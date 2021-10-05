— Мистер Харди, чем, по вашим ощущениям, съемки в блокбастере отличаются от процесса создания малобюджетных картин? Потому что однажды вы сказали, что Голливуд заставляет чувствовать актеров товаром.

Харди: Видимо, тогда я еще не понял всю прелесть блокбастеров! Блокбастеры — круто . Но я не могу быть объективен. Понимаете, моя задача заключается в убедительном исполнении роли. Это важно и в авторском фильме, и в сериале, и в такой многомиллионной махине, как «Веном». На самом деле мне не важны ни бюджет, ни количество людей на площадке, ни общий масштаб проекта. Главное — хорошо сыграть. Дальше я умываю руки!

Что касается других работников индустрии. Голливуд и не Голливуд для них — две разные реальности. В Голливуде от тебя часто требуют больше, чем ты можешь дать. Работа там — это как учить сложный иностранный язык. Но те, кто научился на нем говорить, вмиг строят блистательные карьеры. Поэтому все до сих пор очень хотят попасть в Лос-Анджелес.

— Мистер Серкис, а какое самое значимое режиссерское достижение вы реализовали в «Веноме-2»?