Пять лучших заявок на будущие хиты, которые мы увидели на фестивале сериалов «Пилот», а теперь ждем в телесезоне 2021/2022.

Верхоланцевы — типичная семья, привыкшая жить в формате премиум. Их окружает элитная недвижимость, машины класса люкс, на каждом члене семьи дорогие одежда и украшения, а старший Верхоланцев даже может позволить себе купить целый храм. С его освящения и начинается пилотный эпизод; в первые же минуты на главу семьи падает колокол , а неприспособленные к самостоятельной жизни жена и дети богача (Наталья Бардо, Александра Макарская и Владислав Прохоров) начинают дербанить его наследство сразу после похорон.

Быстро выясняется, что счета, недвижимость и другое имущество Верхоланцева-старшего арестованы органами правопорядка, которые давно были в курсе его незаконных методов обогащения. Единственное, что могут поделить внезапно обнищавшие родственники, — счет в Швейцарии с солидной суммой на счету. Но есть загвоздка: цифровой ключ к этому счету Верхоланцев оставил дочери от первого брака. Алена Неверова (Анна Михалкова) — сотрудница ФСИН , специалистка по воспитательной работе с «нетипичными» методами работы в колонии.

За производство сериала отвечает Good Story Media — продакшен Артема Логинова, Антона Щукина и Антона Зайцева, подаривший российским зрителям не один десяток хитовых сериалов последних 20 лет — от «Ворониных» и «Реальных пацанов» до «Звоните ДиКаприо» и «Мира! Дружбы! Жвачки!». В кресле режиссера (судя по всему, всего первого сезона целиком) — Анна Пармас («Давай разведемся!»), известная также как клипмейкер группы «Ленинград», создательница шоу «Осторожно, модерн» и соавтор фильмов Авдотьи Смирновой.

«Исправление и наказание» прямо противопоставляется знаменитому роману Достоевского. Во вселенной Анны Пармас «право имеет» абсолютно любой человек, а «тварей» не существует, хотя именно таковыми зрителям представляют родственников Неверовой, которые вторгаются в ее гармоничный мир со своими корыстными интересами и аморальным поведением. Основной принцип, который исповедует героиня Михалковой, — страх наказания никак не гарантирует исправления. Все люди, по ее мнению, — просто недолюбленные дети, которые, повзрослев, транслируют комплексы и обиды в, собственно, преступления.