beat Film уже задали рамки: история про предпринимателя, который делает что‑то в России, хронометраж — 15 минут. Формочка была готова, мне оставалось только залить в нее начинку. Анастасия: Однажды проснуться и выписать все сомнения, страхи, мысли, которые не позвляли начать еще вчера. Принять их, улыбнуться и каждый день совершать небольшой шаг, который приблизит к реализации идеи. — Где искать финансирование на свой первый фильм? Руслан: Ну, ответ очевиден — в Beat Film Festival, Stereotactic и банке «Точка» :) Но, если честно, хочу выразить большое уважение всем этим организациям. Они очень сильно, честно и благородно помогали этой и другим историям. Полина: Я не знаю. Если вы в курсе, расскажите мне об этом, пожалуйста. Откладывать деньги с каждой зарплаты? Запустить краудфандинг «на воплощение идеи, которую я считаю хорошей»? Выиграть грант? Найти инвестора? Попросить у родителей? Продать макбук? Снять на айфон одним кадром? Анастасия: Первый фильм легче всего снимать, пока ты учишься и окружен людьми, которые, как и ты, готовы реализовывать идеи без оплаты, для опыта, — это отличное время для создания портфолио и реализации первых проектов.

Фильм «Жизнь как чуду», реж. Полина Чернышова

— Самый интересный этап создания фильма для вас? Руслан: Мне нравится как съемочный процесс, так и этап монтажа. Наверное, в этой истории съемочный процесс был особенно любопытным лично для меня, потому что я до этого снимал клипы и кино, где всегда был четкий сценарий, раскадровка, а в документальных историях тебе нужно как будто немного предугадывать и создавать условия, при которых ты думаешь, что история сложится, и затем наблюдать со стороны за развитием событий. Полина: Производство длилось три месяца: идея, ее доработка, укомплектовка команды, подготовка к съемке, съемка, постпродакшен. Было ощущение, что я в игре, где нужно собрать все ключи, чтобы перейти на следующий уровень. А на нем будут новые персонажи, но мне по-прежнему предстоит искать ключи. Эта игра захватывает и затягивает. Чтобы не занимать много времени, расскажу только об этом эпизоде: нам нужно было снять машину героя сбоку в движении. Горная дорога, серпантин. Опасный трюк, каскадера нет. Второй оператор (второй не первый, не жалко) сел на заднее сидение минивэна, пристегнулся ремнем безопасности. Звукорежиссер крепко обхватил его за талию, мы на ходу открыли дверь нашей машины, второй оператор высунул половину своего тела вместе с камерой. Наш водитель обогнал автомобиль героя: секунда, две, три, четыре, пять — и оператор снял нужный кадр. Я шептала звукорежиссеру, чтобы он держал оператора крепче, а основной оператор, наверное, молилась про себя — ведь второй оператор был ее парнем. Может, кому‑то покажется ерундой, но мне в тот момент чудилось, что мы снимаем какой‑то ненормальный экшен с гонками, спецэффектами и шумом шин, трущихся об асфальт. Все закончилось хорошо, эти кадры даже вошли в монтаж. Анастасия: Все этапы увлекают по-своему. Монтаж как пространство для переосмысления материала и соединения смыслов друг с другом однозначно один из самых интересных для меня, потому что расставляются акценты и можно работать с материалом, как с глиной, наблюдая за превращением сотни кадров в связное произведение.

— Были ли ошибки? Как с ними бороться? Что самого/саму не устраивает в своей работе? Руслан: Когда я посмотрел свой фильм на большом экране в кинотеатре, то чисто технически понял для себя пару моментов, которые записал на подкорке мозга: что именно можно было бы улучшить на моих будущих фильмах. Вообще мне нравится идея о том, что когда художественное произведение уже создано и выходит в свет, то оно лишается взгляда автора и каждый уже начинает в нем видеть свои смыслы. Но в целом я, конечно, доволен работой и приятными отзывами. Полина: Знаю за собой один косяк — я не указала имя героя в титрах. Это так глупо. Увековечу его здесь: Мурад Калаев! Мурад Калаев! Больше ошибок не было, но были трудности. Например, во время съемок мне было сложно принять тот факт, что люди просто выполняют свою работу. Мое раздутое «я» считало, что у всей команды должны гореть глаза и за обедом нам нужно говорить только о фильме — можно с набитым ртом. Анастасия: Конечно, ошибки — это необходимый элемент, когда ты только учишься новому. Самый лучший вариант — наделать их как можно раньше на учебных проектах, чтобы уменьшить риск их повторения в будущем. В документальном кино очень важно доверять интуиции, чувствовать развитие истории, самого героя — и иногда, сказав «стоп», можно допустить фатальную ошибку. Думаю, что здесь нет предела совершенству, и хотела бы больше развивать интуицию.

Фильм «Не за горами», реж. Анастасия Шикина

— Как вас изменил ваш фильм? Руслан: Ну не то чтобы моя жизнь изменилась, но чисто профессионально я понял, что могу снимать документальное кино, и мне это интересно. Полина: Я поняла, какие герои мне нравятся: это либо обаятельные жизнерадостные чудаки, у которых все получается, либо романтики-неудачники (как герой Пола Джаматти в фильме «На обочине») — про таких хочу снять в будущем. Еще поняла, что хочу больше работать с музыкой и мне нравится сжимать время в духе Эдгара Райта — режиссер монтажа «Жизни как чуду» Сеня Пронькин круто реализовал этот подход. Анастасия: Каждое проживание истории с героем и ее осмысление — это внутреннее изменение и обогащение. Ты как будто становишься больше, шире, глубже. — Стоит ли учиться снимать кино? Если да, то где? Руслан: Есть много мнений на этот счет, моя личная история немного отличается: до того как стать режиссером, я 10 лет работал в киноиндустрии Голливуда в Канаде, занимаясь спецэффектами на очень высоком уровне, но умение рассказывать истории — это абсолютно другой навык. Думаю, что главное — иметь некий жизненный опыт и понимание, что ты хочешь рассказывать истории, которые несут смыслы и идеи, а как именно это делать — этому можно и учиться в школе, в работе, или набираясь опыта самому: думаю, это не так важно. Полина: Я хочу поучиться в какой‑нибудь солидной киношколе несколько лет, с полным погружением и чтобы было много практики в лабораторных условиях. Во Франции или в Штатах. Надеюсь, у меня будет финансовая возможность когда‑нибудь это сделать. Сейчас у меня за плечами журналистский опыт, насмотренность какого‑то уровня и год учебы режиссуре в Wordshop. Учеба меня поддержала — я немного разобралась в киноязыке, в принципах монтажа, в драматургии, в том, как создавать концепции. Кураторы факультета — Андрей Мусин и Алена Кукушкина — научили анализировать короткие формы, созданные другими режиссерами. Cпасибо им за это. Анастасия: Помню, мой мастер в университете говорил: «Режиссуре невозможно научить, ей можно только научиться». Абсолютно согласна. Тем не менее киношколы дают отличный контекст для погружения, комьюнити, опыт мастеров и возможности для реализации своих первых проектов.