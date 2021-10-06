Пять лучших заявок на будущие хиты, которые мы увидели на фестивале сериалов «Пилот», а теперь ждем в телесезоне 2021/2022.
«Исправление и наказание» (Good Story Media для ТНТ)
Дата премьеры: первая половина 2022 года
Верхоланцевы — типичная семья, привыкшая жить в формате премиум. Их окружает элитная недвижимость, машины класса люкс, на каждом члене семьи дорогие одежда и украшения, а старший Верхоланцев даже может позволить себе купить целый храм. С его освящения и начинается пилотный эпизод; в первые же минуты на главу семьи падает колокол, а неприспособленные к самостоятельной жизни жена и дети богача (Наталья Бардо, Александра Макарская и Владислав Прохоров) начинают дербанить его наследство сразу после похорон.
Быстро выясняется, что счета, недвижимость и другое имущество Верхоланцева-старшего арестованы органами правопорядка, которые давно были в курсе его незаконных методов обогащения. Единственное, что могут поделить внезапно обнищавшие родственники, — счет в Швейцарии с солидной суммой на счету. Но есть загвоздка: цифровой ключ к этому счету Верхоланцев оставил дочери от первого брака. Алена Неверова (Анна Михалкова) — сотрудница ФСИН, специалистка по воспитательной работе с «нетипичными» методами работы в колонии.
За производство сериала отвечает Good Story Media — продакшен Артема Логинова, Антона Щукина и Антона Зайцева, подаривший российским зрителям не один десяток хитовых сериалов последних 20 лет — от «Ворониных» и «Реальных пацанов» до «Звоните ДиКаприо» и «Мира! Дружбы! Жвачки!». В кресле режиссера (судя по всему, всего первого сезона целиком) — Анна Пармас («Давай разведемся!»), известная также как клипмейкер группы «Ленинград», создательница шоу «Осторожно, модерн» и соавтор фильмов Авдотьи Смирновой.
«Исправление и наказание» прямо противопоставляется знаменитому роману Достоевского. Во вселенной Анны Пармас «право имеет» абсолютно любой человек, а «тварей» не существует, хотя именно таковыми зрителям представляют родственников Неверовой, которые вторгаются в ее гармоничный мир со своими корыстными интересами и аморальным поведением. Основной принцип, который исповедует героиня Михалковой, — страх наказания никак не гарантирует исправления. Все люди, по ее мнению, — просто недолюбленные дети, которые, повзрослев, транслируют комплексы и обиды в, собственно, преступления.
Начиная с пилота, сериал набирает обороты, выписывая сюжетные арки для главных героев, не забывая при этом и про второстепенных. Вероятно, зрители смогут проследить за трансформациями как начальника колонии, в которой работает Неверова, — его сыграл Борис Каморзин («Сказка про темноту»), так и его супруги в исполнении Галины Даниловой. Но центром комедии становится героиня Михалковой — альтруистка и идеалистка Алена Неверова, которая явно готова жертвовать всем ради поиска остатков человечности даже в самом отъявленном негодяе. За 25 минут первого эпизода она побывает и в огне, и в воде, и в емкости, наполненной человеческими нечистотами. Cезон планируется из 16 серий. Премьера сериала ожидается на телеканале ТНТ в 2022 году.
«Мне плевать, кто вы» (1-2-3 Production для ТВ-3)
Дата премьеры: неизвестна
Мастерски разыгранный по-русски жанр coming of age (в переводе с английского «история взросления») — с истеричной матерью Ириной Владимировной (Евгения Дмитриева), сыном Женей (Денис Власенко), переживающим из‑за своей несамостоятельности, и юной девушкой Дашей, которая подрабатывает закладчицей (Варвара Феофанова). На сеансе семейной терапии психолог (Анна Шепелева) предлагает вечно переживающей матери поселить на некоторое время сына в отдельную квартиру, которую та сдает посуточно. Знакомство с девушкой-соседкой Дашей сразу же демонстрирует зрителям полную несостоятельность коммуникативных навыков молодого человека. Первые же жильцы, въезжающие в одну из комнат на пару суток, страдают от неудовлетворенности в интимной жизни, а в молодых и красивых Жене и Даше видят шанс на «второе дыхание», и надеятся устроить свингер-обмен партнерами. Авторы пилота — Оксана Мафагел, экс-капитан женской сборной КВН Ростова-на-Дону, выпускница курса Валерия Федоровича и Евгения Никишова «Шоураннер» Московской школы кино и Елизавета-Варвара Аранова, стендап-комик из Москвы.
«Отец Сергий» («Паник продакшн» для Kion)
Дата премьеры: октябрь 2021 года
Проект Кирилла Кузина («Самый лучший фильм», «Залетчики») получил от жюри «Пилота» специальный приз с формулировкой «За мастерское смешение жанров». С одной стороны, теглайн награды, мягко говоря, необычный, учитывая, что за последние 20–30 лет глянцевых историй, выполненных исключительно в одном жанре, почти не существует. С другой стороны, пожалуй, именно «Отец Сергий», если отталкиваться от всех представленных в конкурсной программе пилотов, действительно мастерски жонглировал жанрами — от мрачной фантастики в духе «Ночного дозора» к детективному процедуралу и едкой комедии о православии (если представители РПЦ не осудят происходящее в сериале, это можно будет считать настоящим чудом). На стороне светлых сил, сражающихся с порождениями тьмы, отец Сергий (Роман Маякин), на стороне рационального мышления и людского неведения — следователь Екатерина Земцова (Лукерья Ильяшенко). В первом эпизоде им предстоит столкнуться с упырем (в лице Николая Шрайбера), по какой‑то причине восставшим из могилы.
«Sold Out» («Друг друга» для Premier)
Дата премьеры: осень 2021 года
Музыкальная драма о темной стороне российской рэп-индустрии и перипетиях взаимодействий с популярными лейблами. В качестве референсов для сценария, кажется, взяли и недавние скандалы, связанные с уходом ряда артистов из печально известной корпорации Black Star, и более внутряковые истории (люди из индустрии без труда поймают в сюжете тень скандалов 2000-х, связанных с музыкальным лейблом 100Pro Влада Валова, более известного как Мастер Шефф). В роли молодого и дерзкого рэп-исполнителя с лейбла Sold Out, — актер и музыкант Глеб Калюжный, на удивление самое слабое звено многогранного и насыщенного пилота (возможно, и всего сезона). В качестве гармоничной компенсации на другой чаше весов имеется крутой рокер в исполнении Алексея Шевченко («Красный призрак»). В небольших камео — Грязный Рамирес, Лигалайз и неожиданно Михаил Козырев. В центре внимания лучшего пилота по мнению жюри фестиваля — противопоставление «настоящего» творчества и интересов крупных студийных боссов, которые давят на исполнителей, не выполняющих обязательства, возложенные на музыкантов бесчеловечными контрактами.
«Стрим» (Comedy Club Production для ТНТ)
Дата премьеры: 2022 год
Не бойтесь знакомой надписи Comedy Club, связанной с потерявшим былую славу юмористическим шоу середины 2000-х. К сериалу Рустама Ильясова («Лучший сценарий» и приз зрительских симпатий на фестивале «Пилот») не имеет отношения ни один резидент «Камеди Клаба». Это история подростка Георгия (опять же Денис Власенко; актер явно набрал пул проектов после успеха сериала «Happy End»), который приходит в школу с камерой GoPro, встроенной в шлем. Нехитрую конструкцию Георгий хорошо закрепил: снять ее не в состоянии ни он сам, ни кто‑либо из окружающих. Парень решает продемонстрировать, как проходит его жизнь. «Родители часто спрашивают, как дела в школе. Теперь они могут посмотреть», — декламирует главный герой зрителю логику своего поступка.
«Стрим» — еще один русская история взросления [coming of age], не проходящая мимо наболевшего. Сериал катком проезжается по школьному буллингу и непониманию среди сверстников (Валерия Гай Германика со своей скандальной «Школой» курит в сторонке), а также обращает внимание на консервативный уклад образовательных процессов, менять который, кажется, никто не собирается. Как минимум до тех пор, пока молодые люди, смотрящие стрим Георгия, не начинают вирусным образом распространять самодельные гифки с директором школы, выбрасывающим горящее мусорное ведро в окно, физруком, соблазняющим географичку в раздевалке, и трудовиком, не выходящим из запоя.